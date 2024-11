Akcja na Bałtyku, wygrana polskich tenisistek, zwolnienie z aresztu rektora Collegium Humanum

Polki zagrają w półfinale tenisowego turnieju Billie Jean King Cup. Kampania do prawyborów w Koalicji Obywatelskiej ruszyła. Komisja do spraw przeciwdziałania pedofilii interweniuje po reportażu "Superwizjera", a były rektor Collegium Humanum wyszedł z aresztu. Wołodymyr Zełenski podaje warunki do rozpoczęcia rozmów z Rosją. Na Bałtyku przewróciła się łódka, jedna osoba nie żyje. Przedstawiamy siedem rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 17 listopada.

1. Zwycięstwo po zaciętej walce polskich tenisistek

Mecz Polska - Czechy w ćwierćfinale Billie Jean King Cup 2024 dostarczył wielkich emocji. Potrzebne były aż trzy spotkania. W pierwszym meczu Magdalena Fręch przegrała z Marie Bouzkovą. Później Iga Świętek zmierzyła się z Lindą Noskovą. To był zacięty i bardzo wyrównany mecz, ale Polka wygrała.

Iga Świątek po chwili przerwy wróciła na kort i z Katarzyną Kawą pokonały czeski debel - Marię Bouzkovą i Katerinę Siniakovą. Polska tym samym wygrała w Maladze z Czechami 2:1 ćwierćfinałowe spotkanie turnieju Billie Jean King Cup.

O finał Polki zagrają z reprezentacją Włoch.

Polska - Czechy Getty Images

2. Komisja do spraw przeciwdziałania pedofilii interweniuje po reportażu "Superwizjera"

Państwowa komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich do lat 15 zareagowała na reportaż "Superwizjera" dotyczący instruktora jeździectwa Marcina P., który został skazany za molestowanie nastolatek, ale nadal organizuje obozy dla dzieci i jeździ na zawody. Komisja - jak przekazano - zawiadomiła w tej sprawie między innymi Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz organy samorządowe.

Sąd skazał Marcina P. na półtora roku więzienia za molestowanie, ale karę złagodzono. Dziś mężczyzna znowu organizuje obozy dla dzieci. To o nim, w reportażu "Superwizjera" "Wyrok w sprawie instruktora jeździectwa", opowiada Magdalena Gwóźdź.

Rozmowa z Magdaleną Gwóźdź o jej reportażu "Wyrok w sprawie instruktora jeździectwa" 16.11 | Instruktor jeździectwa z jednego z pomorskich ośrodków molestował nastolatki. Sąd skazał go na 1,5 roku więzienia. Teraz karę złagodzono: Marcin P. ma ją odbywać nie w zakładzie karnym, a w zaciszu swojego domu, który może opuszczać codziennie. Sąd penitencjarny uznał, że molestowanie, którego się dopuścił, było "incydentem". TVN24

3. Akcja ratunkowa na Bałtyku

Na Bałtyku przewróciła się łódź rybacka. Dwóch członków załogi zostało wyciągniętych z wody przez statek ratowniczy, są cali i zdrowi. Trzeci z rybaków, nieprzytomny, został wyrzucony przez wodę na plażę. Po przywróceniu funkcji życiowych trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł.

Do wypadku doszło w sobotę rano na wysokości Ustronia Morskiego (powiat kołobrzeski) chwilę po godzinie 6.

Łódź przewróciła się na Bałtyku. Jeden z rybaków nie żyje Paweł Depta SAR Kołobrzeg

4. Zełenski: rozmowy "pod warunkiem, że Ukraina nie będzie osamotniona i będzie silna"

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że ewentualne rozmowy z Rosją są możliwe "pod warunkiem, że Ukraina nie będzie osamotniona i będzie silna". - Powinniśmy zrobić wszystko, żeby w przyszłym roku wojna skończyła się na drodze dyplomatycznej - dodał Zełenski w rozmowie z nadawcą publicznym Suspilne.

Zaznaczył, że "ważne jest stanowisko prezydenta Donalda Trumpa i stosunek Stanów Zjednoczonych do Ukrainy". Zełenski podkreślił, że aby rozpocząć jakiekolwiek działania dyplomatyczne, Ukraina "musi być silna i nie może być pozostawiona sam na sam z Rosją". - Mając słabą pozycję, nie mamy co robić w tych negocjacjach - mówił prezydent.

Olaf Scholz odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Wołodymyr Zełenski: to otwarcie puszki Pandory Katarzyna Sławińska/Fakty TVN

5. Sikorski spotkał się z wyborcami w wielkopolskiej Rokietnicy

Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski rywalizują w prawyborach w Koalicji Obywatelskiej o kandydowanie w wyborach prezydenckich. Obaj politycy w sobotę spotkali się z wyborcami - Trzaskowski w Krakowie, Sikorski w wielkopolskiej Rokietnicy.

- To jest nowe rozdanie w innych czasach na inne tematy - stwierdził szef MSZ Radosław Sikorski. Jednocześnie zapewnił, że jeżeli to prezydent Warszawy wygra prawybory i zostanie kandydatem na prezydenta, to będzie pracował na jego sukces.

Powtórzył, że w jego opinii Trzaskowski był dobrym kandydatem w 2020 roku, kiedy największą stawką było przywrócenie praworządności, a dziś "stawką jest co innego", czyli bezpieczeństwo. Zwrócił uwagę, że kandydat KO "musi mieć zdolność do przyciągania wyborców na prawo", bo wybory rozstrzygną się w drugiej turze.

Kandydaci na kandydatów na prezydenta walczą o nominacje partyjne Michał Tracz/Fakty TVN

6. Incydent na spotkaniu Trzaskowskiego w Krakowie

Z kolei Rafał Trzaskowski na spotkaniu z mieszkańcami Krakowa mówił, że "dzisiaj jest szansa na sprawiedliwe wybory". Dodał, że fundamentalną sprawą w tych wyborach będzie kwestia bezpieczeństwa. W czasie spotkania doszło do incydentu, rozłożono baner z napisem "CPK w Polsce, nie w Berlinie". Osoby, które przyniosły baner, zaraz potem opuściły salę. - Najgorsze jest to, że ja nie wiem do końca, o co im chodziło. Weszli, pokrzyczeli i uciekli - komentował całą sytuację Trzaskowski.

Trzaskowski stwierdził, że "gdyby tamte wybory (w 2020 roku - red.) były prawdziwie sprawiedliwe, wynik byłby inny". - Dzisiaj będzie zupełnie inaczej, dzisiaj jest szansa na sprawiedliwe wybory. I wiem, że jeżeli oddamy sobie tę pozytywną energię, tak jak w 2020 roku, to wygramy te wybory - dodał.

7. Były rektor Collegium Humanum opuścił areszt

Były rektor dawnego Collegium Humanum (dzisiaj Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia) Paweł C. opuścił areszt tymczasowy w Katowicach i wrócił do domu w Warszawie. C. jest podejrzany w wielowątkowej aferze dotyczącej między innymi wydawania dyplomów za pieniądze.

Prokurator uchylił środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe w kwocie dwóch milionów złotych, które zostały wpłacone w piątek; zakaz opuszczania kraju, połączony z zatrzymaniem paszportu; zakaz wstępu na uczelnię i zbliżania się do jej pracowników; zakaz wykonywania czynności nauczyciela akademickiego na terenie Polski.

