"Będziemy świadkami różnego rodzaju wrzutek". Atak "obliczony na wywołanie zaniepokojenia"

Wicepremier Krzysztof Gawkowski przekazał, iż "wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z cyberatakiem, który został skierowany ze strony rosyjskiej".

Legucka: będziemy świadkami różnego rodzaju wrzutek

O tej sprawie rozmawiali goście piątkowego wydania "Faktów po Faktach" w TVN24. Doktor habilitowana Agnieszka Legucka, analityczka do spraw Rosji w programie Europa Wschodnia w PISM, powiedziała, że "bardzo się cieszę, że ta sprawa jest omawiana w mediach i trafia do szerokiej publiczności". - Przygotowujemy się do wyborów do Parlamentu Europejskiego i Rosjanie działają w takich sekwencjach - trzy miesiące wcześniej, miesiąc wcześniej i siedemdziesiąt osiem godzin wcześniej - wskazywała.