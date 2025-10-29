Lubelskie. Zauważyła w sałatce gekona. Przyjechał z Włoch w paczce z rukolą Źródło: Fundacja Epicrates

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Ten młody gekon murowy (Tarentola mauritanica) miał dziś dużo szczęścia w swej ogólnie pechowej sytuacji" – napisał w mediach społecznościowych Bartłomiej Gorzkowski z, zajmującej się udzielaniem pomocy zwierzętom, Fundacji Epicrates.

Zaczęło się od tego, że klientka jednego z marketów w województwie lubelskim kupiła paczkę rukoli.

To młody gekon Źródło: Fundacja Epicrates

Gatunek występujący w basenie Morza Śródziemnego

- Rozpakowała ją, gdy przygotowywała sałatkę z fasolą. W pewnym momencie zauważyła, że w rukoli siedzi jaszczurka – relacjonuje Gorzkowski.

Kobieta zaraz skontaktowała się z fundacją. – Jej postawa jest godna szacunku. Zabezpieczyła gekona i zaczęła szukać pomocy, a nie wyrzuciła na trawnik, czym skazałaby go na śmierć – mówi nasz rozmówca.

Robiła sałatkę z fasolą i znalazła gekona Źródło: Fundacja Epicrates

Dodaje, że informacji, która znajduje się na paczce wynika, iż jaszczurka przyjechała z Włoch.

- To gatunek występujący w basenie Morza Śródziemnego. Gdy jedziemy w tamten rejon na wakacje i coś nam chodzi w hotelu po ścianie, można się spodziewać, że najczęściej jest to właśnie taki gekon – mówi.

Na szczęście nie dodała jeszcze octu i sosu

Zwierzę było głodne i wychłodzone.

– Podróżowało w warunkach chłodniczych, a pani mówiła, że zanim zaczęła robić sałatkę, trzymała paczkę z rukolą przez kilka dni w lodówce. Na szczęście zauważyła jaszczurkę zanim jeszcze dodała do sałatki ocet i sos. Ocet mógłby pogorszyć stan zdrowia zwierzęcia, a sos – jeśli nie byłby przejrzysty – mógłby sprawić, że jaszczurka nie byłaby widoczna – zaznacza Gorzkowski.

Zyskał imię Mr. Bean Źródło: Fundacja Epicrates

Trafi do adopcji

Gekon otrzymał imię Mr. Bean i zamieszkał w małym sterylnym terrarium, gdzie dochodzi do siebie. Ma trafić do adopcji.

- Chętnych jest bardzo dużo. Mr. Bean zrobił furorę w mediach społecznościowych. Wybierzemy osobę, która ma już doświadczenie w opiece nad tym gatunkiem i odpowiednie warunki do przebywania takiego zwierzęcia – podkreśla pan Bartłomiej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD