Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Sebastian M. odmówił składania wyjaśnień. Przepraszał bliskich ofiar tragedii z A1

Ruszył proces Sebastiana M.
Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces Sebastiana M.
Źródło: TVN24
Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie w 2023 roku tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęły trzy osoby. Na początku września, przed rozpoczęciem przewodu sądowego, sąd przychylił się do wniosku obrony Sebastiana M. o przeprowadzenie mediacji z oskarżycielami posiłkowymi.
Kluczowe fakty:

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się proces Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1 we wrześniu 2023 roku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina.

Prokurator odczytał dzisiaj akt oskarżenia. Z kolei mecenas Katarzyna Hebda, obrońca Sebastiana M., poinformowała, że jej klient chce się dobrowolnie poddać karze, ale nie powiedziała w jakim wymiarze.

Mecenas Hebda złożyła wniosek, żeby Sebastian M. nie składał dzisiaj wyjaśnień.

Obrona wnioskowała o odstąpienie przez sąd od odbierania wyjaśnień od oskarżonego, by mogły zakończyć się mediacje. Sprzeciwił się temu prokurator, więc sędzia oddaliła wniosek.

Sebastian M. odmówił składania wyjaśnień. Złożył za to oświadczenie, w którym zwrócił się do pokrzywdzonych, przepraszając i składając wyrazy współczucia. Sąd odczytał też podobne oświadczenie Sebastiana M. z maja, po sprowadzeniu go z Dubaju, gdzie wyjechał z Polski krótko po wypadku.

Ruszył proces Sebastiana M.
Ruszył proces Sebastiana M.
Źródło: Katarzyna Pasikowska-Poczopko TVN24
Ruszył proces Sebastiana M.
Ruszył proces Sebastiana M.
Źródło: Katarzyna Pasikowska-Poczopko TVN24

Mediacje

Proces sądowy miał rozpocząć się formalnie 7 września, ale tak się nie stało, bo sprawa została skierowana przez sąd do mediacji. Taki wniosek jeszcze przed rozprawą złożyła obrona Sebastiana M.. 

- Podtrzymuję ten wniosek i zniesienie wyznaczonych terminów, jeżeli przyniosą one pozytywne rozpatrzenie. Zaznaczam, że mediacje nie mogą trwać dłużej niż 30 dni, więc nie przyczynią się one do znaczącego zmniejszenia szybkości procedowania - zaznaczyła obrończyni, mecenas Katarzyna Hebda. 

Do tego wniosku pozytywnie odniósł się wówczas pełnomocnik rodzin ofiar, mecenas Łukasz Kowalski. 

- Mam pełne, nieograniczone umocowanie od rodziny ofiar, żeby poprzeć ten wniosek. Nie jesteśmy przeciwni mediacjom - podkreślał.

Prokurator Aleksander Duda poproszony o odniesienie się do wniosku zaznaczył, że "dotychczasowa postawa oskarżonego nie wskazywała na zasadność mediacji".

Po kilkudziesięciu minutach analizy, sąd poparł wniosek o mediacje i zadecydował o wyznaczeniu terminu negocjacji i wyznaczeniu negocjatora.

- Mediacje różnią się od procesu tym, że sąd patrzy wstecz, na to, co się wydarzyło. Mediatorzy natomiast patrzą wprzód. Na bazie tego co się stało, na bazie naszej wiedzy próbują pomóc stronom się pojednać, porozumieć - podkreślała we wrześniu sędzia Renata Folkman.

Ruszył proces Sebastiana M.
Ruszył proces Sebastiana M.
Źródło: Katarzyna Pasikowska-Poczopko TVN24

Wyrok zapadnie pomimo mediacji 

Mediacje w sprawach karnych to procedura, która pozwala stronom - w tym wypadku oskarżonemu i przedstawicielowi poszkodowanych rodzin - na rozmowy i szukanie porozumienia w zakresie kary i naprawienia szkody. Rozmowy mediacyjne odbywają się przy udziale bezstronnego mediatora. Strony w każdym momencie mogą zerwać rozmowy. 

