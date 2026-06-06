Pijany nastolatek wjechał prosto w blok
W sobotę nad ranem w ścianę jednego z bloków w rejonie Placu Wolności w Barwicach (Zachodniopomorskie) uderzyło auto osobowe. Jak informuje sierż. Magdalena Pająk z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, zatrzymano 19-latka, który jechał skodą. Mężczyzna miał stracić panowanie nad pojazdem. Po przyjedzie służb okazało się, że ma 0,88 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli około 1,8 promila.
Blok, w który uderzył 19-latek
Nikt nie został poszkodowany. Policja bada okoliczności zdarzenia oraz sprawdza, czy 19-latek jechał sam. Świadkowie relacjonowali, że w pojeździe był pasażer. Kierowca jednak temu zaprzeczył.
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Źródło: tvn24.pl