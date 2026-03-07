Logo strona główna
Polska

Kolejna grupa Polaków ewakuowana. Wylądowały dwa rządowe samoloty

Z Bliskiego Wschodu ewakuowano kolejną grupę Polaków. Rządowe samoloty wylądowały na Okęciu
Źródło: TVN24
Dwa Boeingi 737 Sił Powietrznych wylądowały w sobotę wieczorem na warszawskim Okęciu. Na pokładzie obu maszyn było łącznie około 292 Polaków ewakuowanych z Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej.

Dwa Boeingi 737 Sił Powietrznych - używane na co dzień do wożenia VIP-ów - wystartowały w sobotę rano z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją polskich obywateli z rejonu Bliskiego Wschodu. Samoloty udały się do Rijadu - stolicy Arabii Saudyjskiej.

Pierwszy z nich wylądował w Warszawie w sobotę po godzinie 20, a kolejny godzinę później - relacjonowała z warszawskiego Okęcia reporterka TVN24 Katarzyna Rosiewicz. Jak dodała, na pokładzie obu maszyn było łącznie około 292 pasażerów. Dziennikarka wyjaśniła, że część z nich została wcześniej przetransportowana drogą lądową z Kataru.

Boeing 737 Sił Powietrznych na warszawskim Okęciu
Boeing 737 Sił Powietrznych na warszawskim Okęciu

Komunikat DORSZ

O powrocie pierwszego z samolotów poinformowało w sobotę wieczorem Dowództwo Operacyjne RSZ na portalu X. "O godz. 20.16 wylądował pierwszy z dwóch samolotów wojskowych wracających z Rijadu (Arabia Saudyjska), realizujących kolejną misję w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód" - czytamy.

Jak dodano, osoby wymagające specjalistycznej pomocy medycznej zostaną przetransportowane do wskazanych szpitali, gdzie otrzymają niezbędną opiekę.

>>> Zobacz też: Ilu Polaków wróciło z Bliskiego Wschodu?

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu

Wojsko bierze udział w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu w ramach kontyngentu zagranicznego Bliski Wschód, utworzonego decyzją prezydenta Karola Nawrockiego na wniosek premiera Donalda Tuska. Całością działań dowodzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, natomiast siły i środki do operacji zostały wystawione przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Około tysiąca osób dziennie". Z samych Emiratów Arabskich

"Około tysiąca osób dziennie". Z samych Emiratów Arabskich

BIZNES
Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu wróciła do kraju

Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu wróciła do kraju

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie, w wyniku czego wiele linii lotniczych anulowało swoje loty w regionie.

pc

Opracowała Aleksandra Sapeta /lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: DORSZ

Bliski WschódArabia SaudyjskaIranUSAKonflikty zbrojne IranuIzrael
