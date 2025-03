Areszt dla nauczyciela podejrzanego o molestowanie uczennic

Od dwóch do piętnastu lat pozbawienia wolności grozi 47-letniemu nauczycielowi z Gorzowa Wielkopolskiego. Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna miał rozpijać i molestować kilka nastolatek. Sąd zdecydował, że podejrzany najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

47-latek usłyszał zarzuty doprowadzania pięciu nastolatek, w tym poniżej 15. roku życia, do poddania się innym czynnościom seksualnym, doprowadzania ich do wykonania takich czynności i do prezentowania im treści pornograficznych i ich rozpijania.