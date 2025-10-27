Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Co z sędziami, którzy odeszli w czasach PiS? Żurek: mam projekt ustawy

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Waldemar Żurek przedstawił projekt ustawy o praworządności
Źródło: TVN24
Niebawem ma być gotowy projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że chciałby go przedstawić w ciągu kilku dni. Zapowiedział też, że zaproponuje ustawę umożliwiającą powrót do zawodu sędziom, którzy odeszli w stan spoczynku w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.

- Zaobserwowaliśmy fatalną praktykę, że kiedy sędziowie chcieli przedłużyć swoje funkcjonowanie i składali taki wniosek do KRS, ta odmawiała im tego prawa jeśli miał zdjęcie w koszulce "Konstytucja", czy podpisał jakiś apel do instytucji międzynarodowej w czasach walki o praworządność. Pamiętam też moje koleżanki z sądu, które miały dość atmosfery za czasów ministra Ziobro i kiedy osiągnęły wiek emerytalny, uciekały w stan spoczynku - powiedział minister podczas odbywających się w Łodzi Igrzysk Wolności.

Wyjaśnił, że sędziowie mogą zostać w zawodzie, kiedy osiągną wiek emerytalny, ale są sprawni fizycznie i intelektualnie oraz chcą dalej pracowa. Waldemar Żurek zwrócił uwagę, że aby ci sędziowie mogli wrócić na stanowiska sędziowskie, potrzebna jest ustawa.

- Mam projekt takiej ustawy i chcę tych ludzi zachęcić do powrotu. Chcę, żeby nie tylko młodzi ludzie przychodzili do sądów, ale stawiam też na tych doświadczonych, którzy odeszli - powiedział Żurek.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Źródło: PAP/Piotr Polak

Projekt ustawy o KRS

Waldemar Żurek dodał, że w ciągu kilku dni chciałby też przedstawić projekt ustawy o KRS, która do grudnia powinna przejść przez proces legislacyjny.

Minister poinformował ponadto, że ma akceptację koalicjantów na pomysł, aby w niektórych przypadkach Urzędy Stanu Cywilnego mogły prowadzić sprawy rozwodowe zamiast sądów.

- Po co iść do sądu, jeśli dwoje ludzi chce rozwiązać małżeństwo, a nie ma dzieci. W sądzie trwa to długo i dużo kosztuje emocjonalnie. Można to załatwić w USC - ocenił minister. Podkreślił, że warunkiem udzielenia rozwodu przez Urząd byłoby nieorzekanie o winie i brak dzieci.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Żurek zareagował na wpis Wosia. "Tyle"

Żurek zareagował na wpis Wosia. "Tyle"

"Mamy konflikt". KRS a europejskie trybunały

"Mamy konflikt". KRS a europejskie trybunały

Digitalizacja sądów

Żurek zapowiedział też przyspieszenie digitalizacji sądów. W drobnych sprawach już wkrótce możliwe byłoby załatwianie spraw w formie elektronicznej. - Mam już projekty i ludzi, którzy będą ten projekt wprowadzać w życie - powiedział minister podkreślając, że dla obywatela, który przychodzi do sądu, sprawiedliwość, na którą czeka wiele lat jest fikcją.

- Niepowtarzalną okazję na przyspieszenie spraw w sądach miał Zbigniew Ziobro. Miał na to 8 lat i prezydenta, który podpisałby mu ustawy. Tymczasem czas rozstrzygania spraw wydłużył się, a nie skrócił. To znaczy, że chodziło tylko o skok na wymiar sprawiedliwości - podkreślił Żurek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Polak

Udostępnij:
TAGI:
Waldemar ŻurekSpór o zmiany w sądownictwieKrajowa Rada Sądownictwa
Czytaj także:
Karaczan prusak (Blattella germanica)
Prusaki mogą wywoływać reakcje alergiczne
METEO
Jarosław Kaczyński
Spełnia się "czarny sen Kaczyńskiego". Stąd jego "strumień świadomości"
Polska
imageTitle
Olbrzymi błąd sędziów, natychmiastowa reakcja. "Czasowo nie będą uwzględniani"
EUROSPORT
Silny wiatr
Niebezpiecznie w części kraju. W mocy żółte alarmy
METEO
wypadek Ostropole
Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej. Nie żyją dwie osoby
Polska
Poszukiwany Konrad Kowalski
"Tyle kobiet przerobił, że bał się którąś spotkać"
Klaudia Ziółkowska
imageTitle
Szczęsny doceniony. "Lata świetlne przed swoimi kolegami"
EUROSPORT
W którym mieście piesi są najmniej bezpieczni? Sprawdzamy (zdjęcie ilustracyjne)
Wyprzedzał na pasach, grozi mu pięć lat więzienia
WARSZAWA
Lotnisko w Wilnie
Znowu musieli zamknąć lotnisko. Prezydent reaguje i ma propozycję
Świat
Z pasa do jazdy na wprost pojechali w lewo
Nielegalnie ominęli korek, policja o "jeździe na cwaniaka". Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Javier Milei
Argentyńczycy wybrali parlament. Są wyniki
Świat
Bankomat
Nielegalne wypłaty, zatrzymania po kradzieży w Luwrze, Trump w Azji
TO WARTO WIEDZIEĆ
deszcz parasole shutterstock_2404098431
Deszczowy początek tygodnia, w górach sypnie śniegiem
METEO
image-8b51cb1a-8820-41ce-b379-76bd91d4e783
Czekał na to długie lata. Ma pierwszy tytuł w karierze
EUROSPORT
imageTitle
Czarodziej Wembanyama. Najlepszy start San Antonio Spurs od lat
EUROSPORT
Konwencja krajowa PO w Warszawie
"Po prostu nie ma czasu na zajmowanie się partią". "Ostre starcie" o jedną funkcję
Polska
image-0cb51f86-fe85-44c4-a7db-f91d2fe31d6d
Z dużej chmury mały deszcz. Klasyk na Łazienkowskiej rozczarował
EUROSPORT
imageTitle
Fatalne wiadomości dla Lakers w sprawie Luki Donczicia
Najnowsze
imageTitle
Został mistrzem świata i... zakończył karierę
EUROSPORT
Mężczyzna chciał wypłacić 50 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Nieuprawnione wypłaty z kont w całym kraju. Santander wydał oświadczenie
Poznań
imageTitle
Wielka awantura po El Clasico. W ruch poszły pięści
EUROSPORT
pc
Poseł PiS: Unia Europejska jest polem gry mocarstw
Najnowsze
imageTitle
"Widzą cię ludzie w TV, więc nie chcesz przygrzać w bulę". Stoch pożegnał letnie skoki w swoim stylu
EUROSPORT
Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
W nocy parasole przydadzą się w całym kraju
METEO
imageTitle
Pech Hiszpana zdecydował o wyniku meczu na szczycie. Górnik nowym liderem
EUROSPORT
imageTitle
Gol reprezentanta Polski dał zwycięstwo z Manchesterem City
EUROSPORT
Burza nad Białymstokiem
Gdzie jest burza? Silnie wieje, miejscami grzmi
METEO
Niszczyciel rakietowy USS Gravely
Więcej sił na Karaibach. Amerykański niszczyciel 11 kilometrów od Wenezueli
Świat
imageTitle
"Oczko" i rewanż Szczęsnego. Barcelona może mu dziękować
EUROSPORT
Syreny alarmowe Warszawa
Alert RCB. W Małopolsce zawyją syreny
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica