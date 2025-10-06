Ciała trzech osób w domu jednorodzinnym

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (6 października) w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach.
Jak przekazał nam młodszy brygadier Konrad Wójcik, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Puławach, około godziny 10:40 jeden z sąsiadów zatrzymał przejeżdżający drogą patrol policji i poinformował, że jest zaniepokojony, bo od rana nie widział swoich sąsiadów.
- Policjanci udali się do domu jednorodzinnego, po wejściu stwierdzili zapach ulatniającego się gazu, wezwali straż pożarną i pogotowie gazowe - powiedział nam młodszy brygadier Konrad Wójcik.
Tlenek węgla w domu
Strażacy stwierdzili w domu obecność tlenku węgla. - W trakcie przeszukania domu w pomieszczeniach znaleziono trzy ciała: dwóch kobiet i mężczyzny. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził ich zgon - powiedział nam Wójcik.
Jak przekazała nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak, zmarłe osoby to 34-letni mężczyzna i 36-letnia kobieta ze Świdnika oraz 34-letnia kobieta z Radomia. - W mieszkaniu zostały także znalezione dwa martwe psy - dodała policjantka.
Na miejscu pracuje policja i prokurator. Ciała zmarłych osób zostaną zabezpieczone do badań sekcyjnych.
Przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia policja wyjaśnia pod nadzorem prokuratora.
Straż pożarna apeluje, aby przed sezonem grzewczym montować w domach i mieszkaniach czujki czadu. - Te niedrogie i proste w montażu urządzenia mogą uchronić nas przed podobną tragedią - podkreślił młodszy brygadier Konrad Wójcik.
Autorka/Autor: Martyna Sokołowska
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Puławy