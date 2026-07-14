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Polska

Jest decyzja w sprawie Cezarego J.

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Prokuratura Regionalna w Rzeszowie
Cezary J. opuścił prokuraturę. Czynności z Maciejem Świrskim trwają
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Cezary J. usłyszał zarzut i został przesłuchany jako podejrzany. Prokurator postanowił zatrzymać jego paszport i zakazać mu opuszczania kraju. Czynności z drugim zatrzymanym, byłym szefem KRRiT Maciejem Świrskim, wciąż trwają.

W Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie we wtorek wieczorem zakończyły się czynności z zatrzymanym przez CBA Cezarym J., byłym członkiem zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

- Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Podejrzany został już zwolniony z zatrzymania - przekazał około godziny 20 szef Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, prokurator Jaromir Rybczak.

Maciej Świrski wciąż w prokuraturze

Jaromir Rybczak poinformował, że nadal trwają czynności z Maciejem Świrskim. - Nie jestem w stanie przewidzieć, ile one będą trwały. Czy się zakończą dzisiaj, czy jutro - powiedział. - Jak tylko czynności się zakończą, niezależnie od tego, czy to będzie dzisiaj, czy jutro, opublikujemy komunikat na naszej stronie internetowej - dodał.

Maciej Świrski, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, i Cezary J., jego były asystent, jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 roku środki fundacji na kampanię "Sprawiedliwe sądy". Według prokuratury mogła ona wyrządzić fundacji utworzonej przez 17 spółek Skarbu Państwa szkodę majątkową w kwocie nie mniejszej niż 8,4 miliona złotych.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
ProkuraturaProkuratura KrajowaMaciej ŚwirskiPolska Fundacja NarodowakorupcjaPrzestępstwaKRRiT
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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