Tak mógłby wyglądać francuski program odstraszania nuklearnego. "Europa o tym myśli"

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował w poniedziałek, że jego kraj zwiększy liczbę swoich głowic nuklearnych. Dodał, że kilka krajów europejskich, w tym Polska, jest zainteresowanych udziałem we francuskim programie odstraszania nuklearnego. Wyjaśnił, że odstraszanie nuklearne, które określił jako zaawansowane, daje sojusznikom europejskim możliwość udziału w związanych z nim ćwiczeniach.

Premier Donald Tusk w opublikowanym później wpisie przekazał: "Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować".

Matysiak: rozmowy się toczą

Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w kancelarii premiera został zapytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czym miałby być w praktyce francuski program odstraszania nuklearnego. - Rozmowy się toczą, więc zobaczymy, jaki będzie rezultat - powiedział.

- Obecnie, po oświadczeniach i informacjach ze strony prezydenta Macrona, wydaje się, że raczej widzi to na zasadzie amerykańskiego programu Nuclear Sharing, czyli możliwości stacjonowania (...) głównie samolotów Rafale w krajach, które do tego przystąpią - mówił. - Natomiast dzisiaj nie podchodziłbym do tego jednoznacznie, że tak będzie. To jest proces. Kraje muszą zdecydować, co jest im potrzebne - zaznaczył.

Matysiak podkreślił, że jeżeli chodzi o broń nuklearną, są to programy "rozłożone na długie okresy, bardzo drogie". Jak dodał, jest pytanie, jakie cele mają osiągnąć.

Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Francja dysponuje 290 głowicami nuklearnymi. Jej arsenał oparty jest na pociskach odpalanych z okrętów podwodnych i przenoszonych przez samoloty Rafale.

Matysiak ocenił, że francuski potencjał nuklearny "jest ograniczony i nie balansuje w pełni szantażu nuklearnego Rosji". - Dlatego naszym kluczowym partnerem, sojusznikiem w tym zakresie są Stany Zjednoczone - podkreślił.

Matysiak: to wymaga decyzji i szacunku zysków oraz strat

Pytany, czy szczyt marzeń, jeśli chodzi o nuklearną współpracę z Francją, to jest rozmieszczenie w Polsce samolotów Rafale z taktycznymi głowicami nuklearnymi, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego KPRM odparł: "nie stawiałbym tego w taki sposób obecnie".

- To wymaga decyzji i szacunku zysków, strat, szacowania ryzyka - podkreślił. - Uważam, że najważniejsze jest to, że te rozmowy się toczą i Europa o tym myśli. A w Europie jedynym samodzielnym posiadaczem, liderem w tym zakresie jest Francja, więc ona jest naturalnym (partnerem - red.), z którym trzeba rozmawiać. A Francja chce też w tym obszarze współdziałać. Więc ja uważam, że kierunek jest dobry i zobaczymy, gdzie on nas zaprowadzi - powiedział.

Francuski prezydent zastrzegł w poniedziałkowym przemówieniu, że tylko głowa państwa może podjąć ostateczną decyzję o użyciu francuskiego arsenału nuklearnego. - Nie będzie żadnego dzielenia się ostateczną decyzją - zapowiedział.

- Dokładnie tak samo, jak w Nuclear Sharing Stanów Zjednoczonych, w którym uczestniczą państwa europejskie, bodajże Dania, Holandia i są tam rozmieszczone środki rażenia i samoloty, ale decyzja należy do Stanów Zjednoczonych - porównał Matysiak.

