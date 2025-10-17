Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Ćwiczenia przerodziły się w prawdziwą akcję. Płonęła śmieciarka

Ćwiczenia strażaków zamieniły się w prawdziwą akcję
Ćwiczenia zamieniły się w prawdziwą akcję
Źródło: KP PSP w Wieluniu
Niecodzienna interwencja służb na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudzie pod Wieluniem (Łódzkie). Podczas rozpoczynających się tam ćwiczeń strażaków, nagle z dużą prędkością na plac wjechała śmieciarka, z której wydobywały się kłęby dymu. Okazało się, że pojazd wrócił z miasta, a w pojemniku prawdopodobnie zapalił się powerbank lub mały akumulator. Strażacy już nie w ramach ćwiczeń, a w związku z realnym zagrożeniem zaczęli gasić pojazd.

Do zdarzenia doszło 14 października na teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudzie pod Wieluniem. Wtedy rozpoczynały się tam ćwiczenia strażaków. - To były powiatowe manewry ochotniczych straży pożarnych. Te ćwiczenia się rozpoczynały i dostaliśmy sygnał od właściciela, że jedzie śmieciarka, która się zapaliła w środku. Jak widać na nagraniach, ze śmieciarki wydobywały się kłęby dymu, strażacy od razu rozpoczęli swoje działania i ugasili ten pożar. Z pojazdem nic się nie stało, nikt też nie ucierpiał - zrelacjonował asp. sztab. Maciej Dura z wieluńskiej straży pożarnej. I dodał: - Bardzo nietypowe zdarzenie, nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji.

Ćwiczenia strażaków zamieniły się w prawdziwą akcję
Ćwiczenia strażaków zamieniły się w prawdziwą akcję
Źródło: KP PSP w Wieluniu

Zapalił się powerbank lub mały akumulator

O zdarzeniu poinformowało też w mediach społecznościowych Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu. "Choć wtorkowe ćwiczenia służb ratowniczych przebiegały zgodnie z planem, jak już wiecie, życie napisało nam własny scenariusz. Podczas manewrów doszło do realnego pożaru naszej śmieciarki po odebraniu odpadów z ulicy Popiełuszki w Wieluniu. Przyczyną pożaru był nieprawidłowo wyrzucony sprzęt elektroniczny – prawdopodobnie powerbank lub mały akumulator, który uległ zwarciu i doprowadził do samozapłonu odpadów wewnątrz pojazdu. To nie jest odosobniony przypadek" - czytamy w komunikacie. Spółka przypomniała, że elektronika, baterie, akumulatory i powerbanki nie mogą trafiać do zwykłego kosza. "To odpady niebezpieczne, które należy oddawać do PSZOK-u w Rudzie lub specjalnych pojemników ustawionych przed siedzibą naszego przedsiębiorstwa, w sklepach i punktach zbiórki. Wyrzucanie takich odpadów do pojemników komunalnych to naruszenie przepisów, za które grozi kara do 5 000 zł. Jak widać nawet mała bateria lub powerbank może spowodować pożar, eksplozję, a tym samym zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników odbierających odpady oraz ratowników" - przypomniało przedsiębiorstwo.

Ćwiczenia strażaków zamieniły się w prawdziwą akcję
Ćwiczenia strażaków zamieniły się w prawdziwą akcję
Źródło: KP PSP w Wieluniu
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pk/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Wieluniu

