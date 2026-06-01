Lublin Miał podpalić mężczyznę i nie pozwalał mu pomóc. Zatrzymany 47-letni żołnierz usłyszy zarzuty

Prokuratura Rejonowa w Lublinie wspólnie z Żandarmerią Wojskową wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło w niedzielę w Podzamczu w powiecie łęczyńskim. Dwóch mężczyzn naprawiało tam samochód, gdy na miejsce podjechał 47-letni ojciec jednego z nich, zawodowy żołnierz.

- Wywiązała się między tym żołnierzem, a drugim z mężczyzn sprzeczka, która zakończyła się oblaniem tego mężczyzny przez żołnierza benzyną, a następnie podpaleniem - mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

47-latek następnie utrudniał udzielenie pomocy płonącemu mężczyźnie. Po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany po pościgu policji.

Do zdarzenia doszło w Podzamczu Źródło zdjęcia: TVN24

47-latek usłyszy zarzuty

- Na miejsce zdarzenia przybył oddział Żandarmerii Wojskowej wspólnie z prokuratorem do spraw wojskowych, który przejął miejsce zdarzenia oraz kontynuował czynności dochodzeniowo-śledcze. Mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty - informuje Kozak.

Pokrzywdzony znajduje się w szpitalu. jego stan lekarze oceniają jako ciężki. - Rokowania z tego, co wiem, nie są pomyślne - mówi prokurator.

Na razie śledczy nie znają motywu działania sprawcy.

Wydalony ze służby

Żołnierz pełnił służbę w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. "Zdarzenie to nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych ani realizacją zadań wojskowych. Niezależnie od prowadzonych czynności, Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej podjął decyzję o zwolnieniu żołnierza z terytorialnej służby wojskowej" - poinformowali Terytorialsi na portalu X.

Jak podkreślono, "w Wojskach Obrony Terytorialnej nie ma miejsca na zachowania godzące w dobre imię Sił Zbrojnych RP, munduru wojskowego oraz wartości, które powinny cechować żołnierza".

W dniu 31 maja 2026 r. doszło do zatrzymania żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.



Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie – Wydział do spraw Wojskowych, który realizuje dalsze czynności procesowe.



— Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) June 1, 2026

