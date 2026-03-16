Inwestycje w diamenty. 192 osoby straciły blisko 33 miliony złotych

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie prokurator Beata Syk-Jankowska poinformowała, że podejrzany i zarządzane przez niego spółki działały od 8 listopada 2019 do 1 marca 2024 roku, między innymi w Katowicach, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy i Poznaniu.

Śledczy o piramidzie finansowej

Prokuratura ustaliła, że za pośrednictwem spółek zarządzanych przez mieszkańca województwa śląskiego Marcina M. pokrzywdzeni wpłacali pieniądze, które ten miał inwestować w zakup i obrót kamieniami szlachetnymi, głównie diamentów. W rzeczywistości - zdaniem śledczych - biznes 51-latka okazał się piramidą finansową, na której blisko 200 osób straciło prawie 33 mln zł.

Według prokuratury podejrzany wprowadził pokrzywdzonych w błąd m.in. co do rzeczywistego celu wydatkowania powierzonych pieniędzy, faktycznego zwiększenia kapitału zakładowego, możliwości terminowego regulowania zobowiązań, a także zamiaru zwrotu wpłaconych środków i osiągnięcia gwarantowanego w umowie efektu ekonomicznego.

Prokuratura: pokrzywdzonych mogło być więcej

Zdaniem śledczych podejrzany doprowadził 192 osoby fizyczne i prawne do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej niż 32,9 mln zł. Prokuratura nie wyklucza, że pokrzywdzonych było więcej.

Syk-Jankowska poinformowała, że Marcin M. nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia, których treści śledczy nie ujawniają.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego wolnościowych środków zapobiegawczych: zakazu opuszczania kraju, dozoru policji, zatrzymania paszportu i zobowiązania do wpłaty miliona złotych poręczenia majątkowego.

Podejrzanemu grozi od pięciu do 25 lat więzienia.