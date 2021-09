Afera mailowa. Sędzia Maciej Mitera: nie widzę nic zdrożnego w konsultacjach na linii prezydent-premier

Jak wynika z korespondencji, która pojawiła się w środę na stronie internetowej publikującej maile, które mają pochodzić ze skrzynki Dworczyka, zarówno premier Morawiecki, jak i prezes Przyłębska mogli mieć bezpośredni wpływ na wybór p.o. prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. To wyjątkowo istotna izba, która orzeka między innymi o ważności wyborów.

W opublikowanej domniemanej korespondencji Dworczyka i Morawieckiego szef KPRM informuje, że prezydent prosi o przygotowanie listy osób, które premier krytycznie ocenia i "nie widzi możliwości kontrasygnowania na stanowisko szefa nowej izby SN". Jak wynika z korespondencji, dopiero z kandydatów, których premier by negatywnie nie ocenił, prezydent miałby wybrać osobę na to stanowisko.

Mitera: nie doszło do złamania zasady trójpodziału władz

Mitera przekonywał, że w tym przypadku nie można mówić o złamaniu zasady trójpodziału władz, na co wskazuje wielu komentatorów, bo opisana sytuacja dotyczyła prerogatywy prezydenta, a kontrasygnować miał ją premier, więc oba te urzędy należą do władzy wykonawczej.

- Jeżeli pan premier, prezes Rady Ministrów kontrasygnuje, to dla mnie naturalną rzeczą jest, że chciałby chyba wiedzieć co kontrasygnuje i jak podpowiedzieć chociażby głowie państwa - mówił dalej Mitera.

- Każdy zasiadający w Gabinecie Owalnym ma również swoich doradców. To nie jest tak, że prezydent (USA - red.) zastanawia się sam w gabinecie kogo powołać. Przecież musi to skonsultować - mówił dalej.

Mitera: o prezes Julii Przyłębskiej nic nie powiedziałem

Prowadzący Piotr Kraśko wielokrotnie pytał swojego gościa o rolę procesie decyzyjnym, jaką miała odgrywać prezes Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Mitera jednak nie odnosił się wprost do założenia, że w udostępnionej korespondencji mowa jest właśnie o prezes TK Julii Przyłębskiej. W mailach czytamy o "prezes Julii".

- O prezes Przyłębskiej nic nie powiedziałem, natomiast uważam, że otoczenie prezesa Rady Ministrów przy kontrasygnacie ma tu prawo (do - red.) uzgodnień. Co nie zmienia faktu, że decyzję finalną podejmuje głowa państwa - podkreślał Mitera. Dodał, że "nie widzi w tym nic zdrożnego", że miały odbywać się konsultacje między otoczeniem prezydenta i premiera w tej sprawie.

Mitera: jakie są dowody, że prezydent kierował się jakimiś wskazówkami albo naciskami?

Tylko w jednym momencie rozmowy Mitera odniósł się do domniemanego udziału w rozmowach prezes TK. Jednak nie zrobił tego wprost, a odniósł to do zupełnie innej sytuacji, w której miałaby ona rozmawiać nie z przedstawicielami władzy wykonawczej, a z innym przedstawicielem władzy sądowniczej.