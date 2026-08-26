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Polska

Afera Zondacrypto. Od spotkania na Ibizie po poprawki do ustawy. Kalendarium

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Michał Moskal i Janusz Kowalski
Spotkanie Moskala z Kralem na Ibizie. Co było potem? Kalendarium
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell / PAP
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W sierpniu zeszłego roku na hiszpańskiej Ibizie doszło do spotkania posła PiS Michała Moskala i byłego funkcjonariusza CBA Artura Chodzińskiego z szefem giełdy Zondacrypto Przemysławem Kralem - ujawnili reporter "Superwizjera" Michał Fuja i Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Półtora miesiąca później PiS złożyło poprawki łagodzące ustawę o kryptoaktywach. Przedstawimy kalendarium wydarzeń.

7 sierpnia 2025 - spotkanie na Ibizie

Jak ustalili dziennikarze "Superwizjera" i WP, poseł PiS i wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, Michał Moskal, oraz Artur Chodziński, były funkcjonariusz CBA, który przez wiele miesięcy pracował dla Przemysława Krala, spotkali się z prezesem Zondacrypto na hiszpańskiej Ibizie 7 sierpnia 2025 roku. Przelot i nocleg opłacił przy rezerwacji Chodziński. Poseł PiS twierdzi, że po powrocie rozliczył je ze środków prywatnych.

Według Chodzińskiego, Kral poprosił go o kontakt do młodego polityka, który zna się na nowych technologiach i padło na Moskala. Z kolei poseł PiS, jak twierdzi były funkcjonariusz CBA, sondował na Ibizie Krala i szukał sponsora lub patrona konferencji, którą organizowała jego fundacja. Mowa o Fundacji Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji, w którym Moskal jest przewodniczącym rady programowej.

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Rozmowa miała się skończyć prośbą szefa Zondacrypto o przesłanie programu. Poseł PiS opisuje sprawę podobnie. Natomiast według współpracowników Krala, ich szefowi zależało na rozmowie z politykiem zajmującym się kryptowalutami.

Kierownictwo PiS twierdzi, że o spotkaniu nic nie wiedziało.

Kalendarium wydarzeń po spotkaniu na Ibizie
Kalendarium wydarzeń po spotkaniu na Ibizie
Źródło zdjęcia: TVN24

28 sierpnia 2025 - pismo Michała Moskala do KNF

Trzy tygodnie po kolacji na Ibizie Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego w obronie "blisko dwóch tysięcy polskich przedsiębiorców" z branży kryptowalut. Przed wizytą na Ibizie trudno znaleźć ślad, by angażował się w sprawy branży.

Michał Moskal
Michał Moskal
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP

9 września 2025 - poseł PiS ogłasza poprawki do projektu

9 września 2025 roku poseł PiS oświadczył w serwisie X: "z [Januszem Kowalskim] zgłaszamy poprawki, które mają ucywilizować ten projekt". Chodziło o rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Ustawa miała wdrożyć w Polsce unijne rozporządzenie, które od końca 2024 roku wyznacza wspólne zasady rynku kryptowalut w całej Unii Europejskiej: licencje dla firm, nadzór i ochronę klientów.

23 września 2025 - poprawki łagodzące ustawę o kryptoaktywach w komisji

23 września do sejmowej komisji trafiło 14 poprawek łagodzących projekt. Jedną wycofano. Poprawki były zbieżne z uwagami, które Kral przekazał wcześniej ministerstwu za pośrednictwem Związku Banków Polskich.

Kowalski i Moskal zapowiedzieli też własny projekt ustawy, a miesiąc później prowadzili na kongresie partii w Katowicach panel o rynku krypto i fintechu.

Moskal zaprzeczył, żeby był autorem poprawek. "Nie byłem ich autorem ani ich nie przygotowywałem. Rozmawiałem o nich z Januszem Kowalskim, oceniałem je i nadal oceniam pozytywnie" - odpowiedział. Ale w czerwcu wskazywał WP, że autorem pakietu był Janusz Kowalski "wraz ze swoim zespołem" i że to jemu należy zadawać pytania o "źródła ich opracowania". Kowalski odszedł z klubu PiS 30 kwietnia 2026 roku.

CZYTAJ TEŻ: Śledztwo w sprawie Zondacrypto. Jest oświadczenie

Prezydent trzy razy zawetował ustawę o kryptowaktywach

Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy o kryptoaktywach trzy razy. 17 kwietnia 2026 roku Sejmowi zabrakło głosów, żeby przełamać weto.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
KryptowalutyMichał MoskalPrawo i Sprawiedliwość
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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