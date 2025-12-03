Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Śrubokrętem uszkodził dwa auta. "Z zazdrości"

Podejrzanemu grozi do pięciu lat więzienia
Mężczyzna został zatrzymany
Źródło: tvn24.pl
Do pięciu lat więzienia grozi 52-latkowi z Wieruszowa, który uszkodził dwa zaparkowane samochody za pomocą śrubokręta. Zrobił to, bo - jak przyznał policjantom po zatrzymaniu - był zazdrosny o byłą dziewczynę. Właściciele oszacowali szkody na 13 tysięcy złotych.

Policjanci z Wieruszowa po raz pierwszy zostali zaalarmowani w październiku, a po raz drugi - w listopadzie tego roku. Zgłoszenia były bliźniaczo podobne - ktoś uszkodził ostrym narzędziem lakier zaparkowanego samochodu. Najpierw była to toyota, potem volvo. - Uszkodzonych było kilka elementów nadwozia między innymi drzwi i nadkole. Poszkodowani wycenili swoje straty na łączną kwotę 13 tysięcy złotych - mówi starszy aspirant Piotr Siemicki z wieruszowskiej komendy powiatowej.

Podejrzanemu grozi do pięciu lat więzienia
Podejrzanemu grozi do pięciu lat więzienia
Źródło: KPP Wieruszów

Namierzony

We wtorek, 2 grudnia policjanci zatrzymali 52-latka, który - według funkcjonariuszy - odpowiada za zniszczenia.

- Zatrzymany przyznał się do winy. Tłumaczył, że powodem jego zachowania była zazdrość o byłą dziewczynę - opowiada st. asp. Piotr Siemicki.

Mężczyzna uszkodził auta, w których - jak myślał - przyjechali w odwiedziny do byłej partnerki inni mężczyźni. - Ostatecznie jednak okazało się, że po prostu zniszczył mienie przypadkowych osób - dodaje rzecznik wieruszowskiej komendy.

52-latek usłyszał zarzut niszczenia mienia, za co grozi mu do pięciu lat więzienia.

- Policjanci w toku sprawy zabezpieczyli śrubokręt, którym sprawca uszkodził pojazdy - kończy rzecznik policji w Wieruszowie.

Śrubokręt, który został zabezpieczony przez policjantów
Śrubokręt, który został zabezpieczony przez policjantów
Źródło: KPP Wieruszów
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Wieruszów

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPolicjaWieruszówŁódzkie
Czytaj także:
Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu
Jak długo z tym walczył? Drzemka prezydenta pod lupą mediów
Maciej Wacławik
imageTitle
Reprezentacyjny bramkarz zakończył karierę. Nie zagra w mistrzostwach Europy
EUROSPORT
Osoby inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości
"Kalejdoskop dziwnych postaci". Kto sprzeciwia się ustawie o kryptoaktywach?
Polska
shutterstock_2554820441
Kupujemy to naszym bliskim na potęgę. A potem trafiają do szpitala
Agata Daniluk
Grzegorz Braun
Delegalizacja partii Brauna? "Trwa kalkulacja polityczna w obozie władzy"
Polska
Witold K. na spotkaniu w Białymstoku
Witold K. na spotkaniu z Donaldem Tuskiem. Służby prasowe odpowiadają
Szymon Żyśko
Karambol na autostradzie A 4
Dwie osoby zginęły na A4. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa
Opole
Putin i Uszakow podczas rozmów z Witkoffem
"Putin nie chce żadnego pokoju", a "Rosja próbuje podzielić NATO"
Świat
Mgła, zima
Alarmy IMGW. Tam będzie niebezpiecznie
METEO
Na stacji płacił za paliwo falsyfikatami
Miał plik fałszywych 100-złotówek. Pracownik stacji wezwał policję
WARSZAWA
Szef MSWiA Marcin Kierwiński
"25 magazynów tylko w tym roku"
Polska
imageTitle
Nagle przerywa karierę i ostrzega innych. "Zbyt długo znęcałam się nad swoim ciałem"
EUROSPORT
Przejście pod Alejami Jerozolimskimi
"Tak nie może wyglądać pierwszy kontakt z Warszawą"
Piotr Bakalarski
Zełesnki w Brukseli
Gigantyczne wsparcie dla Ukrainy. UE chce zabezpieczyć dwie trzecie jej finansów
Świat
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Pozbyli się jarzeniówek, jest ich znacznie więcej niż sądzono
Łódź
Lofoten Norwegia - Sergey Demo SVDPhoto shutterstock_2497575209
Koniec z promami. Powstaje najgłębszy tunel świata
BIZNES
imageTitle
Pokonał wielkiego O'Sullivana. Musiał szukać nowego noclegu
EUROSPORT
Caracas
"Jeśli zamierzasz wypowiedzieć wojnę, język ma znaczenie". Czym jest Kartel Słońc
Maciej Wacławik
Miś Bradfield
Zaginął podczas wyprawy w kosmos. Szukają go od prawie miesiąca
METEO
Jun Suk Jeol i Kim Keon Hi
15 lat dla byłej pierwszej damy? Ruch prokuratury, długa lista zarzutów
Świat
sklep stacja benzynowa shutterstock_2099580448
Minister nie chce zakazu na stacjach. "Może spowodować wzrost cen"
BIZNES
imageTitle
Nagle "odesłali do domu" legendę klubu
EUROSPORT
Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
Politycy PiS zmieniają zdanie po wecie. Dlaczego?
Polska
Atak na aktywistki w Gryfinie
Aktywiści zostali zaatakowani. Prokuratura oskarża członków Ruchu Obrony Granic
Szczecin
Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S6
Hulajnogą po ekspresówce. "Nie wierzyłem własnym oczom". Nagranie
Trójmiasto
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
"Utrudniony kontakt" z dyżurnym ruchu, pociągi opóźnione
Poznań
Zderzenie w al. Krakowskiej w okolicach Tarczyna
"Zignorowała czerwone światło na sygnalizatorze"
WARSZAWA
shutterstock_2641583929
Zespół Trójstronny nie przyniósł przełomu. "Strona rządowa nie ma żadnej propozycji"
Piotr Wójcik
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
YouTube kapituluje, będzie respektował prawo. "To rozczarowująca aktualizacja"
BIZNES
17-latek odpowie przed sądem
17-latek groził chłopcu pobiciem, ten zabierał oszczędności mamy i babci
Opole

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica