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Opole

Dwumiesięczny chłopiec pilnie potrzebował pomocy. Pomogli policjanci

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Policjanci eskortowali do szpitala chore niemowlę
Policjanci eskortowali matkę z dzieckiem do szpitala (wideo bez dźwięku)
Źródło wideo: KPP Jarosław
Źródło zdj. gł.: Policja Kluczbork
Policjanci z Kluczborka eskortowali do szpitala rodziców z dwumiesięcznym chłopcem, który miał 41-stopniową gorączkę i problemy z nerkami. Dziecko trafiło pod opiekę lekarzy.

Do zdarzenia doszło 7 lipca na drodze krajowej nr 45 na Opolszczyźnie.

"Do kluczborskich policjantów podjechał zdenerwowany kierowca skody. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że przewozi swojego dwumiesięcznego syna, który ma 41-stopniową gorączkę i problemy z nerkami. Maluch był wcześniakiem z problemami zdrowotnymi i pilnie potrzebował opieki lekarzy" - informuje kluczborska policja.

Ojciec obawiał się, że przez utrudnienia związane z remontami drogi, w tym ruch wahadłowy, nie zdąży na czas do szpitala. Policjanci postanowili pomóc rodzinie.

Policjanci eskortowali do szpitala chore niemowlę
Policjanci eskortowali do szpitala chore niemowlę
Źródło zdjęcia: Policja Kluczbork

Dziecko jest pod opieką lekarzy

Jak informuje policja, funkcjonariusze bezpiecznie i sprawnie eskortowali rodzinę do szpitala na terenie Opola. Dzięki temu rodzice szybko dotarli z dzieckiem pod opiekę lekarzy.

"Teraz maluch wraca do zdrowia pod okiem specjalistów" - dodaje policja.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
dzieckoPolicjaSzpitalOPOLE
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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