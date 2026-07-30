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Lublin

Wybuch obiektu latającego w Lubelskiem. Strona ukraińska oferuje pomoc

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Tarnawa-Kolonia
Prokurator Grzegorz Trusiewicz: rozrzut elementów jest dosyć spory. Oceniam go na około 200 metrów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Prokuratura ustala, co się stało nad ranem w Tarnawie-Kolonii (Lubelskie), gdzie przed godziną 4 nad ranem mieszkańcy usłyszeli głośny huk. Na pole spadł obiekt latający, który zostawił po sobie potężny krater o średnicy około 10 metrów. Strona ukraińska zaproponowała pomoc w określeniu z czym mamy do czynienia, zanim jeszcze szczątki zostaną przebadane przez polskie laboratoria.

- Służby zaangażowane są od wczesnych godzin porannych. Dopiero teraz udało nam się potwierdzić, że miejsce jest bezpieczne, bo cały czas czyniliśmy starania, aby przede wszystkim określić z jakim terenem mamy do czynienia a także, czy jest jakiekolwiek zagrożenie dla mieszkańców. Takiego zagrożenia nie ma – powiedział przed kamerami prokurator Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

W czwartek godzinie 3.45 nad ranem mieszkańców Tarnawa-Kolonia i okolicznych miejscowości obudził potężny huk eksplozji. Na polach między Targowiskiem a Tarnawą-Kolonią powstał potężny krater o średnicy około 10 metrów.  

Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24

Strona ukraińska zaproponowała pomoc

Na miejscu jest około stu funkcjonariuszy różnych służb, w tym żołnierze i policjanci. Dojechać ma 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy pomogą przeczesać teren. Pomoc w przeprowadzeniu oględzin zaproponowała też strona ukraińska.

Jak stwierdził przed kamerami Grzegorz Trusiewicz, szef Prokuratury Okręgowej w Lublinie, niewykluczone więc, że na miejsce przyjadą ukraińscy eksperci, którzy pomogą określić z czym mamy do czynienia. Zanim jeszcze polskie laboratoria przeprowadzą specjalistyczne badania. - Trwa rozpatrywanie wniosku - dodał prokurator.

Rozrzut na około 200 metrów

Stwierdził też, krater ma około pięciu metrów głębokości.

- Rozrzut elementów jest dosyć spory. Oceniam go na około 200 metrów. Trwa mapowanie za pomocą specjalistycznych urządzeń - zaznaczył Trusiewicz.

Pytany o to, czy na znalezionych elementach są jakieś napisy czy emblematy powiedział, że "coś jest".

- Bliższych informacji udzielę gdy będziemy gromadzić szczątki - stwierdził.

Prokurator Marcin Kozak: nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców
Źródło: TVN24

Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym

Na razie trudno określić, ile konkretnie jest szczątek, ale jest ich sporo. Na polu rośnie nieskoszony rzepak.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku artykułu 173 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, za co grozi do 10 lat więzienia.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
LubelskieWojskoWojna na UkrainiePolicjaProkuratura
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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