Warto podkreślić, że ewentualna ugoda jest jedynie deklaracją stron, co do sposobu zakończenia sprawy i nie ma mocy prawnej. To znaczy tyle, że w sprawie i tak sąd będzie musiał wydać wyrok. Orzekający sędzia ma jednak wziąć pod uwagę treść ugody przy rozstrzygnięciu. 

"To może skutkować dla sprawcy: uwzględnieniem wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze, uznaniem faktu zawarcia ugody jako okoliczności łagodzącej przy wymiarze kary, nadzwyczajnym złagodzeniem kary, odstąpieniem od wymierzenia kary, a nawet od obligatoryjnego orzeczenia środka karnego we wszystkich wskazanych w ustawie przypadkach" - zaznacza resort sprawiedliwości w informacjach dotyczących mediacji w procesie karnym. 

Koszmar na autostradzie

Do tragedii na autostradzie A1 doszło 16 września 2023 roku. Kierowane wtedy przez Sebastiana M. bmw na chwilę przed tragedią miało na liczniku nawet 329 kilometrów na godzinę. Z "czarnej skrzynki", czyli rejestratora zdarzeń zainstalowanego w jego aucie wynika, że hamować zaczął na sekundę przed wypadkiem. Prędkość w momencie zderzenia z osobową kią, którą jechała trzyosobowa rodzina z Myszkowa, wyniosła - według ustaleń prokuratury - od 253 do 260 kilometrów na godzinę.

Uderzone przez M. auto stanęło w płomieniach, a znajdujący się w nim pasażerowie zginęli na miejscu.

Prokuratura zgodziła się  na to, żeby dziennikarze różnych redakcji zapoznali się z aktem oskarżenia przeciwko Sebastianowi M. Zawiera on wstrząsające szczegóły wypadku.

Auto Sebastiana M. po wypadku
Auto Sebastiana M. po wypadku
Źródło: KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim

Wynika z niego, że Sebastian M. po wyjściu z wraku nie zainteresował się losem ofiar. "Los pokrzywdzonych podróżujących samochodem kia był podejrzanemu obojętny. Mimo że widział płonący samochód, nie ruszył się z miejsca, w którym na autostradzie zatrzymał się jego pojazd. W żaden sposób nie starał się pomóc ludziom usiłującym wydostać pasażerów samochodu (...). Po wyjściu z wraku (...) podejrzany ubrał się w kamizelkę odblaskową, przeszedł za bariery energochłonne i oczekiwał na dalszy bieg zdarzeń, koncentrując się głównie na wykonywaniu połączeń telefonicznych do swojego ojca (...). Świadek G. B. odnotował, że podejrzany zachowywał się tak, jakby 'wjechał w kosz na śmieci'. Zdziwienie świadka wzbudziło, że podejrzany oburzał się, że policjanci zatrzymali mu prawo jazdy" - opisali śledczy w akcie oskarżenia.

Dodatkowo Sebastian M. nie tylko nie próbował pomóc, ale też podjął kroki, które miały zatrzeć ślady. Kilka godzin po wypadku "przywrócił zdalnie do ustawień fabrycznych" swój telefon komórkowy, uniemożliwiając tym samym zabezpieczenie zapisanych w nim danych przez śledczych.

W wypadku zginęli rodzice i ich pięcioletni syn. Sąd zdecydował, co z aresztem dla Sebastiana M.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W wypadku zginęli rodzice i ich pięcioletni syn. Sąd zdecydował, co z aresztem dla Sebastiana M.

Prokuratura: wina po jednej stronie

Według prokuratury, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na jednoznaczne ustalenie, że wersja lansowana przez M., jakoby to kierowca kii zajechał mu drogę, jest nieprawdziwa. 

Jadąc bmw, M. "rażąco naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poruszając się z prędkością od 315 do 329 kilometrów na godzinę na drodze, na której dopuszczalna prędkość wynosiła 140 kilometrów na godzinę". Według prokuratury "gdyby podejrzany prowadził swój samochód z prędkością dostosowaną do pory nocnej, natężenia ruchu, ukształtowania drogi oraz administracyjnego ograniczenia dozwolonej prędkości, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, do wypadku by nie doszło, a zachowanie Sebastiana M. stanowiło wyraz skrajnego braku poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. "Poruszając się z irracjonalną wręcz prędkością, podejrzany doprowadził do sytuacji, w której nie był w stanie uniknąć wypadku" - podkreślono w akcie oskarżenia.

Podrasowany samochód o wyścigowych osiągach, z nielegalnym antyradarem

Zdaniem prokuratury Sebastian M. przejawiał skłonności do szybkiej jazdy samochodem także w przeszłości.

Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym 19 października 2021 roku zatrzymano mu prawo jazdy i ukarano grzywną w wysokości 500 złotych. Bmw posiadało nielegalny antyradar, który "wykrywał i zakłócał pracę laserowych mierników prędkości stosowanych przez odpowiednie służby podczas kontroli prędkości na drogach", co - jak wskazała prokuratura - "miało mu zapewnić bezkarność". M. zlecił także usunięcie w swoim samochodzie fabrycznego limitu prędkości oraz zwiększenie mocy silnika.

Śledztwo wykazało, że bmw było samochodem w leasingu na firmę ojca Sebastiana M., znanego biznesmena z Łodzi. Jak opisali śledczy, kiedy autoryzowany serwis samochodowy usunął wgrane modyfikacje modułu silnika, M. ponownie przeprowadził modyfikację osiągów silnika (w październiku 2022 roku). Zdaniem prokuratury ona również "bezpośrednio przyczyniła się do spowodowania przez niego wypadku (...), umożliwiając mu rozwinięcie prędkości przekraczającej 300 kilometrów na godzinę".

Adwokat walczył o uchylenie aresztu Sebastiana M. Jest decyzja sądu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Adwokat walczył o uchylenie aresztu Sebastiana M. Jest decyzja sądu

CZYTAJ TEŻ: Śledztwo przeciwko Sebastianowi M. Prokuratura zleca uzupełniającą opinię.

Ukrywał się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Mężczyzna nie został zatrzymany bezpośrednio po wypadku, wkrótce uciekł z Europy. Na polecenie ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry wydano za nim list gończy. M. był też poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Policja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wspierana przez polską Specjalną Grupę Poszukiwawczą zatrzymała go w Dubaju. Został wypuszczony z aresztu za kaucją.

Polska prokuratura, w ramach procedury ekstradycyjnej, wnioskowała o wydanie Sebastiana M. do Polski. W styczniu 2025 roku sąd w Dubaju, orzekając jako sąd pierwszej instancji, stwierdził "nieprawomocnie prawną dopuszczalność ekstradycji Sebastiana M. do Polski". Orzeczenie to zostało w lutym zaskarżone przez mężczyznę, a na początku maja Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich ostatecznie uznał ekstradycję za dopuszczalną.

Podejrzany o spowodowanie wypadku na A1 Sebastian M
Podejrzany o spowodowanie wypadku na A1 Sebastian M. zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Źródło: TVN24

Umorzono dwa postępowania

Początkowo sprawą zajmowała się Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, ale we wrześniu 2024 roku do prowadzenia postępowań związanych z wypadkiem na A1 została wyznaczona Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

W kwietniu tego roku jej przedstawiciele poinformowali o umorzeniu dwóch postępowań związanych z tą sprawą. Pierwsze dotyczyło zachowania policjantów i prokuratora rejonowego z Piotrkowa Trybunalskiego, którzy przybyli na miejsce wypadku i podejmowali czynności w dniach bezpośrednio po wypadku. Śledztwo dotyczące działań policjantów zabezpieczających miejsce wypadku na A1 zostało wcześniej umorzone w sierpniu 2024 roku przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

W drugim postępowaniu badano działania prokuratora okręgowego, który sprawował nadzór nad śledztwem prowadzonym przez jednostkę rejonową. Oba postępowania prowadzone były niezależnie przez różnych prokuratorów i zostały umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego - informowała Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Osobny wątek dotyczy ewentualnego ułatwienia Sebastianowi M. ucieczki i pomagania mu po wyjeździe z kraju.

OGLĄDAJ: Dane są szokujące. Tylu kierowców w Polsce przekracza prędkość
pc

Dane są szokujące. Tylu kierowców w Polsce przekracza prędkość

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
OGLĄDAJ: TVN24 HD
Konrad Piasecki - Rozmowa Piaseckiego

TVN24 HD
NA ŻYWO

Konrad Piasecki - Rozmowa Piaseckiego
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pk/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Katarzyna Pasikowska-Poczopko TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Sebastian M.ProkuraturaSprawy sądowe w PolsceWypadkiDrogi w PolscePiotrków TrybunalskiAutostrada A1
Czytaj także:
imageTitle
Zaskakujące słowa o Świątek i Sabalence
Najnowsze
Upalnie w Sydney
Ponad 46 stopni na termometrach, padają rekordy
METEO
imageTitle
Dlaczego akurat miód? Słodka tajemnica gimnastyków
EUROSPORT
Węgiel
Co z górnictwem w Polsce? Debata w TVN24+
Polska
Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda
Znikające nazwisko Kornhauser-Dudy. "Ludzie prezydenta zdziwieni"
Polska
Adam Strzembosz
Ostatnie pożegnanie prof. Adama Strzembosza. Spocznie na Starych Powązkach
WARSZAWA
Ministerstwo Finansów
Rząd szykuje podwyżkę podatku
BIZNES
Metamfetamina za 2 miliony złotych
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, zatrzymali dwie osoby
Wrocław
Policja po ataku zatrzymała dwóch mężczyzn
Atak z maczetą na lokal z kebabem. Dwaj mężczyźni oskarżeni
Wrocław
Akcja służb w miejscowości Kampinos
Atak przed lokalnym sklepem. Pchnęła nożem własną matkę
WARSZAWA
Ewa Ewart wśród laureatów EDUKINO Empowering Film Festival - Siła życia
Nagroda Złotego Kopernika dla Ewy Ewart. "Nie mogłam tego filmu nie zrobić"
Polska
Trafił już do zakładu karnego
Ukrywał się na strychu, pod podłogą
Lublin
pap_20251016_0OR (1)
Pensja dla pierwszej damy? "Państwo na to stać"
BIZNES
imageTitle
"To, co robi PSG, jest obraźliwe"
EUROSPORT
Ciepło na 1 listopada
W modelach panuje zgoda. Co czeka nas w pogodzie 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Uciekał trasą S8, szutrową drogą i przez pole. Udaremniona próba przemytu migrantów
WARSZAWA
Mammografia, USG, samobadanie. Profilaktyka raka piersi
Kiedy USG, a kiedy mammografia? Samobadanie ważne, ale z rozwagą
Zuzanna Kuffel
Inofama w Inowrocławiu
Na rynku są od 145 lat, złożyli wniosek o upadłość
Kujawsko-Pomorskie
Próbowali ukraść znak
Znikają znaki drogowe, apel do mieszkańców
Tomasz Mikulicz
Daniel Martyniuk
Wcześniejsze lądowanie, Daniel Martyniuk wyprowadzony z samolotu
Polska
Atak na ratownika medycznego
Sześć zarzutów po ataku na ratowników
Trójmiasto
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
Nowe dane ze sklepów. "Konsument pozostaje filarem"
BIZNES
21-latek zaatakował policjanta
Nożem zaatakował policjanta
Katowice
Jarosław Kaczyński
Kaczyński stawił się na przesłuchanie w prokuraturze
Polska
53 min
Agata Kornhauser-Duda, Andrzej Duda
Agata Kornhauser-Duda doradczynią Glapińskiego? Wit: liczono, że to się po cichu uda zrobić
Podcast polityczny
Donald Tusk z córką Katarzyną
Tusk: PiS podsłuchiwał moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też?
Polska
imageTitle
Kuriozalna kara w meczu Barcelony. "Wszyscy to widzieliście, prawda?"
EUROSPORT
Mężczyzna został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymali go po 20 latach, za kilka tygodni sprawa by się przedawniła
Katowice
Bolid widoczny nad Polską, 20.10.25
Rozbłysk nad Polską. Pochodził z nietypowego źródła
METEO
złoto
Największy spadek cen od 12 lat
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica