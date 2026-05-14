Lublin

Sprzedał samochód i zgłosił jego kradzież

Mężczyzna zgłosił kradzież auta, do której w ogóle nie doszło
Źródło zdj. gł.: KMP w Lublinie
Zgłosił kradzież samochodu, ale policjanci podważyli jego wersję. Okazało się, że 34-latek wcześniej sprzedał pojazd. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Na początku lutego do lubelskich policjantów wpłynęło zgłoszenie od 34-latka, z którego wynikało, że jego samochód o wartości 140 tysięcy złotych zniknął z jednego z parkingów w Lublinie. Sprawą zajęli się policjanci.

- Szczegółowo przeanalizowali zapisy monitoringów, sprawdzili okoliczności wskazane przez zgłaszającego oraz zebrali informacje operacyjne. Weryfikacja kolejnych ustaleń zaczęła podważać wersję przedstawioną przez 34-latka - przekazał podinspektor Kamil Gołębiewski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Mężczyzna zgłosił kradzież auta, której nie było
Zarzuty składania fałszywych zeznań

Okazało się, że mężczyzna wcześniej sprzedał pojazd, a następnie postanowił zgłosić jego kradzież. Do samochodu został dorobiony również kluczyk.

34-latek usłyszał zarzuty dotyczące fałszywego zawiadomienia o przestępstwie oraz składania fałszywych zeznań.

- Przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Jak tłumaczył funkcjonariuszom, pozbył się auta, ponieważ miało się często psuć - dodał podinspektor Gołębiewski.

