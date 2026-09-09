Olsztyn Szedł na pasterkę, został zamordowany. Zapadł wyrok w głośnej sprawie Rafał Molenda |

18-latek zabił w wigilijną noc (nagranie archiwalne).mp4 Źródło zdj. gł.: TVN24

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30 lat w więzieniu spędzi Gabriel A., który w noc wigilijną 2024 roku zabił 47-letniego Andrzeja B. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem. Jednocześnie zdecydował, że mężczyzna będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu 25 lat kary.

Sąd nakazał także, aby Gabriel A. odbywał karę w zakładzie karnym prowadzącym terapię dla osób uzależnionych. Jak podkreśliła sędzia Beata Faralisz, oskarżony cierpi na zaburzenia osobowości i zmaga się z uzależnieniem od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.

- W chwili czynu oskarżony miał dopiero co skończone 18 lat, rzadko się zdarza, by tak młoda osoba była już uzależniona - powiedziała sędzia.

Ofiara szła na pasterkę

Do tragedii doszło w noc wigilijną. Ofiarą stał się Andrzej B. Szedł na pasterkę, gdy natknął się na Gabriela A. i jego kolegę, którzy pili alkohol przy drodze.

47-latek został brutalnie zamordowany przez 18-latka Źródło zdjęcia: TVN24

Według ustaleń sądu Gabriel A. nagle zaatakował przechodnia, bił go i kopał. Gdy pokrzywdzony stracił przytomność, sprawca zaciągnął go do pobliskiego stawu. Sąd ustalił, że Gabriel A. chciał mieć pewność, że mężczyzna nie przeżyje. Dlatego trzymał jego głowę pod lodowatą wodą. Sekcja zwłok wykazała później, że Andrzej B. zmarł wskutek utonięcia.

To właśnie okoliczności śmierci sprawiły, że sąd uznał, że zabójstwo dokonane było ze szczególnym okrucieństwem.

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Sąd zobowiązał Gabriela A. do zapłaty łącznie 300 tysięcy złotych nawiązek dla matki i siostry ofiary. Prokurator przyznał jednak, że wyegzekwowanie tych pieniędzy może okazać się trudne. Skazany nie posiada majątku, a jego możliwości zarobkowe podczas odbywania kary będą ograniczone. Wyrok nie jest prawomocny.