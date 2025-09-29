Logo strona główna
Polska

Apel lekarzy. Chcą nocnej prohibicji w całym kraju

Propozycja zakazu sprzedaży alkoholu nocą
Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód
Źródło: TVN24+
Samorząd lekarski apeluje o wprowadzenie nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w całym kraju. W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej przemawia za tym szereg argumentów, w tym finansowych.

Naczelna Rada Lekarska wystosowała w poniedziałek apel w sprawie wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Czytamy w nim, że prezydium NRL "apeluje do władz państwowych o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia na terenie całego kraju zakazu sprzedaży w porze nocnej napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży".

Lekarze stoją na stanowisku, że taka regulacja zmierzałaby do "ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu".

Znane osoby w reklamach alkoholu. Zdecydowany apel ze strony lekarzy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znane osoby w reklamach alkoholu. Zdecydowany apel ze strony lekarzy

Piotr Wójcik

Apel Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu

Jak zauważyła NRL, dotychczas takie inicjatywy były podejmowane jedynie przez niektóre samorządy, w tym duże miasta.

"Z doświadczeń tych miejscowości, w których wprowadzono zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, wynika, że przełożyło się to na zmniejszenie interwencji policji, straży miejskiej oraz mniejszą liczbę osób będących pod wpływem alkoholu wymagających zaopatrzenia medycznego" - podkreśla Rada.

CAŁY APEL NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ >>>

"Samorząd lekarski wskazuje, że sprzedaż alkoholu w porze nocnej bez ograniczeń ilościowych czy asortymentowych skutkuje nie tylko obniżeniem poziomu bezpieczeństwa, ale także poważnymi konsekwencjami dla zdrowotności społeczeństwa oraz ograniczonym dostępem do pomocy medycznej w porze nocnej" - czytamy w apelu.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Jest termin nadzwyczajnej sesji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Jest termin nadzwyczajnej sesji

WARSZAWA

"Wydłuża się czas oczekiwania na pomoc medyczną"

Rada powołuje się na relacje lekarzy pracujących w nocy na szpitalnych oddziałach ratunkowych.

"Lekarze od dawna sygnalizują, że duży odsetek przyjęć w porze nocnej stanowią przypadki wywołane spożyciem alkoholu. Znacząca liczba takich pacjentów, często wymagających pilnych działań medycznych, oznacza, że wydłuża się dla innych pacjentów czas oczekiwania na pomoc medyczną" - piszą.

"Wielu lekarzy doświadcza przejawów agresji ze strony pacjentów znajdujących się pod wpływem alkoholu przyjmowanych do placówek medycznych w porze nocnej" - dodają medycy.

Wtedy "wszyscy byli pijani". Lekarz: idziemy w tym samym kierunku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wtedy "wszyscy byli pijani". Lekarz: idziemy w tym samym kierunku

Rada opowiada się za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach 22-6.

Względy bezpieczeństwa mieszkańców, poprawy jakości życia, oszczędności finansowe związane z mniejszą liczbą interwencji Policji i innych służb oraz poprawa funkcjonowania placówek medycznych w porze nocnej przemawiają za podjęciem inicjatywy wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju

- przekonuje NRL.

OGLĄDAJ: Jak piją Polacy? "W tym momencie przebijamy PRL"
pc

Jak piją Polacy? "W tym momencie przebijamy PRL"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

