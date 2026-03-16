Lublin

Inwestycje w diamenty. 192 osoby straciły blisko 33 miliony złotych

Skradzione diamenty mają być warte nawet cztery miliony złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Lublin
Źródło: Google Earth
51-letni Marcin M. jest podejrzany o o doprowadzenie blisko 200 osób do "niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej niż 32,9 miliona złotych". Zdaniem śledczych obiecywał on wysokie zyski z obrotu kamieniami szlachetnymi, ale działalność okazała się piramidą finansową.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie prokurator Beata Syk-Jankowska poinformowała, że podejrzany i zarządzane przez niego spółki działały od 8 listopada 2019 do 1 marca 2024 roku, między innymi w Katowicach, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy i Poznaniu.

Śledczy o piramidzie finansowej

Prokuratura ustaliła, że za pośrednictwem spółek zarządzanych przez mieszkańca województwa śląskiego Marcina M. pokrzywdzeni wpłacali pieniądze, które ten miał inwestować w zakup i obrót kamieniami szlachetnymi, głównie diamentów. W rzeczywistości - zdaniem śledczych - biznes 51-latka okazał się piramidą finansową, na której blisko 200 osób straciło prawie 33 mln zł.

Według prokuratury podejrzany wprowadził pokrzywdzonych w błąd m.in. co do rzeczywistego celu wydatkowania powierzonych pieniędzy, faktycznego zwiększenia kapitału zakładowego, możliwości terminowego regulowania zobowiązań, a także zamiaru zwrotu wpłaconych środków i osiągnięcia gwarantowanego w umowie efektu ekonomicznego.

81-latka sądziła, że inwestuje w kryptowaluty. Straciła 850 tysięcy

Piramida finansowa na rynku kryptowalut. Sześć osób zatrzymanych

Prokuratura: pokrzywdzonych mogło być więcej

Zdaniem śledczych podejrzany doprowadził 192 osoby fizyczne i prawne do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej niż 32,9 mln zł. Prokuratura nie wyklucza, że pokrzywdzonych było więcej.

Syk-Jankowska poinformowała, że Marcin M. nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia, których treści śledczy nie ujawniają.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego wolnościowych środków zapobiegawczych: zakazu opuszczania kraju, dozoru policji, zatrzymania paszportu i zobowiązania do wpłaty miliona złotych poręczenia majątkowego.

Podejrzanemu grozi od pięciu do 25 lat więzienia.

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia/Swamibu (CC-BY)

Zatrzymanie osób podejrzanych o wyłudzenia z ubezpieczeń
Pracownicy firm ubezpieczeniowych, specjaliści IT i milionowe wyłudzenia
WARSZAWA
Modżtaba Chamenei
Trump o najwyższym przywódcy Iranu: nie wiemy, czy żyje
Świat
shutterstock_2506976947
LOT przedłużył zawieszenie lotów. Chodzi o cztery kierunki
BIZNES
Sąd Najwyższy
Będzie opinia TSUE w sprawie polskiego Sądu Najwyższego
Świat
Plakaty wyborcze Fideszu
"Całe Węgry są oklejone plakatami, które straszą"
Świat
Produkcja amunicji kalibru 155 mm w Zakładach Chemicznych "Nitro-Chem” S.A. w Bydgoszczy
Kluczowa dla NATO polska fabryka podwoi produkcję
BIZNES
nazar
Wrócił z rosyjskiej niewoli trzy lata po swoim pogrzebie
Świat
Wypadek motocyklisty pod Skaryszewem
"Czarna seria rozpoczęła się w piątek". Trzy osoby nie żyją, 21 jest rannych
WARSZAWA
W Missouri wiatr zmiótł stodołę z osłami
Wiatr zmiótł stodołę. Osły uciekały w popłochu
METEO
pap_20251023_2JD
Trump: szefowa personelu Białego Domu ma nowotwór
Świat
Kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych
Na przejściu dla pieszych potrąciła kobietę
Lublin
35-latek usłyszał zarzut oszustwa
Kod miał na ręce, tak "kupił" alkohol
WARSZAWA
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
Budżet pod kreską. Nowe dane o deficycie
BIZNES
Przemysław Czarnek pokazuje projekt uchwały w sprawie systemu ETS
Czarnek mówi, jak wypowie ETS. "Prawo europejskie nie zna tego typu wychodzenia"
Michał Istel
imageTitle
Najwyższa kara w historii polskiej piłki
EUROSPORT
imageTitle
O'Sullivan odszedł od stołu kilka minut po rozpoczęciu meczu
EUROSPORT
Policja z jednym z trzech zatrzymanych mężczyzn
Grozili i żądali, by oddała im pieniądze, które dostała na założenie firmy
WARSZAWA
Oskarżeni przed sądem
Prokuratura cofnęła apelację, aktywiści prawomocnie uniewinnieni
Białystok
Dniestr w Mołdawii
Mołdawia ogłosiła stan alarmu ekologicznego
METEO
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Węgierski ekspert miał zbadać rurociąg. Odmówił w obawie przed poborem
BIZNES
Sean Penn i Wołodymyr Zełenski
Sean Penn nie odebrał Oscara, jest w Ukrainie
Świat
shutterstock_2641583929
Związkowcy dopięli swego. Będą podwyżki w ochronie zdrowia w lipcu
Zdrowie
Radosław Sikorski
Sikorski: rozważymy z uwagi na szacunek i sympatię
Polska
Mróz, przymrozek
"Rozerwany front", zimowe opady i lekki mróz nocami. Pogoda
METEO
złoto
NBP podał dane dotyczące złota
BIZNES
Żandarmeria Wojskowa
Złamane drzewo, obok szczątki niezidentyfikowanego obiektu
Lublin
Zderzenie z karetką na Mokotowie
Zderzenie auta z karetką jadącą na sygnale
WARSZAWA
Unia Europejska flagi
Unia Europejska nałożyła sankcje na firmy z Chin i Iranu
BIZNES
Julia Wieniawa, aktorka i piosenkarka
Julia Wieniawa o diagnozie ADHD. Psychiatra: nie ma takich wytycznych
Zuzanna Kuffel
33-latek zmarł w komendzie policji
33-latek zmarł w komendzie policji, dwaj funkcjonariusze skazani
Rzeszów
