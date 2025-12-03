Śrubokrętem uszkodził dwa auta. "Z zazdrości"

Mężczyzna został zatrzymany Źródło: tvn24.pl

Policjanci z Wieruszowa po raz pierwszy zostali zaalarmowani w październiku, a po raz drugi - w listopadzie tego roku. Zgłoszenia były bliźniaczo podobne - ktoś uszkodził ostrym narzędziem lakier zaparkowanego samochodu. Najpierw była to toyota, potem volvo. - Uszkodzonych było kilka elementów nadwozia między innymi drzwi i nadkole. Poszkodowani wycenili swoje straty na łączną kwotę 13 tysięcy złotych - mówi starszy aspirant Piotr Siemicki z wieruszowskiej komendy powiatowej.

Podejrzanemu grozi do pięciu lat więzienia Źródło: KPP Wieruszów

Namierzony

We wtorek, 2 grudnia policjanci zatrzymali 52-latka, który - według funkcjonariuszy - odpowiada za zniszczenia.

- Zatrzymany przyznał się do winy. Tłumaczył, że powodem jego zachowania była zazdrość o byłą dziewczynę - opowiada st. asp. Piotr Siemicki.

Mężczyzna uszkodził auta, w których - jak myślał - przyjechali w odwiedziny do byłej partnerki inni mężczyźni. - Ostatecznie jednak okazało się, że po prostu zniszczył mienie przypadkowych osób - dodaje rzecznik wieruszowskiej komendy.

52-latek usłyszał zarzut niszczenia mienia, za co grozi mu do pięciu lat więzienia.

- Policjanci w toku sprawy zabezpieczyli śrubokręt, którym sprawca uszkodził pojazdy - kończy rzecznik policji w Wieruszowie.

Śrubokręt, który został zabezpieczony przez policjantów Źródło: KPP Wieruszów

