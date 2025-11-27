Tusk o decyzji Nawrockiego. "Sabotaż"

Siemoniak o zablokowanych nominacjach oficerskich: karanie funkcjonariuszy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Prezydent, oprócz odmowy nadania nominacji oficerskich, nie wyraził też zgody na odznaczenie niektórych funkcjonariuszy służb specjalnych.

Jako pierwszy o sprawie odznaczeń poinformował dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński

W sprawie decyzji Karola Nawrockiego trwa spór między Pałacem Prezydenckim a rządem.

"Prezydent uparcie odmawia podpisania wniosków dla młodych funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy stopień oficerski oraz odznaczeń dla bohaterów walki z obcą dywersją. To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa!" - napisał w serwisie X Tusk.

Prezydent uparcie odmawia podpisania wniosków dla młodych funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy (!) stopień oficerski oraz odznaczeń dla bohaterów walki z obcą dywersją. To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa! — Donald Tusk (@donaldtusk) November 27, 2025 Rozwiń

Dowiedz się więcej: 130 wniosków do prezydenta. Wszystkie odrzucone

Prezydent Karol Nawrocki na początku listopada odmówił nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Jak dowiedział się Robert Zieliński z tvn24.pl, prezydent odrzucił też 130 wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy ABW. Nawrocki podobnie postąpił z wnioskami o odznaczenia dla funkcjonariuszy i żołnierzy wojskowych służb specjalnych.

Oskarżenia w sprawie odznaczeń. Zarzuty o kłamstwo

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w czwartek zarzucił ministrowi koordynatorowi służb specjalnych Tomaszowi Siemoniakowi, że "nie mówi prawdy", kiedy napisał w serwisie X o "odmowie przyznania odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości funkcjonariuszom służb specjalnych".

Prezydent odmówił przyznania odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości funkcjonariuszom służb specjalnych. Także tym, którzy walczą z aktami dywersji na zlecenie obcych służb. Narażają swoje życie i zdrowie dla naszego bezpieczeństwa. Zasługują na nasz najwyższy… — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) November 27, 2025 Rozwiń

"Te wnioski czekają na rozpatrzenie, ale zanim Pan Prezydent złoży swój podpis pod każdym z nich, chce się spotkać z kierującymi służbami specjalnymi oficerami" - przekazał prezydencki rzecznik.

"Tak się składa, że wśród skierowanych do Pana Prezydenta wniosków odznaczeniowych znalazły się nazwiska funkcjonariuszy, co do których istnieją poważne obawy, że byli zaangażowani w działania przeciwko obywatelskiemu kandydatowi na urząd Prezydenta RP Karolowi Nawrockiemu w trakcie kampanii wyborczej" - napisał. Jego zdaniem, "nosi to znamiona prowokacji, bo większość proponowanych do odznaczeń osób stanowią funkcjonariusze, którzy z poświęceniem wykonują swoją służbę, dbając o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej".

Leśkiewiczowi odpowiedział rzecznik szefa służb specjalnych Jacek Dobrzyński, który napisał, że "prezydencki rzecznik łże".

"Funkcjonariusze służb specjalnych to nie karta przetargowa czy zakładnicy czyjegoś 'widzimisię'. To oni walczą z aktami dywersji, narażając swoje życie i zdrowie dla bezpieczeństwa Polski i Polaków. Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to doskonały moment, żeby im za to podziękować - oświadczył Dobrzyński i dodał: "Przegapiliście to panie rzeczniku i dalej brniecie w swoich fobiach i matactwach". "Skandal to mało powiedziane".

Prezydencki rzecznik łże. Święto Niepodległości jak co roku przypada 11 listopada i właśnie z tej okazji (co jasno napisał minister @TomaszSiemoniak) najbardziej zasłużeni funkcjonariusze mieli otrzymać odznaczenia jako wyraz uznania i szacunku za ich służbę i poświęcenie.… https://t.co/CbG6fJf17f — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) November 27, 2025 Rozwiń

Nie tylko specsłużby

W czwartek wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że prezydent nie uwzględnił 47 wniosków o medale wystosowanych przez jego resort.

"MSZ złożyło 95 wniosków o medale 'Za długoletnią pracę', z których tylko 48 zostało uwzględnionych przez prezydenta. Nie otrzymaliśmy informacji, wedle jakich kryteriów staż pracy połowy pracowników został uznany za gorszy" - przekazał Sikorski w serwisie X.

@MSZ_RP złożyło 95 wniosków o medale 'Za długoletnią pracę,' z których tylko 48 zostało uwzględnionych przez @prezydentpl.

Nie otrzymaliśmy informacji wedle jakich kryteriów staż pracy połowy pracowników został uznany za gorszy. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 27, 2025 Rozwiń

Państwowe odznaczenia, zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, nadaje prezydent RP - z inicjatywy własnej lub na wniosek m.in. premiera, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD