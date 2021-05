Z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odchodzi "szara eminencja"

Z cywilnego kontrwywiadu odchodzi "szara eminencja" tej służby, wieloletni dyrektor pionu bezpieczeństwa wewnętrznego - dowiedział się tvn24.pl. Według naszych źródeł nie ma to jednak bezpośredniego związku ze śmiercią doświadczonego funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do której doszło w piątek.

Piłka i kieliszek z ministrem

- Odpowiadał za tropienie nieprawidłowości w służbie, zatem należał do wąskiego kręgu najlepiej poinformowanych osób - mówi nam jeden z funkcjonariuszy.

Konflikt szefów służb

Pułkownik Żebrowski przyszedł do cywilnego kontrwywiadu pięć lat temu ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Natychmiast, jak przekazują nasze źródła, stał się przyczyną konfliktu między kierującym wtedy ABW Piotrem Pogonowskim i jego ówczesnym odpowiednikiem w wojskowym kontrwywiadzie, czyli Piotrem Bączkiem.

- Został dyrektorem pionu bezpieczeństwa wewnętrznego ABW i zarazem pełnomocnikiem do spraw informacji niejawnych. Zgodnie z zapisami ustawy, pełnomocnikowi w cywilnych służbach poświadczenie wydaje SKW i na odwrót, czyli pełnomocnikowi w SKW wydaje ABW - wyjaśnia jeden z naszych rozmówców.

Jednak SKW kierowane wtedy przez Piotra Bączka przekazało, że nie wyda dyrektorowi certyfikatów gwarantujących dostęp do tajemnic państwa. Dlatego też, choć był szefem pionu bezpieczeństwa wewnętrznego, miał zastępcę, który pełnił funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. W ten sposób on sam, jak wynika z naszych informacji, uniknął postępowania Służby Kontrwywiadu Wojskowego.