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Pijany nastolatek wjechał prosto w blok

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19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu
19-latek uderzył w blok w Szczecinku
Źródło wideo: KP PSP w Szczecinku
Źródło zdj. gł.: KP PSP w Szczecinku
Policja zatrzymała 19-latka, który wjechał samochodem w blok. Młody mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie.

W sobotę nad ranem w ścianę jednego z bloków w rejonie Placu Wolności w Barwicach (Zachodniopomorskie) uderzyło auto osobowe. Jak informuje sierż. Magdalena Pająk z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, zatrzymano 19-latka, który jechał skodą. Mężczyzna miał stracić panowanie nad pojazdem. Po przyjedzie służb okazało się, że ma 0,88 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli około 1,8 promila.

Blok, w który uderzył 19-latek
19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu
19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu
Źródło zdjęcia: KP PSP w Szczecinku
19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu
19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu
Źródło zdjęcia: KP PSP w Szczecinku
19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu
19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu
Źródło zdjęcia: KP PSP w Szczecinku
19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu
19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu
Źródło zdjęcia: KP PSP w Szczecinku

Nikt nie został poszkodowany. Policja bada okoliczności zdarzenia oraz sprawdza, czy 19-latek jechał sam. Świadkowie relacjonowali, że w pojeździe był pasażer. Kierowca jednak temu zaprzeczył.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadekSzczecinek
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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