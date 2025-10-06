Atakuje po cichu i jest śmiertelnie niebezpieczny ["Fakty po Południu"] Źródło: Fakty po południu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (6 października) w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach.

Jak przekazał nam młodszy brygadier Konrad Wójcik, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Puławach, około godziny 10:40 jeden z sąsiadów zatrzymał przejeżdżający drogą patrol policji i poinformował, że jest zaniepokojony, bo od rana nie widział swoich sąsiadów.

- Policjanci udali się do domu jednorodzinnego, po wejściu stwierdzili zapach ulatniającego się gazu, wezwali straż pożarną i pogotowie gazowe - powiedział nam młodszy brygadier Konrad Wójcik.

Ciała trzech osób w domu jednorodzinnym w Puławach Źródło: KPP Puławy

Tlenek węgla w domu

Strażacy stwierdzili w domu obecność tlenku węgla. - W trakcie przeszukania domu w pomieszczeniach znaleziono trzy ciała: dwóch kobiet i mężczyzny. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził ich zgon - powiedział nam Wójcik.

Jak przekazała nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak, zmarłe osoby to 34-letni mężczyzna i 36-letnia kobieta ze Świdnika oraz 34-letnia kobieta z Radomia. - W mieszkaniu zostały także znalezione dwa martwe psy - dodała policjantka.

Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora Źródło: TVN24

Na miejscu pracuje policja i prokurator. Ciała zmarłych osób zostaną zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia policja wyjaśnia pod nadzorem prokuratora.

Straż pożarna apeluje, aby przed sezonem grzewczym montować w domach i mieszkaniach czujki czadu. - Te niedrogie i proste w montażu urządzenia mogą uchronić nas przed podobną tragedią - podkreślił młodszy brygadier Konrad Wójcik.

Weszły w życie nowe przepisy dotyczące stosowania czujników dymu i czadu w budynkach oraz lokalach mieszkalnych Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Objawy zatrucia tlenkiem węgla Źródło: KG PSP