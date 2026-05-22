Polska Trump zdecydował w sprawie żołnierzy. Media: zapowiedź zaskoczyła Pentagon

Donald Trump ogłosił, że USA wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy

Prezydent USA Donald Trump poinformował na platformie Truth Social, że "w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy".

"To dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników. Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję Sekretarza Obrony o wycofaniu Brygady z Polski. Polska robi to, co mówi, i zasługuje na nasze bliskie partnerstwo" - napisał na platformie X kongresmen republikanów Don Bacon.

This is good news for Poland and our Baltic allies. I’m glad the President reversed the SecDef decision to withdraw the Brigade from Poland. Poland walks the talk and deserves our close partnership. pic.twitter.com/PmZhW3ohCl — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) May 21, 2026 Rozwiń Źródło: X

Były ambasador USA w Polsce Danie Fried również pochwalił Trumpa za "dobrą decyzję". Wyjaśnił, że to dobrze "dla bezpieczeństwa NATO". "Jeszcze lepiej, jeśli stacjonowanie/rotacja sił USA w Europie będzie oparta na solidnych planach, wypracowanych wspólnie z NATO i SACEUR, a nie na polityce" - stwierdził.

Good fix by Trump & those who worked to reverse the initial bad call. Good for NATO security. Even better if stationing/rotation of US forces in Europe are based on solid plans, worked out with NATO & SACEUR, not politics. https://t.co/phdjNc4gXy — Daniel Fried (@AmbDanFried) May 21, 2026 Rozwiń Źródło: X

Fried zastrzegł, że pojawia się pytanie, skąd USA wezmą pięć tysięcy żołnierzy dla Polski. "Przywrócenie opóźnionej rotacji byłoby jednym ze sposobów. Możliwe jest jednak również polityczne przetasowanie sił. Przemieszczanie wojsk głównie w celu nagradzania lub karania przywódców, którzy cieszą się lub nie są łaskami, nie jest dobrym sposobem na podejmowanie decyzji obronnych" - ocenił.

Media: zapowiedź Trumpa zaskoczyła Pentagon i sojuszników

"New York Times" napisał, że decyzja ogłoszona przez prezydenta "zaskoczyła" Pentagon. Serwis Hill zwrócił uwagę, że Trump zapowiedział wysłanie tych sił po krytyce ze strony republikanów, którzy oburzyli się wstrzymaniem rotacji czterech tysięcy żołnierzy do Polski.

Również polski urzędnik oraz przedstawiciel NATO, wypowiadający się anonimowo, powiedzieli portalowi Politico, że decyzja ogłoszona przez Trumpa była dla nich zaskoczeniem, ponieważ administracja nie omówiła jej wcześniej z sojusznikami.

Agencja Associated Press oceniła, że zapowiedź Trumpa "potęguje niejasności na temat amerykańskiej obecności wojskowej w Europie".

- Wygląda na to, że na najwyższym szczeblu brakuje jakiegokolwiek procesu służącego przemyślanemu podejmowaniu decyzji dotyczących takich kwestii jak wycofywanie i rozmieszczanie wojsk - stwierdził Ian Kelly, emerytowany dyplomata, który między innymi pełnił funkcję ambasadora USA w Gruzji.

- To nie są dobrze przemyślane decyzje. To są impulsywne decyzje oparte o kaprysy Trumpa albo o to, jakie kaprysy ma Trump zdaniem jego doradców - dodał Kelly, cytowany przez AP.

Redagował ads