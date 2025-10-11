Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Co ma zawierać projekt ustawy o związkach partnerskich? Nowe informacje

Związki
Kotula o projekcie ustawy w sprawie związków partnerskich. "Nazwa jest drugorzędna"
Źródło: PAP
Rządowy projekt ustawy w sprawie związków partnerskich ma zawierać około 20 uprawnień dla par, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa - twierdzą źródła Polskiej Agencji Prasowej w Lewicy. Taka umowa ma być zwierana u notariusza i rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego.

W czwartkowej rozmowie w Studiu PAP sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula poinformowała, że projekt ustawy regulujący sytuację związków jednopłciowych jest gotowy, a decyzja polityczna w jego sprawie już zapadła. Pytana o zastrzeżenia PSL do nazwy "związki partnerskie", zaznaczyła, że nazwa jest kwestią drugorzędną - najważniejsze jest natomiast zapewnienie nieuregulowanym dziś związkom podstawowego poczucia bezpieczeństwa.

- Ponieważ absurdem byłaby wojna o nazwę, zdecydowałam, że także nazwa może podlegać negocjacjom - ujawniła. Nie zdradziła nazwy projektu ustawy, zastrzegając, że będzie ona ogłoszona wspólnie z PSL w przyszłym tygodniu.

PSL i Lewica "doszły do porozumienia" w sprawie związków partnerskich
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

PSL i Lewica "doszły do porozumienia" w sprawie związków partnerskich

Kotula pytana o vacatio legis przyszłych przepisów, wskazała, że potrzebne będzie przygotowanie państwowych rejestrów. - W pierwotnej wersji tej ustawy vacatio legis było prawie roczne. Tam było 6-7 miesięcy na przygotowanie rejestrów. No bo wiadomo - urzędy stanu cywilnego będą miały swoją rolę, notariusze mogą mieć swoją rolę. Nie chcemy zdradzać szczegółów, natomiast te systemy trzeba przygotować - tłumaczyła.

Vacatio legis to określony w przepisach prawa okres między oficjalną publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie.

Co ma zawierać projekt?

Według informacji PAP, projekt ustawy regulujący sytuację związków tej samej płci, a także par heterosekusualnych, które nie chcą zawierać małżeństwa, będzie projektem rządowym. Ma zawierać około 20 uprawnień dla takich związków, między innymi wspólne rozliczenie podatkowe, dziedziczenie oraz dostęp do informacji medycznej partnera. Umowa ma być zawierana u notariusza, a następnie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego.

Rozmówcy agencji z Lewicy przyznali, że PSL zgodziło się na większość ich propozycji. Jeden z posłów PSL powiedział natomiast, że wypracowany projekt dotyczy statusu osoby najbliższej. Jego zdaniem to Lewica zgodziła się na postulaty ludowców, a projekt Stronnictwa jest wiodący.

Również wicepremier, szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że rozmowy jego ugrupowania z Lewicą nie dotyczyły ustawy o związkach partnerskich, tylko ustawy o statusie osoby najbliższej. Zwrócił też uwagę, że prezydent Karol Nawrocki wypowiadał się przychylnie o projekcie dotyczącym statusu osoby najbliższej. W jego ocenie również posłowie PiS-u zagłosują za tym projektem.

O tym, że projekt o związkach partnerskich będzie projektem rządowym informowała w środę nieoficjalnie reporterka TVN24 Maja Wójcikowska.

TVN24 nieoficjalnie: to będzie projekt rządowy. A jak ma się nazywać?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

TVN24 nieoficjalnie: to będzie projekt rządowy. A jak ma się nazywać?

Status projektów o związkach partnerskich

W październiku ubiegłego roku projekty ustawy o związkach partnerskich i ustawy wprowadzającej związki partnerskie zostały opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Nie były jednak poddane pod głosowanie Rady Ministrów. W czerwcu bieżącego roku klub Lewicy złożył do Sejmu te projekty jako poselskie. Z kolei PSL przygotowało alternatywny projekt o statusie osoby najbliższej.

We wrześniu kwestia uregulowania związków partnerskich pojawiła się w wykazie priorytetów rządu.

