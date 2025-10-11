Logo strona główna
Kim Dzong Un pokazał nową broń. "Wyraźnie ostrzeżenie"

Kim Dzong Un defilada
Defilada wojskowa w Korei Północnej
Źródło: KCNA
Armia Korei Północnej pokazała nowe pociski jądrowe, określane przez tamtejszą agencję KCNA jako "najpotężniejszy nuklearny strategiczny system uzbrojenia". W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele Chin, Rosji i Wietnamu. Ekspert Uniwersytetu Harvarda mówi o "wyraźnym ostrzeżeniu" dla sojuszu Seulu z Waszyngtonem.

"Na defiladzie wojskowej w Pjongjangu Korea Północna pokazała swój najpotężniejszy międzykontynentalny pocisk balistyczny" - podały w sobotę państwowe media. W wydarzeniu, uświetniającym 80-lecie Partii Pracy Korei, wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele Rosji i Chin, co jest sygnałem zacieśniającej się współpracy.

Kim Dzong Un: przekształcę ten kraj
Kim Dzong Un: przekształcę ten kraj

W trakcie defilady, która miała miejsce w piątek zaprezentowano zaawansowane uzbrojenie, w tym nowy pocisk ICBM Hwasong-20 umieszczony na 11-osiowym transporterze-wyrzutni. Państwowa agencja KCNA określiła go jako "najpotężniejszy nuklearny strategiczny system uzbrojenia" kraju. Zaprezentowano także manewrujące pociski dalekiego zasięgu, pojazdy do wystrzeliwania dronów oraz pociski różnego typu.

Agencja podała, że "parada ukazała niewyczerpany potencjał technologii obronnej i zadziwiające tempo rozwoju Korei Północnej, którego świat nie może dłużej ignorować".

Korea Północna: pocisk ICBM Hwasong-20
Korea Północna: pocisk ICBM Hwasong-20
Źródło: PAP/ KCNA

Kim Dzong Un chwali żołnierzy walczących za Rosję

Kim Dzong Un w przemówieniu nawiązał do udziału żołnierzy Korei Północnej w wojnie w Ukrainie, walczących po stronie Moskwy. "Heroiczny duch walki i zwycięstwo osiągnięte przez nasze rewolucyjne siły zbrojne na zagranicznych polach bitew w imię międzynarodowej sprawiedliwości(...) zademonstrowały ideologiczną i duchową perfekcję" - powiedział, cytowany przez KCNA.

Wcześniej Kim spotkał się z Dmitrijem Miedwiediewem, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, który powiedział mu, że "poświęcenie północnokoreańskich żołnierzy w walce w obwodzie kurskim potwierdziło przyjaźń i zaufanie między narodami".

Ukradli w ten sposób dwa miliardy dolarów. Nowy cel Korei Północnej
Ukradli w ten sposób dwa miliardy dolarów. Nowy cel Korei Północnej

Według południowokoreańskiego wywiadu, od października 2024 roku Pjongjang wysłał około 13 tysięcy żołnierzy do wsparcia armii rosyjskiej w obwodzie kurskim w Rosji, gdzie atakowali Ukraińcy.

W obchodach wzięli udział także premier Chin Li Qiang oraz wietnamski przywódca To Lam.

Eksperci, cytowani przez agencję AFP, zwracają uwagę, że była to okazja do pokazania siły i zacieśniania sojuszu Pjongjangu z Moskwą i Pekinem. "Kluczowe jest, aby postrzegać tę paradę nie jako odosobnione wydarzenie, ale jako kulminację celowej, strukturalnej zmiany w geopolityce regionu" - ocenił Seong-Hyon Lee z Uniwersytetu Harvarda. Dodał, że jest to "wyraźne ostrzeżenie, że wzmocniony sojusz Seulu z Waszyngtonem spotka się u jego progu ze skonsolidowanym i potężnym blokiem trójstronnym".

pc

Autorka/Autor: ms/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP / EPA / EKATERINA SHTUKINA / SPUTNIK /GOVERNMENT PRESS SERVICE / POOL

Korea PółnocnaKim Dzong UnRosjaChinyUSAKorea Południowa
