Łódź

Zmodernizowali przejście dla pieszych. Przetrwało tylko cztery dni

Zmodernizowane przejście przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu
Zmodernizowane przejście przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl
Jedno z przejść dla pieszych w Zgierzu zmodernizowano za 83 tysiące złotych. Po czterech dniach zostało uszkodzone. Kierowca ciężarówki, skręcając zahaczył o latarnię, a ta się przewróciła. Jak relacjonują świadkowie, sprawca wysiadł z pojazdu, położył latarnię na chodniku, zasłaniając nią przejście, a następnie odjechał. - Ludzie teraz jak koniki tam przeskakują przez tę latarnię. Dopiero co to oddali i już zniszczone - denerwują się mieszkańcy.

O modernizację przejścia dla pieszych przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu (fragment drogi wojewódzkiej numer 475) mieszkańcy, ale też radni zabiegali od lat. Nie było tygodnia, żeby nie dochodziło tam do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W końcu zapadła decyzja, a przejście udało się zmodernizować. Po 1 listopada dało się zauważyć pracowników, którzy zamontowali tam latarnie doświetlające przejście, ułożono tak zwane azyle i oznakowanie poziome. Przejście oddano do użytku 16 listopada. Po czterech dniach stało się jednak coś, czego nikt się nie spodziewał. 20 listopada wieczorem, w jedną z latarni i znak ustawiony przy przejściu wjechała ciężarówka. Kierowca nie zgłosił tego nikomu i odjechał z miejsca, a zniszczona infrastruktura - latarnia i znak drogowy - w piątkowe przedpołudnie wciąż leży wzdłuż przejścia, utrudniając pieszym swobodne poruszanie się.

Zmodernizowane przejście przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu
Zmodernizowane przejście przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

"Ludzie teraz jak koniki tam przeskakują"

Przechodząc przez miejscowy targ, nie dało się nie usłyszeć głosów na temat leżącej latarni i zniszczeń dokonanych przez kierowcę. - Ona tam leży wzdłuż przejścia, ludzie teraz jak koniki przeskakują przez tę latarnię. Dopiero co to oddali i już zniszczone - mówili mieszkańcy.

Zmodernizowane przejście przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu
Zmodernizowane przejście przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

W pobliskim sklepie spożywczym, który znajduje się tuż obok przejścia, klienci również rozmawiali o tym, co wydarzyło się wieczorem w czwartek. - Ile lat o to ludzie walczyli, przecież tu co chwila karetka stała, bo wypadki były, zatrzymać się nie chcieli, jak się przechodziło - mówił jeden z mężczyzn. A inny z mieszkańców Zgierza dodawał: - Jak coś ładne jest, to postoi tydzień czasu - jak to przejście. Jak prowizorkę postawią to i trzy lata stoi, taka smutna prawda, mam nadzieje, że ktoś to szybko naprawi.

Zmodernizowane przejście przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu
Zmodernizowane przejście przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Wysiadł, przełożył latarnie i odjechał

Zgierski radny Przemysław Jagielski poinformował, że zgłosił się do niego naoczny świadek zdarzenia, który dokładnie opisał, co się wydarzyło w czwartkowy wieczór. - Dostałem dwie informacje. Pierwszą ze zdjęciem, a chwilę po tym, jak zamieściłem to zdjęcie w mediach społecznościowych, dostałem informację od naocznego świadka, który widział, że tir wyjeżdżał z ulicy Targowej, skręcał w prawo i ściął naczepą tę latarnię. Nikt go nie gonił, zjechał na pobocze, zatrzymał się, poprawił tę latarnię tak, żeby nie leżała na ulicy, a później, zamiast poczekać czy zgłosić służbom to po prostu odjechał - zrelacjonował Jagielski.

Jagielski zaapelował we wpisie w mediach społecznościowych do ewentualnych świadków o wskazanie sprawcy zdarzenia drogowego.

Zmodernizowane przejście przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu
Zmodernizowane przejście przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Sprawą zajmie się policja

Rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi poinformował, że prace przy przebudowie przejścia dla pieszych przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu zaczęły się 3 listopada, a 16 listopada się zakończyły. O uszkodzonym przejściu dowiedział się od naszego dziennikarza. - Dzisiaj uszkodzone elementy mają zostać zabezpieczone, tak aby nie przeszkadzały w ruchu. Trzeba będzie także sprawdzić, czy da się je naprawić. Sprawa będzie też zgłoszona na policję - przekazał Marcin Nowicki w piątek. Rzecznik policji w Zgierzu w rozmowie z tvn24.pl, poinformował, że funkcjonariusze czekają na oficjalne zawiadomienie. - Policjanci zajmą się tą sprawą po oficjalnym zawiadomieniu, nie ulega wątpliwości, że sprawca tego zdarzenia powinien zatrzymać się i powiadomić odpowiednie służby i poczekać na nie - podkreślił sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz. Zmodernizowane i niedawno oddane do użytku przejście dla pieszych kosztowało około 83 tysiące złotych.

pc

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

ZgierzPowiat ZgierskiŁódzkiewojewództwo łódzkieZarząd Dróg Wojewódzkich w ŁodziPolicjaruch drogowyPrzejście dla pieszych
