Nie znali, nie wiedzieli... A jednak do Zondacrypto lgnęli

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To, co się teraz dzieje wokół afery Zondacrypto, znawcy marketingu postrzegają jak odwróconą grę w kata i ofiarę. Czyli trzeba zamienić role: tych, którzy robili źle, przemienić w ofiary. O tym, kto naprawdę będzie ofiarą, a kto okaże się "katem", rozstrzygną sądy, a politycznie i społecznie - opinia publiczna. Politycy prawicy robią teraz wszystko, by ta ostatnia już przyjęła ich wersję odwróconej rzeczywistości.

Afera Zondacrypto nabrała rozpędu w ostatnich dniach po tym, gdy 24 sierpnia Michał Fuja z "Superwizjera" TVN24 i Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski opisali, jak to prezes PKOl Radosław Piesiewicz przyjął od szefa Zondacrypto Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. Dwa dni później ci sami dziennikarze ujawnili, że z prezesem upadłej giełdy kryptowalut spotkał się poseł PiS Michał Moskal - pojechał do niego na Ibizę. Na światło dzienne zaczęły wychodzić kolejne fakty.

Przemysław Kral i Radosław Piesiewicz Źródło zdjęcia: Materiały prasowe

PiS szybko zaczął forsować narrację, że "to afera Tuska" oraz odżegnywać się od jakichkolwiek powiązań z szefem Zondacrypto. - To jest afera Koalicji Obywatelskiej, która zarządza służbami, a służby nie przestrzegły przed tą firmą - przekonywał w rozmowie z "Faktami" TVN Marcin Ociepa z PiS. Zbigniew Ziobro w Telewizji Republika ogłosił: - To jest wielka afera Tuska i teraz on chce odwrócić kota ogonem i obciążyć opozycję.

Od razu sprostujmy: Komisja Nadzoru Finansowego giełdę kryptowalut BitBay (wcześniejsza nazwa Zondacrypto) wpisała na listę ostrzeżeń w 2018 roku - gdy rządziła Zjednoczona Prawica. Już wtedy Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Polski prowadziły kampanie społeczne, przestrzegając przed inwestowaniem w kryptowaluty. Prezes BitBay Sylwester Suszek zaginął w 2022 roku - o kontrowersjach wokół jego giełdy było już nie tylko głośno, lecz zajmowały się tym także organy śledcze. Bez efektów.

- Dzisiaj wszyscy twierdzą, że nie znają Przemysława Krala, nie wiedzieli, kim on jest, kiedy się z nim spotykali. Nikt nie miał pojęcia. Ale z jakiegoś powodu do niego lgnęli, z jakiegoś powodu była masa interesów między Przemysławem Kralem a politykami, którzy robili na tym interesy - mówił w debacie w TVN24+ reporter "Superwizjera" Michał Fuja, który od lat śledzi losy tej giełdy kryptowalut.

- Mamy tu do czynienia z odwróceniem narracji. Dostrzegalny jest wysoki stopień cynizmu i hipokryzji - potwierdza doktor habilitowany Arkadiusz Modrzejewski, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Źródło zdjęcia: Katarzyna Korzeniowska

Przypomnijmy więc fakty, o których politycy PiS czy Konfederacji mówią dziś niechętnie lub wręcz im zaprzeczają. One to pokazują, jak Kral docierał do osób mogących mu pomóc w czasie, gdy sprawą Zondacrypto zajmowała się już prokuratura, a rząd przygotowywał ustawę o kryptowalutach.

Pokazują też, jak politycy przystawali na te propozycje skuszeni głęboką kieszenią prezesa Zondacrypto.