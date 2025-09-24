Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

W przeszłości "wszyscy byli pijani". Teraz "dryfujemy tam z powrotem"

Sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Krzysztof Brzózka: żyjemy w Alkopolsce
Źródło: TVN24
Jak piją Polacy? - Dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi bardzo dużo szkód - oceniła doktor Bogusława Bukowska z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w "Debacie" TVN24+. Zdaniem Piotra Wójcika z tvn24.pl, ze strony państwa od lat w tej sprawie "nic za specjalnie się nie dzieje".

Gośćmi Joanny Kryńskiej w "Debacie" w TVN24+ byli dr n. med. Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Katarzyna Andrusikiewicz, psychoterapeutka uzależnień, Marta Golbik, posłanka KO i przewodnicząca sejmowej komisji zdrowia, lekarz Bogdan Stelmach z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Piotr Wójcik, z redakcji Zdrowie w tvn24.pl, którzy podjęli się tematu nadmiernego spożycia alkoholu w Polsce.

Zobacz całą debatę w TVN24+:

OGLĄDAJ: Jak piją Polacy? "W tym momencie przebijamy PRL"
pc

Jak piją Polacy? "W tym momencie przebijamy PRL"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Polacy "piją dużo, ryzykownie, w sposób, który przynosi dużo szkód"

Dr Bogusława Bukowska oceniła, że Polacy "piją dużo, w sposób bardzo ryzykowny, który przynosi bardzo dużo szkód zdrowotnych i społecznych".

- Według Światowej Organizacji Zdrowia poziom spożycia napojów alkoholowych na przeciętnego dorosłego Polaka to jest około 11 litrów czystego stuprocentowego alkoholu (rocznie) - mówiła. Dla porównania dodała, że średnie spożycie w krajach Unii Europejskiej to około 10 litrów rocznie.

Zwróciła też uwagę na szkody zdrowotne. - W Polsce obserwujemy jedne z najwyższych wskaźników, jeśli chodzi o zgony związane z piciem napojów alkoholowych. To jest 46 zgonów na 100 tysięcy mieszkańców - precyzowała dr Bukowska. Dla porównania, w Austrii i Niemczech ta wartość jest o połowę mniejsza.

Piją coraz młodsi, a koszty rosną. "Tych ludzi się po prostu nie udaje uratować"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Piją coraz młodsi, a koszty rosną. "Tych ludzi się po prostu nie udaje uratować"

Piotr Wójcik

Dr Bukowska mówiła również o szkodach społecznych.

- Czyli dzieci, które potrzebują profesjonalnego wsparcia, dlatego że wzrastają w rodzinach z problemem alkoholowym. Szacujemy, że takich dzieci jest około miliona, to jest 13 procent dzieciaków do 18. roku życia, które muszą korzystać z pomocy psychologicznej i zapewne to nie są wszystkie dzieci, które naprawdę powinny z tej pomocy korzystać - mówiła.

Zmiana w społeczeństwie

Dla posłanki Marty Golbik "dobrą wiadomością od strony politycznej" jest to, że "pierwszy raz od wielu lat mamy zgodę społeczeństwa na działania zmierzające ku ograniczeniu dostępu do alkoholu".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nocna prohibicja w stolicy. "Absolutny szok" na sesji Rady Warszawy. Posłanka: czasem trzeba zrobić krok wstecz

Nocna prohibicja w stolicy. "Absolutny szok" na sesji Rady Warszawy. Posłanka: czasem trzeba zrobić krok wstecz

Problem alkoholowy w Polsce. Eksperci: sama profilaktyka nie wystarczy

Problem alkoholowy w Polsce. Eksperci: sama profilaktyka nie wystarczy

- Gdyby 10 lat temu otworzyć dyskusję o tym, że zakażemy sprzedaży alkoholu w określonych godzinach (lub) na stacjach benzynowych, spotkałoby się to z bardzo ostrą reakcją w większości społeczeństwa, a politycy, którzy by coś takiego proponowali (...), spotkaliby się z mocnym potępieniem - mówiła.

Lekarz Bogdan Stelmach powiedział, że "kiedy dorastał w latach 80. ubiegłego wieku, to właściwie wszyscy byli pijani". - Potem przyszedł taki moment, że zaczęliśmy uciekać od tego, zaczęliśmy wprowadzać przepisy, karczować spożycie alkoholu w miejscach pracy - dodał.

Jednak według niego, "dryfujemy do tamtego miejsca z powrotem".

Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji? Wymowne wyniki sondażu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji? Wymowne wyniki sondażu

Wójcik: sprawczość pokazała się w momencie "alkotubek"

Mówiąc o działaniach państwa w zakresie ograniczania spożycia alkoholu, Piotr Wójcik ocenił, że "od dziesiątek lat tkwimy w chocholim tańcu" i "nic za specjalnie się nie dzieje".

- Ta sprawczość pokazała się w momencie, kiedy rzeczywiście był temat "alkotubek", "alkolodów" (...). Zniknęło to momentalnie ze sklepowych półek - uzupełnił.

Przypomniał również, że rządowy projekt ustawy w sprawie ograniczenia dostępności alkoholu, który został złożony jeszcze w marcu, nie został jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/kab

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholAlkoholizmZdrowie
Czytaj także:
Wrocław ogranicza nocną sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Od 9 października w całym Wrocławiu nocna prohibicja
Wrocław
Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli
Zakażenie salmonellą w przedszkolu. Placówka zamknięta do odwołania
Rzeszów
Praca zdalna. Kontrola trzeźwości
Kaczyński o alkoholizmie kobiet. Psychoterapeutka: nie da się tego zamknąć w prostych liczbach
Piotr Wójcik
Żandarmeria Wojskowa
Żandarmeria zatrzymała trzy osoby. Chodzi o przetargi dla szpitala wojskowego
Szczecin
Dachowanie na Pradze
Auto dachowało na chodniku po zderzeniu z radiowozem
WARSZAWA
Choć mrówki nie podlegały przepisom CITES, ich przewóz wymagał zgłoszenia organowi celnemu
Żywe mrówki ukryte w zabawkach
Katowice
imageTitle
Komenda przyjął potężny cios od Kurka. To musiało boleć
EUROSPORT
Jechał i zostawiał za sobą trwały ślad w jezdni
Jechał i żłobił jezdnię. Może mieć problemy. Nagranie
Łódź
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Przełom w relacji Sikorskiego z Nawrockim? "Doszło do jakiejś formy współpracy"
Polska
Prace drogowe na Białołęce, Woli i w Wawrze (zdjęcie ilustracyjne)
Drogowcy na Ursynowie i Białołęce, będą zmiany w ruchu
WARSZAWA
moskwa rosja shutterstock_2630220953_1
Rosja potrzebuje pieniędzy. Padła propozycja
BIZNES
Wypadek pod Płockiem
Po zderzeniu jedno z aut się rozpadło. Dwie osoby są ranne
WARSZAWA
imageTitle
Duże roszady w Pekinie. Prezent i nowa rywalka dla Linette
EUROSPORT
imageTitle
Kiedy półfinał Polaków na mistrzostwach świata siatkarzy?
EUROSPORT
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Użyli AI. Odzyskali pół miliarda
BIZNES
Cyberoszuści są coraz sprytniejsi, ale policja ma pomysł, jak ich zwalczać
Stracił dostęp do poczty, a jego kontrahenci dostali maile z "prośbą"
WARSZAWA
Jesień, pogoda, słońce
Rzadki układ będzie rządził pogodą w Polsce
METEO
46 min
pc
Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc
Debata TVN24+
Sejm
Dron, zmywarki, kilometrówki. Sprawdź poselskie wydatki w naszym quizie
Quizy
imageTitle
To z nimi Polacy zagrają w półfinale. Rywal najtrudniejszy z możliwych
EUROSPORT
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
Bruksela skontroluje ciasteczka
BIZNES
Prawo szariatu w Wielkiej Brytanii
FAŁSZPrawo szariatu w Anglii i Austrii? Uwaga na manipulację
Gabriela Sieczkowska
Sylwia Gregorczyk-Abram
Błędy w raporcie. Dziennikarka "nie dowierza", Gregorczyk-Abram: jest mi bardzo przykro
Polska
Do zbrodni doszło w lipcu 2024 roku
Podwójne, brutalne zabójstwo siekierą. Jest prawomocna decyzja sądu
Lublin
shutterstock_2629177967
Stawka podatku ostro w górę. Oto plan ministerstwa
BIZNES
Kalkuta pod wodą
Największe ulewy od 37 lat. 12 osób zginęło
METEO
Dallas. Służby na miejscu strzelaniny (24.09.2025)
Strzelanina w ośrodku ICE w Dallas. Media o ataku snajpera
Świat
Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński
Jest nowy komendant stołecznej policji
WARSZAWA
imageTitle
Polacy pokazali wielką moc. Będzie hit mistrzostw świata
EUROSPORT
shutterstock_2021203424
Lepsze posiłki w szpitalach? Ministerstwo Zdrowia chce przedłużyć program
Piotr Wójcik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica