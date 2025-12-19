Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

Przemoc w ośrodku dla dzieci, trzy osoby z zarzutami. Nowe informacje

Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Przemoc w ośrodku dla dzieci, trzy osoby z zarzutami
Źródło: TVN24
Trwają czynności wyjaśniające prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze w sprawie Domu Pomocy Społecznej we Wschowie, w którym miało dochodzić do fizycznego i psychicznego znęcania nad podopiecznymi. W związku z postępowaniem przedstawiono zarzuty trzem osobom, w tym zakonnicy, a nad bezpieczeństwem i prawidłowym funkcjonowaniem placówki czuwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz wojewoda lubuski.

Trwają czynności wyjaśniające prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze w związku z zatrzymaniami dotyczącymi Domu Pomocy Społecznej we Wschowie. Prokuratorzy wciąż nie zdradzają zbyt wielu szczegółów dotyczących tego, na czym dokładnie miały polegać nieprawidłowości w sprawowaniu opieki nad osobami, które w nim przebywają.

Wiadomo jednak, że zarzuty przedstawiono trzem kobietom, w tym zakonnicy. Jednej z podejrzanych postawiono zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad podopiecznymi nieporadnymi ze względu na wiek i upośledzenie umysłowe. Pozostałym dwóm kobietom zarzucono zmuszanie podopiecznych do określonego działania.

Wobec podejrzanej o znęcanie się prokurator zastosował dozór policji oraz zakaz wykonywania czynności związanych z opieką nad osobami małoletnimi i niepełnosprawnymi. Zgodnie z kodeksem karnym za znęcanie się nad osobą nieporadną grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia, a za zmuszanie do określonego działania – do trzech lat pozbawienia wolności. Prokuratura zaznaczyła, że ze względu na dobro wychowanków oraz charakter sprawy na obecnym etapie postępowania nie będzie udzielała dalszych informacji. Podkreśliła również, że śledztwo jest rozwojowe i nie wyklucza kolejnych zatrzymań do sprawy.

Dyrektor PCPR o funkcjonowaniu placówki i śledztwie

Jak wskazała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie Katarzyna Cichoszewska, na obecnym etapie postępowania PCPR nie dysponuje innymi informacjami poza tymi, które zostały przedstawione podczas konferencji prasowej rzecznika prokuratury. Brak kolejnych szczegółów ma zapewnić rzetelny i spokojny przebieg śledztwa.

Dyrektor podkreśliła, że DPS, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety, działa na podstawie obowiązującej umowy, a nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawuje starosta wschowski za pośrednictwem PCPR. Dodała, że starostwo i PCPR priorytetowo traktują bezpieczeństwo mieszkańców placówki, zapewnienie ciągłości opieki i nadzoru oraz prawidłowe funkcjonowanie DPS, prowadząc jednocześnie kontrole wewnętrzne i współpracując z właściwymi organami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Siostra Bernadetta w więzieniu. "Zażalenie nie uniemożliwiało wykonania kary"

Katowice

Siostra Bernadetta wyraziła skruchę. Prokuratura: lepiej późno, niż wcale

Katowice

Wojewoda lubuski czeka na raport z kontroli

Kontrolę prowadzoną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, która ma zakończyć się 31 grudnia, nadzoruje wojewoda lubuski Marek Cebula.

- Czekamy na wyniki oraz raport z kontroli - przekazał dyrektor biura wojewody Sławomir Pawlak. Dodał, że wojewoda jest gotowy w każdej chwili do współpracy z prokuraturą.

Przypomniał również, że na przełomie października i listopada do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo od Rzecznika Praw Dziecka, proszące o wyjaśnienie sytuacji w DPS we Wschowie. - Natychmiast podjęliśmy kroki w tej sprawie i otrzymaliśmy wówczas informację od starosty wschowskiego, że w DPS nie ma znamion znęcania się - powiedział.

Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Źródło: TVN24

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter TVN24 Łukasz Wójcik, który rozmawiał z przedstawicielami sióstr Elżbietanek, te nigdy wcześniej nie dostawały jakichkolwiek sygnałów o nieprawidłowościach. Co więcej, siostra zakonna, która usłyszała najpoważniejszy zarzut, to osoba o bardzo długim stażu, jeśli chodzi o sam okres posługi, ale również pracy z osobami niepełnosprawnymi. Kobieta wraz z zarzutem otrzymała zakaz opieki nad potrzebującymi i została zmuszona do opuszczenia ośrodka.

