Afera Zondacrypto. Od spotkania na Ibizie po poprawki do ustawy. Kalendarium
7 sierpnia 2025 - spotkanie na Ibizie
Jak ustalili dziennikarze "Superwizjera" i WP, poseł PiS i wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, Michał Moskal, oraz Artur Chodziński, były funkcjonariusz CBA, który przez wiele miesięcy pracował dla Przemysława Krala, spotkali się z prezesem Zondacrypto na hiszpańskiej Ibizie 7 sierpnia 2025 roku. Przelot i nocleg opłacił przy rezerwacji Chodziński. Poseł PiS twierdzi, że po powrocie rozliczył je ze środków prywatnych.
Według Chodzińskiego, Kral poprosił go o kontakt do młodego polityka, który zna się na nowych technologiach i padło na Moskala. Z kolei poseł PiS, jak twierdzi były funkcjonariusz CBA, sondował na Ibizie Krala i szukał sponsora lub patrona konferencji, którą organizowała jego fundacja. Mowa o Fundacji Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji, w którym Moskal jest przewodniczącym rady programowej.
Rozmowa miała się skończyć prośbą szefa Zondacrypto o przesłanie programu. Poseł PiS opisuje sprawę podobnie. Natomiast według współpracowników Krala, ich szefowi zależało na rozmowie z politykiem zajmującym się kryptowalutami.
Kierownictwo PiS twierdzi, że o spotkaniu nic nie wiedziało.
28 sierpnia 2025 - pismo Michała Moskala do KNF
Trzy tygodnie po kolacji na Ibizie Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego w obronie "blisko dwóch tysięcy polskich przedsiębiorców" z branży kryptowalut. Przed wizytą na Ibizie trudno znaleźć ślad, by angażował się w sprawy branży.
9 września 2025 - poseł PiS ogłasza poprawki do projektu
9 września 2025 roku poseł PiS oświadczył w serwisie X: "z [Januszem Kowalskim] zgłaszamy poprawki, które mają ucywilizować ten projekt". Chodziło o rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Ustawa miała wdrożyć w Polsce unijne rozporządzenie, które od końca 2024 roku wyznacza wspólne zasady rynku kryptowalut w całej Unii Europejskiej: licencje dla firm, nadzór i ochronę klientów.
23 września 2025 - poprawki łagodzące ustawę o kryptoaktywach w komisji
23 września do sejmowej komisji trafiło 14 poprawek łagodzących projekt. Jedną wycofano. Poprawki były zbieżne z uwagami, które Kral przekazał wcześniej ministerstwu za pośrednictwem Związku Banków Polskich.
Kowalski i Moskal zapowiedzieli też własny projekt ustawy, a miesiąc później prowadzili na kongresie partii w Katowicach panel o rynku krypto i fintechu.
Moskal zaprzeczył, żeby był autorem poprawek. "Nie byłem ich autorem ani ich nie przygotowywałem. Rozmawiałem o nich z Januszem Kowalskim, oceniałem je i nadal oceniam pozytywnie" - odpowiedział. Ale w czerwcu wskazywał WP, że autorem pakietu był Janusz Kowalski "wraz ze swoim zespołem" i że to jemu należy zadawać pytania o "źródła ich opracowania". Kowalski odszedł z klubu PiS 30 kwietnia 2026 roku.
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Prezydent trzy razy zawetował ustawę o kryptowaktywach
Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy o kryptoaktywach trzy razy. 17 kwietnia 2026 roku Sejmowi zabrakło głosów, żeby przełamać weto.