Kilometrówki prokuratora od Ziobry. W rok wyjeździł tyle, że mógłby trzy razy okrążyć Ziemię

Były szef Prokuratury Regionalnej w Lublinie Jerzy Ziarkiewicz - nominowany przez Zbigniewa Ziobrę, a odwołany przez Adama Bodnara - w ciągu roku za publiczne pieniądze przejechał ponad 120 tys. kilometrów - donosi "Gazeta Wyborcza". To dystans pozwalający na okrążenie Ziemi trzy razy. Ziarkiewicz pokonał go głównie prywatnym samochodem. W sprawie toczy się prokuratorskie śledztwo.

Z wyliczeń lubelskich śledczych, z którymi rozmawiała gazeta, wynika, że były szef tamtejszej prokuratury musiałby jeździć codziennie - wyłączając dni wolne - po 570 kilometrów. Z tego tytułu mógł uzyskać łącznie kwotę ok. 140 tysięcy złotych. - Kiedy on znajdował czas na pracę? - pytają rozmówcy "GW".

Śledztwo w sprawie kilometrówek Ziarkiewicza

Co ważne, wyjazdy odbywały się często prywatnym samochodem - hyundaiem tucsonem, suvem - a zdecydowaną większość delegacji m.in. do Warszawy, Krakowa, Katowic czy Wrocławia Ziarkiewicz, jako szef prokuratury, zatwierdzał sobie sam.

W sprawie kilometrówek Ziarkiewicza toczy się prokuratorskie śledztwo. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu sprawdza, czy nie doszło do "przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza państwowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej", za co grozi do 10 lat więzienia.