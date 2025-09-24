W przeszłości "wszyscy byli pijani". Teraz "dryfujemy tam z powrotem"

Krzysztof Brzózka: żyjemy w Alkopolsce Źródło: TVN24

Gośćmi Joanny Kryńskiej w "Debacie" w TVN24+ byli dr n. med. Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Katarzyna Andrusikiewicz, psychoterapeutka uzależnień, Marta Golbik, posłanka KO i przewodnicząca sejmowej komisji zdrowia, lekarz Bogdan Stelmach z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Piotr Wójcik, z redakcji Zdrowie w tvn24.pl, którzy podjęli się tematu nadmiernego spożycia alkoholu w Polsce.

Polacy "piją dużo, ryzykownie, w sposób, który przynosi dużo szkód"

Dr Bogusława Bukowska oceniła, że Polacy "piją dużo, w sposób bardzo ryzykowny, który przynosi bardzo dużo szkód zdrowotnych i społecznych".

- Według Światowej Organizacji Zdrowia poziom spożycia napojów alkoholowych na przeciętnego dorosłego Polaka to jest około 11 litrów czystego stuprocentowego alkoholu (rocznie) - mówiła. Dla porównania dodała, że średnie spożycie w krajach Unii Europejskiej to około 10 litrów rocznie.

Zwróciła też uwagę na szkody zdrowotne. - W Polsce obserwujemy jedne z najwyższych wskaźników, jeśli chodzi o zgony związane z piciem napojów alkoholowych. To jest 46 zgonów na 100 tysięcy mieszkańców - precyzowała dr Bukowska. Dla porównania, w Austrii i Niemczech ta wartość jest o połowę mniejsza.

Dr Bukowska mówiła również o szkodach społecznych.

- Czyli dzieci, które potrzebują profesjonalnego wsparcia, dlatego że wzrastają w rodzinach z problemem alkoholowym. Szacujemy, że takich dzieci jest około miliona, to jest 13 procent dzieciaków do 18. roku życia, które muszą korzystać z pomocy psychologicznej i zapewne to nie są wszystkie dzieci, które naprawdę powinny z tej pomocy korzystać - mówiła.

Zmiana w społeczeństwie

Dla posłanki Marty Golbik "dobrą wiadomością od strony politycznej" jest to, że "pierwszy raz od wielu lat mamy zgodę społeczeństwa na działania zmierzające ku ograniczeniu dostępu do alkoholu".

- Gdyby 10 lat temu otworzyć dyskusję o tym, że zakażemy sprzedaży alkoholu w określonych godzinach (lub) na stacjach benzynowych, spotkałoby się to z bardzo ostrą reakcją w większości społeczeństwa, a politycy, którzy by coś takiego proponowali (...), spotkaliby się z mocnym potępieniem - mówiła.

Lekarz Bogdan Stelmach powiedział, że "kiedy dorastał w latach 80. ubiegłego wieku, to właściwie wszyscy byli pijani". - Potem przyszedł taki moment, że zaczęliśmy uciekać od tego, zaczęliśmy wprowadzać przepisy, karczować spożycie alkoholu w miejscach pracy - dodał.

Jednak według niego, "dryfujemy do tamtego miejsca z powrotem".

Wójcik: sprawczość pokazała się w momencie "alkotubek"

Mówiąc o działaniach państwa w zakresie ograniczania spożycia alkoholu, Piotr Wójcik ocenił, że "od dziesiątek lat tkwimy w chocholim tańcu" i "nic za specjalnie się nie dzieje".

- Ta sprawczość pokazała się w momencie, kiedy rzeczywiście był temat "alkotubek", "alkolodów" (...). Zniknęło to momentalnie ze sklepowych półek - uzupełnił.

Przypomniał również, że rządowy projekt ustawy w sprawie ograniczenia dostępności alkoholu, który został złożony jeszcze w marcu, nie został jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów.

