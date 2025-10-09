Logo strona główna
Lublin

Przemoc wobec męża i dzieci, 50-latka aresztowana

przemoc dziecko kobieta depresja shutterstock_1465291778
Lublin
Źródło: Google Earth
Najbliższe trzy miesiące w areszcie spędzi 50-letnia mieszkanka Lublina, podejrzana o znęcanie się nad mężem i dziećmi. Według ustaleń śledczych, kobieta - często pod wpływem alkoholu - wszczynała awantury, podczas których wyzywała i atakowała domowników. Grozi jej do siedmiu i pół roku więzienia.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Policjanci z drugiego komisariatu w Lublinie zatrzymali 50-letnią kobietę podejrzaną o znęcanie się nad rodziną. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że od dłuższego czasu miała stosować wobec męża i dzieci przemoc psychiczną i fizyczną.

Jak przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, kobieta będąc pod wpływem alkoholu wszczynała awantury domowe i zachowywała się agresywnie. Usłyszała zarzut znęcania się nad rodziną w warunkach recydywy.

Trafiła od aresztu, grozi jej więzienie

Sąd zastosował wobec niej trzymiesięczny tymczasowy areszt. Za zarzucane przestępstwo grozi jej kara do siedmiu i pół roku więzienia.

Policja przypomina, że każdy świadek przemocy domowej powinien reagować – zgłoszenie może zapobiec tragedii.

TVN24 HD
Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PrzemocdzieciPolicjaLubelskieLublinPrzemoc domowa
