Wybuch w bloku. Ewakuowano kilkadziesiąt osób

W czteropiętrowym bloku przy ulicy Wróblewskiego w Gorzowie Wielkopolskim doszło do wybuchu. Z budynku ewakuowano 48 osób. Jak poinformował asp. Karol Brzozowski, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, zgłoszenie wpłynęło przed godziną 5.

Po wybuchu pojawił się pożar

Asp. Brzozowski wyjaśnił, że wybuch nastąpił w piwnicy, a w jego wyniku pojawił się pożar. Wciąż nie wiadomo, co było powodem wybuchu. Nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. Jedna osoba została przetransportowana na SOR w związku z atakiem paniki, którego doznała po ewakuacji.

- Pożar został ugaszony, czekamy aż woda, która była w pionach zejdzie i będziemy wchodzić do budynku, aby sprawdzić, czy nie ma osób poszkodowanych w środku - poinformował w TVN24 asp. Brzozowski.

Oficer prasowy KM PSP w Gorzowie Wielkopolskim przekazał też, że ewakuowanym osobom podstawione zostały miejskie autobusy, aby ewakuowani mogli się ogrzać.

Asp. Brzozowski, pytany o to, czy do bloku będzie można wrócić po akcji służb, powiedział, że zweryfikuje to, gdy przyjedzie na miejsce. - Ale myślę, że po takim wybuchu będzie ciężko - dodał.

Opracował Kuba Koprzywa