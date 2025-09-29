Apel lekarzy. Chcą nocnej prohibicji w całym kraju

Naczelna Rada Lekarska wystosowała w poniedziałek apel w sprawie wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Czytamy w nim, że prezydium NRL "apeluje do władz państwowych o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia na terenie całego kraju zakazu sprzedaży w porze nocnej napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży".
Lekarze stoją na stanowisku, że taka regulacja zmierzałaby do "ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu".
Apel Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu
Jak zauważyła NRL, dotychczas takie inicjatywy były podejmowane jedynie przez niektóre samorządy, w tym duże miasta.
"Z doświadczeń tych miejscowości, w których wprowadzono zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, wynika, że przełożyło się to na zmniejszenie interwencji policji, straży miejskiej oraz mniejszą liczbę osób będących pod wpływem alkoholu wymagających zaopatrzenia medycznego" - podkreśla Rada.
"Samorząd lekarski wskazuje, że sprzedaż alkoholu w porze nocnej bez ograniczeń ilościowych czy asortymentowych skutkuje nie tylko obniżeniem poziomu bezpieczeństwa, ale także poważnymi konsekwencjami dla zdrowotności społeczeństwa oraz ograniczonym dostępem do pomocy medycznej w porze nocnej" - czytamy w apelu.
"Wydłuża się czas oczekiwania na pomoc medyczną"
Rada powołuje się na relacje lekarzy pracujących w nocy na szpitalnych oddziałach ratunkowych.
"Lekarze od dawna sygnalizują, że duży odsetek przyjęć w porze nocnej stanowią przypadki wywołane spożyciem alkoholu. Znacząca liczba takich pacjentów, często wymagających pilnych działań medycznych, oznacza, że wydłuża się dla innych pacjentów czas oczekiwania na pomoc medyczną" - piszą.
"Wielu lekarzy doświadcza przejawów agresji ze strony pacjentów znajdujących się pod wpływem alkoholu przyjmowanych do placówek medycznych w porze nocnej" - dodają medycy.
Rada opowiada się za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach 22-6.
Względy bezpieczeństwa mieszkańców, poprawy jakości życia, oszczędności finansowe związane z mniejszą liczbą interwencji Policji i innych służb oraz poprawa funkcjonowania placówek medycznych w porze nocnej przemawiają za podjęciem inicjatywy wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju
- przekonuje NRL.