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w wywiadzie dla "Wprost", że "z całą pewnością nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na jego wsparcie". Dodał, że "jest gotowy do podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej, nie tylko w kontekście seksualnym, ale też w kontekście relacji pomiędzy ludźmi, przyjacielskich, relacji wolontariuszy z kombatantami".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
LGBTZwiązki partnerskiePolskie Stronnictwo LudoweLewica
Czytaj także:
Burmistrz Izbicy (z prawej) Jerzy Lewczuk odwiedził Marcina Romanowskiego w Budapeszcie
Polski burmistrz z Romanowskim zwiedzali "Budapeszt by night"
Lublin
Burza Alice wywołała podtopienia w południowo-wschodniej Hiszpanii
Ewakuacje z domów, kempingów, aut. W Hiszpanii wciąż leje
METEO
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Nowy projekt
BIZNES
Wystartował Warszawski Festiwal Filmowy
Światowe emocje i polskie akcenty. Wystartował 41. Warszawski Festiwal Filmowy
WARSZAWA
Donald Trump
Trump przeszedł badania. Biały Dom pokazał wyniki
Strefa Gazy. Zniszczone domy w Chan Junis
Trump: niektóre ciała zakładników są właśnie teraz wydobywane z ziemi
imageTitle
"To skandaliczne". Mbappe opuszcza zgrupowanie reprezentacji Francji
EUROSPORT
hiszpania malaga konie dorozki shutterstock_2589521111
"Już ich nie ma". Koniec popularnej atrakcji dla turystów
BIZNES
Wypadek w miejscowości Wola Łącka
Dwa samochody rozbite. Pięć osób w szpitalu, w tym dziecko
WARSZAWA
Pan Piotr doznał skomplikowanego złamania palców obu rąk
Przejechał kawałek i odpadło koło. Czy ma szansę wygrać z gigantem?
Polska
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych
Pieszy czeka na pasach, oni jadą dalej. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Ule spłonęły w Holandii
Podpalono ule. Spłonęło pół miliona pszczół
METEO
pekin
Bezprecedensowy krok Chin. "Bardzo poważna eskalacja"
BIZNES
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Kiedyś był luksusowy hotel ze słynnym dansigiem. Nowy pomysł na kamienicę
Piotr Bakalarski
imageTitle
Znów poprowadzi mecz Polaków
EUROSPORT
imageTitle
Alarm w Barcelonie. Piłkarz przedwcześnie wróci ze zgrupowania
EUROSPORT
24 min
pc
"Strategiczny błąd" Merkel. "Historia jest przeciwko niej"
Horyzont
Adam Gomoła
"Nie potwierdzam nazwisk, ale będzie nowy poseł lub posłanka"
Polska
0310_repo_fas_3
"Dzieci nie chcą mieć FAS". W Polsce brakuje dla nich wsparcia
Polska
imageTitle
Następne Giro d'Italia zacznie się w zaskakującym miejscu
EUROSPORT
11 października miną dwa lata od wypadku, w którym zginął Paweł
Są na każdej rozprawie. "Dla Pawełka. Dla prawdy"
Martyna Sokołowska
shutterstock_2604615587
Te dziewczynki o kosmetykach wiedzą więcej niż ich matki
Justyna Suchecka, Natalia Szostak
Donald Trump
Trump o rozmowie z noblistką. "Nie powiedziałem, żeby mi oddała nagrodę, ale..."
imageTitle
Andrzej Gołota po operacji. Żona zwróciła się do lekarzy
EUROSPORT
Korea Północna: pocisk ICBM Hwasong-20
"Wyraźne ostrzeżenie" z Korei Północnej
Najnowsze
Zniszczenia po powodzi w mieście Poza Rica
Woda ciskała pojazdami o domy. Nie żyje 29 osób
METEO
Pijany lekarz na SOR-ze (zdjęcie ilustracyjne)
Badanie WHO i zatrważające wyniki. "To kryzys systemu"
Polska
Myśliwiec F-35B
Kilkanaście nowych myśliwców i inwestycje za miliardy euro
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi
Potężne wstrząsy na granicy kontynentów. Wydano czerwony alert
METEO
Eksplozja w Tennessee
Wielki wybuch w fabryce amunicji. Zabici i zaginieni

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica