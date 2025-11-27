Logo strona główna
Polska

Tusk o decyzji Nawrockiego. "Sabotaż"

Donald Tusk
Siemoniak o zablokowanych nominacjach oficerskich: karanie funkcjonariuszy
Źródło: TVN24
To nie tylko próba przejęcia kompetencji rządu, ale i sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa - ocenił w czwartek premier Donald Tusk. W ten sposób skomentował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą służb.
Kluczowe fakty:

"Prezydent uparcie odmawia podpisania wniosków dla młodych funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy stopień oficerski oraz odznaczeń dla bohaterów walki z obcą dywersją. To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa!" - napisał w serwisie X Tusk.

130 wniosków do prezydenta. Wszystkie odrzucone
Dowiedz się więcej:

130 wniosków do prezydenta. Wszystkie odrzucone

Prezydent Karol Nawrocki na początku listopada odmówił nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Jak dowiedział się Robert Zieliński z tvn24.pl, prezydent odrzucił też 130 wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy ABW. Nawrocki podobnie postąpił z wnioskami o odznaczenia dla funkcjonariuszy i żołnierzy wojskowych służb specjalnych.

Oskarżenia w sprawie odznaczeń. Zarzuty o kłamstwo

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w czwartek zarzucił ministrowi koordynatorowi służb specjalnych Tomaszowi Siemoniakowi, że "nie mówi prawdy", kiedy napisał w serwisie X o "odmowie przyznania odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości funkcjonariuszom służb specjalnych".

"Te wnioski czekają na rozpatrzenie, ale zanim Pan Prezydent złoży swój podpis pod każdym z nich, chce się spotkać z kierującymi służbami specjalnymi oficerami" - przekazał prezydencki rzecznik.

"Tak się składa, że wśród skierowanych do Pana Prezydenta wniosków odznaczeniowych znalazły się nazwiska funkcjonariuszy, co do których istnieją poważne obawy, że byli zaangażowani w działania przeciwko obywatelskiemu kandydatowi na urząd Prezydenta RP Karolowi Nawrockiemu w trakcie kampanii wyborczej" - napisał. Jego zdaniem, "nosi to znamiona prowokacji, bo większość proponowanych do odznaczeń osób stanowią funkcjonariusze, którzy z poświęceniem wykonują swoją służbę, dbając o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej".

"Prezydencki rzecznik łże". Ostra wymiana zdań w sprawie wniosków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Prezydencki rzecznik łże". Ostra wymiana zdań w sprawie wniosków

Leśkiewiczowi odpowiedział rzecznik szefa służb specjalnych Jacek Dobrzyński, który napisał, że "prezydencki rzecznik łże".

"Funkcjonariusze służb specjalnych to nie karta przetargowa czy zakładnicy czyjegoś 'widzimisię'. To oni walczą z aktami dywersji, narażając swoje życie i zdrowie dla bezpieczeństwa Polski i Polaków. Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to doskonały moment, żeby im za to podziękować - oświadczył Dobrzyński i dodał: "Przegapiliście to panie rzeczniku i dalej brniecie w swoich fobiach i matactwach". "Skandal to mało powiedziane".

Nie tylko specsłużby

W czwartek wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że prezydent nie uwzględnił 47 wniosków o medale wystosowanych przez jego resort.

"MSZ złożyło 95 wniosków o medale 'Za długoletnią pracę', z których tylko 48 zostało uwzględnionych przez prezydenta. Nie otrzymaliśmy informacji, wedle jakich kryteriów staż pracy połowy pracowników został uznany za gorszy" - przekazał Sikorski w serwisie X.

Państwowe odznaczenia, zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, nadaje prezydent RP - z inicjatywy własnej lub na wniosek m.in. premiera, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Donald TuskKarol Nawrocki
Black Week - PLUS
Black Week z "plusem". Płać mniej - korzystaj dłużej
Polska
MQ-9 Reaper
Amerykanie zestrzelili swojego najdroższego drona. Mieli ważny powód
Świat
imageTitle
Niesamowity powrót w meczu. Twierdzi, że czuwał nad nim duch ojca
Najnowsze
Kobieta zaginęła (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował nożem dwie kobiety. Grozi mu 20 lat więzienia
WARSZAWA
Stubaier Gletscher
Gigantyczna lawina w Alpach. Narciarze pod śniegiem
METEO
Szpital
Brakuje 150 tysięcy pielęgniarek. Eksperci biją na alarm
Zdrowie
Pracownicy układają tubingi w TBM Katarzyna
Kluczowa inwestycja na zakręcie. Wykonawca: pieniądze się skończyły
Łódź
Posiedzenie rządu
Spór o zmianę umów o pracę. Ministrowie liczą koszty
BIZNES
imageTitle
Druzgocąca diagnoza. Igrzyska przepadły, pożegnanie trzeba odłożyć
EUROSPORT
imageTitle
Przystanek Ankara. Śliwka zaprezentowany w nowym klubie
Najnowsze
Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Część Mokotowa bez tramwajów. W weekend prace przy Rakowieckiej
WARSZAWA
samolot pasazer zel maska shutterstock_1684239898
Odra, żółta gorączka, denga – o jakie szczepienia warto zadbać przed daleką podróżą?
Anna Bielecka
BANKNOTY
Podatek od wygranych ze zmianami. Jest decyzja Senatu
BIZNES
Zastrzyk, szczepionka, lekarz (zdj. ilustracyjne)
Najpierw infekcja, potem szpital. A w nim kolejne zagrożenia
Zdrowie
imageTitle
"Duża wiadomość" od Cristiano Ronaldo
EUROSPORT
imageTitle
Alarm przed Pucharem Świata. Konkursy zagrożone
EUROSPORT
Na dworcu w poczekalni skradziono pluszowego misia
Posadziła misia na ławce i poszła po bilet. Gigantyczna zabawka zniknęła
Szczecin
Dariusz Stefaniuk, Zbigniew Ziobro i Janusz Kowalski w Budapeszcie
Politycy PiS w Budapeszcie. "Już nie wrócicie?"
Polska
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Chcą wysyłać drony, by odstraszać niedźwiedzie
METEO
Lubin, Barbórka
Górnicy z mniejszą barbórką i niepewną "czternastką"
BIZNES
Odra jest wirusową chorobą zakaźną
Groźny wirus na Podkarpaciu. Wzrosła liczba zakażeń
Piotr Wójcik
10-miesięczne dziecko trafiło do szpitala
Znęcała się nad rocznym dzieckiem, nagrywała to i wysyłała ojcu
Wrocław
Zabezpieczono też pieniądze
Śledztwo w sprawie korupcji. Starosta w areszcie, policjanci z zarzutami
Łódź
Opryskiwanie pola
Chemikalia szkodzą bardziej niż sądzono. Nowe badania
Zdrowie
imageTitle
Brutalna bitwa, 17 czerwonych kartek. Zaczęło się niewinnie
EUROSPORT
Papież Leon XIV w Ankarze z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem
Papież w Turcji. Mówił o trzeciej wojnie światowej "toczonej fragmentarycznie"
Świat
Kolizja na Patriotów. Z powodu uszkodzonej latarni ruch jest wstrzymany
Uszkodzona latarnia i zablokowany ruch na ważnej trasie
WARSZAWA
Znaleźli kontrabandę
Papierosy ukryte w pietruszce. W wykryciu kontrabandy pomógł pies
Białystok
Black Friday
"Głupotą byłoby nie skorzystać, ale interesem życia byłoby nie kupować"
Maja Piotrowska
Dyrektor ESA Josef Aschbacher i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Polsce
