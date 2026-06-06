Polska Pijany nastolatek wjechał prosto w blok Oprac. Mateusz Czajka |

19-latek uderzył w blok w Szczecinku Źródło wideo: KP PSP w Szczecinku Źródło zdj. gł.: KP PSP w Szczecinku

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W sobotę nad ranem w ścianę jednego z bloków w rejonie Placu Wolności w Barwicach (Zachodniopomorskie) uderzyło auto osobowe. Jak informuje sierż. Magdalena Pająk z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, zatrzymano 19-latka, który jechał skodą. Mężczyzna miał stracić panowanie nad pojazdem. Po przyjedzie służb okazało się, że ma 0,88 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli około 1,8 promila.

Blok, w który uderzył 19-latek 19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu Źródło zdjęcia: KP PSP w Szczecinku 19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu Źródło zdjęcia: KP PSP w Szczecinku 19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu Źródło zdjęcia: KP PSP w Szczecinku 19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu Źródło zdjęcia: KP PSP w Szczecinku

Nikt nie został poszkodowany. Policja bada okoliczności zdarzenia oraz sprawdza, czy 19-latek jechał sam. Świadkowie relacjonowali, że w pojeździe był pasażer. Kierowca jednak temu zaprzeczył.

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