Przemoc wobec męża i dzieci, 50-latka aresztowana

Policjanci z drugiego komisariatu w Lublinie zatrzymali 50-letnią kobietę podejrzaną o znęcanie się nad rodziną. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że od dłuższego czasu miała stosować wobec męża i dzieci przemoc psychiczną i fizyczną.

Jak przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, kobieta będąc pod wpływem alkoholu wszczynała awantury domowe i zachowywała się agresywnie. Usłyszała zarzut znęcania się nad rodziną w warunkach recydywy.

Trafiła od aresztu, grozi jej więzienie

Sąd zastosował wobec niej trzymiesięczny tymczasowy areszt. Za zarzucane przestępstwo grozi jej kara do siedmiu i pół roku więzienia.

Policja przypomina, że każdy świadek przemocy domowej powinien reagować – zgłoszenie może zapobiec tragedii.