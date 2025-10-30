Logo strona główna
Polska

Dziennikarki TVN24.pl nominowane do nagrody BONUS

dziewczyny
Justyna Suchecka o pracach domowych: jest mnóstwo dorosłych, którzy są bardzo rozczarowani tą zmianą
Źródło: TVN24+
Dziennikarki portalu TVN24.pl są w gronie nominowanych do nagrody "Tygodnika Powszechnego" BONUS. Justyna Suchecka to ekspertka ds. edukacji. Iga Dzieciuchowicz zajmuje się przede wszystkim tematyką społeczną. "BONUS to nowa nagroda, stworzona po to, by wyróżniać ludzi i inicjatywy, którzy i które wnoszą do debaty publicznej więcej sensu niż sensacji" - czytamy na stronie "TP". Laureatów poznamy za niespełna miesiąc.

Nagrody BONUS przyznawane są dziennikarzom, osobom publicznym, twórcom internetowym, liderom organizacji i twórcom wydarzeń, które działają na rzecz porozumienia, wspólnotowości i zasypywania sztucznie stworzonych podziałów.

"Słowo bonus po łacinie znaczy 'dobry'. Tak rozumiemy też ideę nagrody - jako wyróżnienie dla tych, którzy w przestrzeni publicznej nie poddają się logice uproszczeń i polaryzacji. To nagroda dla osób, które łączą zamiast dzielić, rozmawiają zamiast krzyczeć, tworzą przestrzeń porozumienia tam, gdzie najłatwiej o podziały' - czytamy na stronie "Tygodnika Powszechnego".

Dziennikarki TVN24.pl nominowane

W gronie nominowanych są dziennikarki naszego portalu. Justyna Suchecka, ekspertka ds. edukacji, to autorka wielu ważnych tekstów, które można przeczytać w TVN24+. Ostatnio zajmowała się m.in. kwestiami edukacji zdrowotnej, tematem likwidacji zadań domowych, sprawą tzw. godzin basiowych. Ma na koncie cztery książki, m.in. "Cała nadzieja w szkole", "Young power! 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat", "Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze" oraz "Pokolenie zmiany. Młodzi o sobie i świecie, który nadejdzie". Prowadzi też podcast "I co teraz?". Do nagrody "Tygodnika Powszechnego" BONUS została nominowana w kategorii Media. "Swoją konsekwentną pracą reporterską i publicystyczną buduje most między światem dorosłych a młodych ludzi, czyniąc najmłodsze pokolenia widzialnymi i rozumianymi w debacie publicznej" - czytamy na stronie nagrody.

Iga Dzieciuchowicz zajmuje się przede wszystkim tematyką społeczną, m.in. przemocą seksualną, mobbingiem oraz dyskryminacją. Jej teksty można przeczytać w TVN24+. Jest też autorką książki "Teatr. Rodzina patologiczna". Dwukrotnie była finalistką nagrody Grand Press, jest też laureatką dwóch edycji Festiwalu Wrażliwego. Do nagrody "Tygodnika Powszechnego" BONUS została nominowana w kategorii Kultura.

Iga Dzieciuchowicz i Justyna Suchecka
Iga Dzieciuchowicz i Justyna Suchecka
Źródło: TVN24

Nagroda BONUS

Jak podaje "Tygodnik Powszechny", BONUS to nowa nagroda, stworzona po to, by wyróżniać ludzi i inicjatywy, którzy i które wnoszą do debaty publicznej więcej sensu niż sensacji.

W połowie listopada ogłoszone zostaną krótkie listy nominowanych - po trzy osoby lub inicjatywy w każdej kategorii. Laureatów w pięciu kategoriach - Media, Kultura, Lider/Liderka, Działalność społeczna i Technologia -poznamy 28 listopada podczas gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Magda Łucyan nominowana do nagrody Viva! People Power

Magda Łucyan nominowana do nagrody Viva! People Power

Dziennikarz TVN24 nagrodzony za reportaż o "niezwykle ważnej misji"

Dziennikarz TVN24 nagrodzony za reportaż o "niezwykle ważnej misji"

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: tygodnikpowszechny.pl, TVN24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

