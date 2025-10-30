Dziennikarki TVN24.pl nominowane do nagrody BONUS

Justyna Suchecka o pracach domowych: jest mnóstwo dorosłych, którzy są bardzo rozczarowani tą zmianą Źródło: TVN24+

Nagrody BONUS przyznawane są dziennikarzom, osobom publicznym, twórcom internetowym, liderom organizacji i twórcom wydarzeń, które działają na rzecz porozumienia, wspólnotowości i zasypywania sztucznie stworzonych podziałów.

"Słowo bonus po łacinie znaczy 'dobry'. Tak rozumiemy też ideę nagrody - jako wyróżnienie dla tych, którzy w przestrzeni publicznej nie poddają się logice uproszczeń i polaryzacji. To nagroda dla osób, które łączą zamiast dzielić, rozmawiają zamiast krzyczeć, tworzą przestrzeń porozumienia tam, gdzie najłatwiej o podziały' - czytamy na stronie "Tygodnika Powszechnego".

Dziennikarki TVN24.pl nominowane

W gronie nominowanych są dziennikarki naszego portalu. Justyna Suchecka, ekspertka ds. edukacji, to autorka wielu ważnych tekstów, które można przeczytać w TVN24+. Ostatnio zajmowała się m.in. kwestiami edukacji zdrowotnej, tematem likwidacji zadań domowych, sprawą tzw. godzin basiowych. Ma na koncie cztery książki, m.in. "Cała nadzieja w szkole", "Young power! 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat", "Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze" oraz "Pokolenie zmiany. Młodzi o sobie i świecie, który nadejdzie". Prowadzi też podcast "I co teraz?". Do nagrody "Tygodnika Powszechnego" BONUS została nominowana w kategorii Media. "Swoją konsekwentną pracą reporterską i publicystyczną buduje most między światem dorosłych a młodych ludzi, czyniąc najmłodsze pokolenia widzialnymi i rozumianymi w debacie publicznej" - czytamy na stronie nagrody.

Iga Dzieciuchowicz zajmuje się przede wszystkim tematyką społeczną, m.in. przemocą seksualną, mobbingiem oraz dyskryminacją. Jej teksty można przeczytać w TVN24+. Jest też autorką książki "Teatr. Rodzina patologiczna". Dwukrotnie była finalistką nagrody Grand Press, jest też laureatką dwóch edycji Festiwalu Wrażliwego. Do nagrody "Tygodnika Powszechnego" BONUS została nominowana w kategorii Kultura.

Nagroda BONUS

Jak podaje "Tygodnik Powszechny", BONUS to nowa nagroda, stworzona po to, by wyróżniać ludzi i inicjatywy, którzy i które wnoszą do debaty publicznej więcej sensu niż sensacji.

W połowie listopada ogłoszone zostaną krótkie listy nominowanych - po trzy osoby lub inicjatywy w każdej kategorii. Laureatów w pięciu kategoriach - Media, Kultura, Lider/Liderka, Działalność społeczna i Technologia -poznamy 28 listopada podczas gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.