Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Popłynął z flotyllą do Gazy. Sterczewski ukarany za nieobecność przez klub

Franciszek Sterczewski
Sterczewski: oczekujemy od Sikorskiego konsekwencji i żeby wypominał zbrodnie wojenne Netanjahu
Źródło: TVN24
Władze Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej nałożyły karę finansową na posła Franciszka Sterczewskiego za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniach Sejmu. Chodzi o okres, kiedy był uczestnikiem flotylli zmierzającej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy.

- Każdy poseł, który nie uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i nie został usprawiedliwiony, w sensie takim, że nie przedstawił formalnego usprawiedliwienia, podlega karze finansowej - powiedział rzecznik dyscypliny klubowej Tomasz Nowak. Taka kara, jak przekazał, została zatem nałożona na posła Franciszka Sterczewskiego, bo nie usprawiedliwił on swojej nieobecności w Sejmie od września, gdy był uczestnikiem flotylli z pomocą dla strefy Gazy.

Polacy: Omar Faris, Nina Ptak, poseł Franciszek Sterczewski i brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia Ewa Jasiewicz, znajdowali się w grupie ponad 470 osób z 47 państw biorących od pierwszych dni września udział w Globalnej Flotylli Sumud (GSF), która kierowała się do Strefy Gazy.

Morski konwój humanitarny został przechwycony w ubiegłym tygodniu w nocy ze środy na czwartek na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Przejęto 42 jednostki, a ich załogi sprowadzono do Izraela, zatrzymano i deportowano.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Franciszek Sterczewski w Atenach
Zatrzymany przez Izrael polski poseł "melduje się" z Aten
Świat
Flotylla w Gazie
Co dalej z aktywistami flotylli? Izrael o pierwszych deportacjach
Świat
25a08590
Polacy z flotylli humanitarnej wrócili do kraju. Sterczewski "rozczarowany" szefem MSZ

Poseł Sterczewski rozczarowany postawą Sikorskiego

Po wylądowaniu w środę w Warszawie poseł Sterczewski stwierdził, że jest, wraz z pozostałą trójką, rozczarowany postawą szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Pytał między innymi o to, dlaczego w czasie, kiedy uczestnicy flotylli robili wszystko, żeby "zakończyć ludobójstwo", zwrócić uwagę świata na to, co tam się dzieje, szef MSZ "bagatelizował sytuację".

Jak zaznaczył, nie oczekuje od Sikorskiego dymisji, a "natychmiastowej zmiany polityki rządu polskiego". - Oczekujemy, żeby minister Sikorski nie wystawiał nam rachunków za to, że staramy się robić wszystko, co w naszej mocy jako cywile, jako aktywiści. Oczekujemy, że skoro Sikorski potrafi wypominać Putinowi jego zbrodnie wojenne, oczekujemy, żeby był konsekwentny i takie same zbrodnie, albo jeszcze gorsze, wypominał Benjaminowi Netanjahu - dodał poseł.

W czasie trwania misji flotylli minister Sikorski na portalu X opublikował sondę, w której zapytał odbiorców, czy "jeśli obywatel RP, nawet poseł, wielokrotnie ostrzegany, udaje się w rejon wojny", to państwo polskie powinno pokryć koszty ewakuacji, czy odzyskać koszty ewakuacji. Sikorski nawiązywał w ten sposób do udziału Sterczewskiego w inicjatywie.

Sterczewski odpowiedział wówczas Sikorskiemu wpisem na X: "Jako poseł mam obowiązek być tam, gdzie łamane są prawa człowieka. Ty też, Radku, prywatnie pomagałeś Ukrainie i chwała Ci za to. Polacy są solidarni z Palestyną. Liczę, że rząd RP także stanie po stronie tych, którzy chcą zakończyć to ludobójstwo, zamiast wystawiać im rachunki".

Franciszek Sterczewski będzie w czwartek gościem "Faktów po Faktach".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Strefa Gazy, zniszczenia, Izrael
"Wzywam wszystkie strony". Świat reaguje
Świat
Donald Trump
SMS od Trumpa. "Całkowite unicestwienie"
Świat
Radosław Sikorski
Sikorski reaguje na wywiad z Merkel. "Zapomniała o tym"

Sprawa Sterczewskiego niechętnie omawiana publicznie

W czwartek Sikorski spotkał się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Nie wiadomo, czy rozmawiali o pośle Sterczewskim.

Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej niechętnie wypowiadają się o akcji Sterczewskiego i na ogół odmawiają oficjalnego ustosunkowania się do sprawy. W rozmowach nieoficjalnych większość przyznaje, że nie wyciągaliby wobec posła żadnych konsekwencji, choć niektórzy mają pretensje za upublicznienie na przykład numeru telefonu ministra Radosława Sikorskiego.

