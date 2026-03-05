Wciągnął kobietę do auta, spłoszyli go przechodnie

W Międzyrzeczu 39-latek zaatakował 79-latkę Źródło: Lubuska policja

28 lutego mężczyzna zatrzymał się przy idącej kobiecie i zażądał od niej pieniędzy. Kiedy oświadczyła, że ich nie posiada, wepchnął ją do swojego auta. "Następnie usiłował doprowadzić ją do obcowania płciowego" - dodają.

Na szczęście pojawili się przechodnie, którzy ruszyli na pomoc atakowanej kobiecie i spłoszyli agresora.

Mężczyzna zdołał uciec, ruszyły poszukiwania. - Policjanci przeprowadzili szereg działań operacyjnych i procesowych, które doprowadziły do ustalenia danych podejrzewanego. 39-latek został zatrzymany dzień po zdarzeniu - powiedziała mł. asp.Alicja Kowalczyk, rzeczniczka policji w Międzyrzeczu.

Podejrzany o usiłowanie rozboju i gwałtu

Przedstawiono mu zarzuty usiłowania rozboju i gwałtu, bezprawnego pozbawienia wolności oraz prowadzenia samochodu pomimo orzeczonego dożywotniego zakazu.

Na wniosek policjantów prokuratura wystąpiła do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na trzy miesiące, a sąd przychylił się do tego wniosku.

Najsurowszą karą zagrożone jest usiłowanie gwałtu - do 15 lat więzienia. Za usiłowanie rozboju grozi do 12 lat więzienia.

Opracowała: Aleksandra Arendt-Czekała