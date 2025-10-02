Tusk: mamy incydent w pobliżu portu w Szczecinie

Tusk: mamy kolejny incydent nieopodal portu w Szczecinie Źródło: TVN24

- Otrzymałem wiadomość z Warszawy. Mamy kolejny incydent nieopodal (...) portu w Szczecinie - powiedział Donald Tusk podczas wystąpienia w Kopenhadze na posiedzeniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Według premiera mamy "nowe incydenty w naszym regionie, w regionie Morza Bałtyckiego, co tydzień, w zasadzie codziennie".

- Atak lub prowokacja z udziałem dronów była najbardziej spektakularna, jeśli chodzi o stronę polską. Ale tak naprawdę mamy podobne prowokacje również każdego dnia na naszej granicy z Białorusią - dodał.

Tusk: to jest nowy rodzaj wojny

Donald Tusk przemawiał na panelu razem z prezydentką Mołdawii Maią Sandu, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. Wezwał do pozbycia się złudzeń w sprawie rosyjskich działań. - Musimy położyć kres tego typu iluzjom. Pierwszą iluzją było i jest to, że nie ma wojny. Niektórzy z nas lubią tę definicję, taką jak pełna agresja, incydenty lub prowokacja. Nie, to wojna. Nowy rodzaj wojny, bardzo złożony, ale to wojna - mówił.