Inna znana z niekonwencjonalnych zachowań posłanka KO Klaudia Jachira, która w połowie września została zawieszona na miesiąc w prawach członka klubu za zgłoszenie nieuzgodnionych poprawek do ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy, uważa, że Sterczewski powinien udział w wyprawie potraktować jako misję prywatną i nie wikłać w to instytucji państwa polskiego. Powinien też - mówiła - podziękować MSZ za szybką interwencję w obronie zatrzymanych. Zdaniem Jachiry również powinno dojść do rozmowy posła Sterczewskiego z klubem KO i zadania mu pytania, czy nadal chce być członkiem klubu, skoro jest tak krytyczny wobec działań MSZ.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
JACHIRA
Klaudia Jachira zawieszona w klubie KO
Artur Łącki
Rzeczniczka KO reaguje na słowa posła Łąckiego: nie są stanowiskiem klubu
Przed budynkiem sądu rozpoczął się protest
Wieźli głodnych i wyziębionych ludzi, w tym dzieci, do Straży Granicznej. Grozi im pięć lat
Białystok

Wojna Izraela z Hamasem może się wkrótce skończyć

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W Strefie Gazy pozostaje obecnie 47 izraelskich zakładników. Według armii co najmniej 20 z nich wciąż żyje.

Według kontrolowanych przez Hamas władz w wyniku izraelskich działań wojennych w Strefie Gazy zginęło przez dwa lata ponad 67 tysięcy Palestyńczyków.

Prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego ogłosił, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego. Oznacza on uwolnienie zakładników i wycofanie wojsk izraelskich do uzgodnionej wcześniej linii.

Izraelski MSZ "pewny planu Trumpa". Dzisiaj ma być ratyfikowany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Izraelski MSZ "pewny planu Trumpa". Dzisiaj ma być ratyfikowany

Świat

Autorka/Autor: fil/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Franciszek SterczewskiKoalicja ObywatelskaSejmStrefa GazyRadosław SikorskiBenjamin Netanjahu
Czytaj także:
imageTitle
Godzina i zadanie wykonane. Gauff ostatnią ćwierćfinalistką
Najnowsze
Donald Tusk
Apelują do premiera. "Branża jest na krawędzi upadłości"
BIZNES
imageTitle
Sensacja była o krok. Baranowski mocno postraszył faworyta
EUROSPORT
Sonda ExoMars Trace Gas Orbiter uchwyciła trzy wiry pyłowe przemieszczające się po powierzchni Marsa 8 listopada 2021 roku
Te wiry od dekad zadziwiają badaczy. Mogą wpłynąć na kolonizację Marsa
METEO
sikorski incydent
Incydent w czasie przemówienia Sikorskiego. Kobieta wyprowadzona z sali
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Wściekły Żak opuścił salę rozpraw. Jego koledzy będą mogli wyjść na wolność
WARSZAWA
Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
W Koloseum otwarto tajny tunel cesarski
Ciekawostki
imageTitle
Debiut jak ze snów. Kapitanka kadry podbiła Turcję
EUROSPORT
30 min
pc
"Nie płacz, bądź dzielny" kontra "możesz wszystko". Ekspertka o tym, co może zaszkodzić dziecku
Kobiecy Punkt Widzenia
Bakterie w wodzie w gminie Gąbin (zdjęcie ilustracyjne)
Woda nie nadaje się do spożycia. Alert RCB
Szczecin
Karol Nawrocki - Paweł Szefernaker - Zbigniew Bogucki
"Nie ma mocy, by zmusić prezydenta". Kancelaria Nawrockiego "o tym, co mówi Żurek"
shutterstock_2401785327
List do premierów i ministrów. To "niemal gwarantuje porażkę"
BIZNES
Zakaz mammografii w Szwajcarii? To niebezpieczny fake news
Chcemy uniknąć raka, a nie zgłaszamy się na badania. Z czego to wynika?
Zdrowie
Księżna Kate
Jej dzieci nie używają smartfonów. Księżna Kate wyjaśnia dlaczego
Świat
imageTitle
Włoskie gwiazdy zawieszone. Za kradzież na lotnisku
EUROSPORT
Sejm
Najnowszy sondaż partyjny
Collegium Humanum
Nowe informacje w sprawie śmierci byłego prorektora Collegium Humanum
WARSZAWA
Andrzej Domański w Sejmie
Budżet na przyszły rok. Jest decyzja posłów
BIZNES
Reklama na budynku przy ul. Półwiejskiej 47 (2024 r.)
Deweloper pozwał społecznika. Jest decyzja sądu
Poznań
shutterstock_2471477927
Prezes NBP: takie pomysły są przeciwko interesowi Polski
BIZNES
"Teraz to się pan skompromitował". Jak poseł Berkowicz walczy z Ukraińcami
FAŁSZ"Teraz to się pan skompromitował". Posła Berkowicza walka z Ukraińcami
KONKRET24
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
Fatalna sytuacja naukowców. Zapłacą 4 miliony złotych za nie swoje błędy
WARSZAWA
Muzułmanki w Stambule
Zakaz zakrywania twarzy w miejscach publicznych trafił do parlamentu
Świat
imageTitle
Kiedy Świątek zagra o półfinał Wuhan Open?
EUROSPORT
Zniszczenia w Dajr al-Balah w centralnej części Strefy Gazy
Izraelski MSZ "pewny planu Trumpa". Dzisiaj ma być ratyfikowany
Świat
Atak na infrastrukturę cywilną w Charkowie, 7 października 2025 roku
Dla Charkowa "ta zima będzie najtrudniejsza"
Świat
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Spotkanie doradcy prezydenta w Berlinie. Jakie poglądy głosi AfD?
Świat
Elon Musk
Nowe cele Elona Muska
BIZNES
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie busa z ciągnikiem. Dwie osoby trzeba było wycinać z auta
WARSZAWA
Deszcz, pochmurno, jesień
Polska pod wpływem cyklonu. Odczujemy to w weekend
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica