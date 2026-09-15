Olsztyn Uderzyła w barierę mostu, auto zawisło nad kanałem. Nagranie Damian Nowicki |

Skończyło się uszkodzeniem auta i barierek, zatrzymaniem prawa jazdy i mandatami Źródło wideo: Policja Olsztyn Źródło zdj. gł.: Policja Olsztyn

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13 września, około godz. 19 w miejscowości Międzylesie (gm. Ostróda) samochód osobowy uderzył w barierę ochronną mostu nad kanałem łączącym jezioro Pauzeńskie z jeziorem Szeląg Wielki. Przednia część pojazdu zawisła nad kanałem.

Za kierownicą auta siedziała 40-letnia mieszkanka powiatu.

- Nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i straciła panowanie nad pojazdem. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miała ponad promil alkoholu w organizmie. Pasażerem był właściciel samochodu. Nikt nie odniósł obrażeń - informuje kom. Anna Karczewska, oficer prasowa policji w Ostródzie.

Mandat od razu, sąd niebawem

40-latka za spowodowanie kolizji drogowej została ukarana mandatem karnym w wysokości 1100 złotych oraz 10 punktami. Funkcjonariusze zatrzymali jej również prawo jazdy. Kobieta odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, grożą jej trzy lata więzienia.

Konsekwencje poniósł także właściciel pojazdu. 30-letni obywatel Gruzji został ukarany mandatem karnym w wysokości trzech tysięcy złotych za udostępnienie auta pijanej osobie.