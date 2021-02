Komorowski: Odbudowanie konserwatywnego skrzydła dałoby PO głosy. Z nadzieją patrzę na ruch Hołowni

Komorowski: Trybunał Konstytucyjny wykonał brudną robotę

"Ten kraj nie jest jednolity światopoglądowo"

Komorowski: ruch Hołowni jest umiarkowanie konserwatywny, PO z takim skrzydłem mogłaby odzyskać głosy

Komorowski mówił też, że "serce ma przy Platformie Obywatelskiej". Przyznał jednak, że z pewnym niepokojem patrzy na PO, która nie zdobywa się na odważną próbę odbudowania konserwatywnego skrzydła partii. - Tylko takie skrzydło może odzyskać część wyborców od obozu obecnej władzy - ocenił były prezydent. Jak dodał, z tego powodu z nadzieją patrzy na ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. - On jest umiarkowanie konserwatywny, przynajmniej głosi takie poglądy - zauważył były prezydent. Zwrócił uwagę na sondaże, według których Hołownia przejmuje zwolenników zarówno PiS, jaki i PO. Pytany, czy były premier Donald Tusk może być "spinaczem" obecnej opozycji, Komorowski podkreślił, że jako autorytet, Tusk może odegrać taką rolę. - Ale, czy może być liderem opozycji? (...) Sądzę, że łatwiej będzie o jakieś zbiorowe przywództwo opozycji demokratycznej - ocenił. Jego zdaniem, opozycja powinna pokazać zdolność do współdziałania, bo - zauważył - takie działania nagradzają wyborcy. Komorowski, odnosząc się do kwestii aborcji, przyznał, że namawia Platformę Obywatelską, by broniła kompromisu aborcyjnego z 1993 roku. Zaznaczył, że sam jest zwolennikiem tego kompromisu. - Społeczeństwo polskie jest bardzo zróżnicowane, to nie są sami katolicy, to nie są sami liberałowie; być może najlepszym rozwiązaniem jest referendum - podkreślił.

"Świadome stosowanie represji pozasądowych wobec osób niewygodnych dla władzy"

- Odwołam się do swojego doświadczenia. Pamiętam doskonale czas, bo przerabiałem to na własnej skórze, kiedy Milicja Obywatelska czasami nas aresztowała i wywoziła do aresztu, a czasami wywoziła do lasu, żeby nas postraszyć albo wywoziła nas do odległego komisariatu, żeby nie było jak po nocy wrócić z powrotem do domu, stosowała różne brutalne formy rewizji, także rewizji osobistej. Tyle tylko, że to był system komunistyczny – mówił Komorowski.