W Domu Pomocy Społecznej we Wschowie przebywa łącznie ok. 60 podopiecznych. To zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż,ng/ tam

Źródło: tvb24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PrzemocdzieckoLubuskieProkuraturaWschowa
Czytaj także:
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
9-letni chłopiec potrącony w przydomowym garażu
Lubuskie
GettyImages-1258394879
Były premier i jego żona skazani na kolejne kary więzienia
Świat
telefon szpieg hacker
"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank ostrzega
BIZNES
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
KAS: fundacja ludzi Bąkiewicza miała stworzyć Centrum Patriotyczne. Zatrudniła stajennego
Maria Pankowska
Policjanci zlikwidowali kolejną dziuplę samochodową
Policja zlikwidowała kolejną dziuplę samochodową. 46-latek zatrzymany
WARSZAWA
Silny wiatr w Pensylwanii powalił drzewo na auto
Wiatr powalał drzewa na auta i domy
METEO
Strażacy w Biebrzańskim Parku Narodowym
Spłonęły ponad 184 hektary parku narodowego. Decyzja prokuratury
Białystok
Obecność mikroplastików w żywności jest możliwa na różnych etapach jej przygotowania.
Gotujesz i jesz plastik, nawet o tym nie wiedząc. Jak tego uniknąć?
Anna Bielecka
Peru, lotnisko w Limie
Dopłata za przesiadkę. Nawet kilkaset złotych
BIZNES
imageTitle
Triumf Huetter w Val d'Isere, kolejne podium Vonn
Najnowsze
Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
"Przypominał 'wczorajszego' świętego Mikołaja"
WARSZAWA
Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa hotelu
METEO
G8mevjGWAAEv5ph
Ukraińcy ostrzelali lotnisko na Krymie. Myśliwce trafione
Świat
imageTitle
Milik w kadrze na hit Serie A. Czeka na grę od 574 dni
Najnowsze
Odcinek trasy ekspresowej ma już namalowane pasy
Już bez "jazdy na czuja". Na odcinku trasy ekspresowej pojawiły się pasy
WARSZAWA
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Zapłaciła za przesyłkę, padła ofiarą oszustwa
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Polski konsulat zdewastowany. Sikorski komentuje
Świat
Ruben Ramirez Lezcano
"Europa musi zrozumieć, że te terminy nie są nieskończone"
BIZNES
imageTitle
Kolejny z synów Zlatana idzie w jego ślady. "Pierwszy krok"
EUROSPORT
Elon Musk
Potężny bonus dla Muska. Sąd Najwyższy zdecydował
BIZNES
imageTitle
Czas wyłonić finalistów Scottish Open. Wielka szansa Allena
EUROSPORT
Kard. Grzegorz Ryś i ustępujący metropolita abp Marek Jędraszewski na uroczystym ingresie w katedrze na Wawelu
Zabrzmiał dzwon Zygmunt. Kraków przywitał nowego metropolitę
Kraków
Niedźwiedzica polarna adoptowała młode
Niezwykłe zachowanie niedźwiedzicy. "Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje"
METEO
Kadr
Oscarowa rewolucja, reżyserski debiut Scarlett Johansson i gratka dla fanów Pink Floyd
KADR NA KINO
Morsowanie w Wiśle
Morsowanie i kolędowanie. Ostatnia okazja w tym roku
WARSZAWA
Pożar hali w Stalowej Woli. Trwa dogaszanie, nie ma zagrożenia dla mieszkańców
Pożar hali w Stalowej Woli. Nowe informacje dla mieszkańców
Rzeszów
Linia M2 zostanie przedłużona do Ursusa (zdjęcie ilustracyjne)
Metro do Ursusa. Cztery kilometry, trzy stacje, dwa węzły
Dariusz Gałązka
Kadr z filmu "Zabić Miss"
"To nie jest jakaś pieśń przeszłości". Może przytrafić się "każdemu i zawsze"
Polska
imageTitle
Joshua wyprowadził cios, influencer wylądował w szpitalu
EUROSPORT
2025-12-19T194308Z_2_LWD152219122025RP1_RTRWNEV_C_1522-UKRAINE-CRISIS-STRIKE-UGC-0008
Rosjanie ostrzelali most niedaleko Odessy. Jest nagranie
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica