Opole Dwumiesięczny chłopiec pilnie potrzebował pomocy. Pomogli policjanci Oprac. Svitlana Kucherenko |

Policjanci eskortowali matkę z dzieckiem do szpitala (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: KPP Jarosław Źródło zdj. gł.: Policja Kluczbork

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Do zdarzenia doszło 7 lipca na drodze krajowej nr 45 na Opolszczyźnie.

"Do kluczborskich policjantów podjechał zdenerwowany kierowca skody. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że przewozi swojego dwumiesięcznego syna, który ma 41-stopniową gorączkę i problemy z nerkami. Maluch był wcześniakiem z problemami zdrowotnymi i pilnie potrzebował opieki lekarzy" - informuje kluczborska policja.

Ojciec obawiał się, że przez utrudnienia związane z remontami drogi, w tym ruch wahadłowy, nie zdąży na czas do szpitala. Policjanci postanowili pomóc rodzinie.

Policjanci eskortowali do szpitala chore niemowlę Źródło zdjęcia: Policja Kluczbork

Dziecko jest pod opieką lekarzy

Jak informuje policja, funkcjonariusze bezpiecznie i sprawnie eskortowali rodzinę do szpitala na terenie Opola. Dzięki temu rodzice szybko dotarli z dzieckiem pod opiekę lekarzy.

"Teraz maluch wraca do zdrowia pod okiem specjalistów" - dodaje policja.