Udostępnij:
TAGI:
WieluńŁódzkiewojewództwo łódzkieOchotnicza Straż PożarnaStraż pożarnaPSZOKpożarśmieciarka
Czytaj także:
Policja zatrzymali 58-latka, który żądając pieniędzy groził wysadzeniem domu
Na parapecie zostawił butlę gazową. Zagroził wysadzeniem domu
Katowice
Karol Nawrocki
Co z oświadczeniem majątkowym prezydenta?
BIZNES
Wołodymyr Żurawlow w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Tak zareagował, gdy usłyszał wyrok
Polska
Hiszpańska policja
Dzieło Picassa zaginęło w drodze na wystawę
Świat
Zespół Wilamowice
Prezydent zawetował ustawę. Mamy odpowiedź władz Wilamowic - po wilamowsku
Martyna Nowosielska-Krassowska
Konkret24. Czy "prezydent może zamknąć "wszystkie granice?
FAŁSZSellin o prezydencie: może zamknąć "wszystkie granice". O jednym zapomniał
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Kluczowa wygrana Paolini. WTA Finals o włos
EUROSPORT
Stewardessa kazała przesiąść się mężczyźnie, bo miał miejsce obok niepełnoletniego chłopca
Linie lotnicze poprosiły zmarłą stewardesę o dokumenty. Rodzina odesłała akt zgonu
Świat
20250630
Konferencja "BCC For The Future. Liderzy Jutra 2025" już za kilka dni
BIZNES
winda schody klatka schodowa shutterstock_2566399981
Ciało kobiety w windzie. Znajomi 27-latki oskarżeni
Kraków
dziecko puder zasypka johnson shutterstock_1770679760
Talk dla dzieci zanieczyszczony azbestem narażał na raka. Poszkodowani pozywają znany koncern
Zdrowie
Magdalena Andruszkiewicz wróciła z Indii z dwoma złotymi medalami
Udar przed trzydziestką, medal za medalem. "Jak ja bym chciała tańczyć"
Rafał Kazimierczak
Kobieta urodziła synka (zdjęcie ilustracyjne)
Dziecko przyszło na świat na parkingu przed szpitalem
Katowice
pap_20251002_082
Tusk: sprawa zamknięta
Polska
imageTitle
Nie wpuszczą na trybuny izraelskich kibiców. Premier pisze o "złej decyzji"
EUROSPORT
Zatrzymano też trzech mężczyzn
Mieli czerpać zyski z nierządu. Zatrzymana kobieta i trzech mężczyzn
Lublin
Rób rodziny Fryderyka Chopina na Starych Powązkach w remoncie
Grób rodziców Chopina pod folią? Sprawdziliśmy
WARSZAWA
Na strzelnicy odbywały się policyjne ćwiczenia
Kobieta postrzelona w lesie przy strzelnicy. Decyzja prokuratury
Olsztyn
Wizerunek osoby w kryzysie bezdomności wygenerowany przez AI
Policja: ten "dowcip" wcale nie jest śmieszny, porozmawiajcie z dziećmi
Najnowsze
Przyszli wesprzeć proboszcza
Ksiądz stanął przed sądem. Do winy się nie przyznaje
Białystok
Nord Stream 2
Polska nie wyda podejrzanego. "Po pierwsze, jest pan wolny"
Polska
Viktor Orban i Władimir Putin
Orban rozmawiał z Putinem. "Przygotowania idą pełną parą"
Świat
Silny wiatr
Ulewy, silny wiatr, a nawet burze. IMGW ostrzega tę część kraju
METEO
W budynku mieszkalnym w Bukareszcie doszło do potężnej eksplozji
Ogromna wyrwa po wybuchu. Są zabici, kilkanaście osób rannych
Świat
Typhon - lądowa wyrzutnia pocisków Tomahawk
Postrach Rosjan. Tomahawk już wygrywał wojny
Maciej Michałek
imageTitle
Nie ma nagrania ani zdjęcia. Znaleźli dowód na rekord
EUROSPORT
Łosie na jednej z posesji w Mikołajkach. Skusiły się na jabłka
Przyszły na "śniadanie prosto z drzewa"
Olsztyn
42-latek podejrzany o serię podpaleń aut z ukraińskimi rejestracjami
Mają podejrzanego o serię podpaleń aut. Wziął na celownik te z ukraińskimi rejestracjami
Trójmiasto
Roman Giertych
Giertych dostanie odszkodowanie za akcję CBA
Polska
Ministerstwo Zdrowia
Zielone światło dla wydatków na zdrowie. Pieniędzy więcej, ale i tak zabraknie
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica