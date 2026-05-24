Opole Pożar na nasypie kolejowym. Ewakuowano ponad 500 pasażerów pociągu Oprac. Justyna Sochacka |

Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Stare Koźle

Dyżurny opolskiej straży pożarnej poinformował TVN24, że o godzinie 16.46 do stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie o pożarze nasypu kolejowego w pobliżu miejscowości Stare Koźle.

Dodał, że na miejsce zadysponowano dziewięć zastępów straży pożarnej. Jak mówił, po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili zgłoszenie.

Według strażaka, doszło również do zerwania sieci trakcyjnej i w konsekwencji zatrzymania pociągu osobowego relacji Bielsko-Biała - Gdynia Główna. Strażacy ewakuowali z pociągu około 550 pasażerów. Na miejscy prowadzone są działania.