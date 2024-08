Adwokat Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski, informował wtedy, że "w trakcie czynności doszło do zabezpieczenia wszystkich urządzeń" i zapowiedział, że przygotuje "zażalenie do sądu na postanowienie prokuratora oraz na czynność przeszukania" .

Zażalenie odrzucone

Romanowski a afera wokół Funduszu Sprawiedliwości

Na początku lipca "Gazeta Wyborcza" pisała, że podczas przeszukań u Romanowskiego, który nadzorował wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, znaleziono m.in. list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z 2019 r. Kaczyński zwrócił się w nim do ówczesnego szefa MS Zbigniewa Ziobry "o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w kampanii wyborczej".

Według "GW" list jest dowodem, że Ziobro miał pełną świadomość, iż finansowanie kampanii z tego funduszu jest nielegalne, a także, że Kaczyński "słyszał o nadużyciach już w 2019 r., ale ograniczył się do wysłania listu".

Śledztwo Prokuratury Krajowej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, które trwa od lutego br., jest wielowątkowe. Toczy się m.in. w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości i urzędników resortu, do których należało zarządzanie, rozdysponowanie i rozliczenie środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości.

W ocenie prokuratury udzielali oni - działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych - w sposób uznaniowy i dowolny wsparcia finansowego beneficjentom programów nieposiadających związku z celami Funduszu Sprawiedliwości, czym działali na szkodę interesu publicznego – Skarbu Państwa oraz interesu prywatnego, co spowodowało ograniczenie dostępności środków dla uprawnionych podmiotów.

Do tej pory zarzuty postawiono kilkunastu osobom, trzy z nich trafiły do aresztu. Ponadto Sejm na wniosek prokuratury w tej sprawie uchylił immunitet Romanowskiemu i Wosiowi. Zapowiadane są też kolejne wnioski prokuratorów o zgodę Sejmu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej innych polityków.