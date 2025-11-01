Logo strona główna
Łódź

Chcą zlikwidować szkołę, bo Polska się zbroi. "Liczymy, że pan wójt przemyśli"

Rodzice walczą o szkołę w Wiączyniu Dolnym
Rodzice walczą o szkołę zamykaną na rzecz zaplecza obrony cywilnej
Źródło: TVN24
Albo szkoła, albo ochrona mieszkańców w czasie kryzysu - to dylemat z miejscowości Wiączyń Dolny, gdzie ustawa o obronie cywilnej może być powodem zamknięcia miejscowej szkoły. Wójt mówi, że wyjścia nie ma, szkolna społeczność ma propozycje. Materiał magazynu "Polska i Świat".

To może być ostatni rok nauki w szkole podstawowej w Wiączyniu Dolnym (Łódzkie). To tak zwana tysiąclatka. Placówka powstała w latach 60. w czynie społecznym. Szkoła ma długą historię, przez jakiś czas było tu gimnazjum.

Po ostatniej reformie, gdy szkoła miała zostać zamknięta, zawalczyli o nią rodzice. Po rozmowach z wójtem i stroną społeczną, placówka stała się szkołą podstawową z przedszkolem, prowadzoną przez ojców bernardynów, którzy dzierżawią budynek od gminy. Teraz wójt umowę wypowiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Justyna Suchecka

- Szkoły nie zakłada się w ciągu roku na miesiąc czy dwa tylko, jeżeli się przyjmuje dzieci, to nauka trwa minimum osiem lat - podkreśla dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej OO. Bernardynów ojciec Juwenalis Andrzejczak.

Dyrektor mówi, że informacja przyszła zgodnie z umową z rocznym uprzedzeniem, ale bez wcześniejszych konsultacji.

Wójt gminy Nowosolna Piotr Szcześniak mówi, że "przeprowadzono szereg analiz, szereg rozmów z radnymi, z zarządzaniem kryzysowym". - Ustawa, która weszła w życie w styczniu tego roku, zaczyna obowiązywać. Nakłada na nas szereg obowiązków związanych z obroną cywilną - wyjaśnia.

Chodzi o ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej, która zobowiązuje gminy do rozwoju infrastruktury potrzebnej na czas kryzysu. Wójt informuje, że zamiast szkoły ma być magazyn i zaplecze obrony cywilnej na sytuacje kryzysowe.

Walczą o szkołę

Ta decyzja sprawiła, że rodzice znów o szkołę walczą. Powstało stowarzyszenie Nie Dla Likwidacji Szkoły w Wiączyniu Dolnym.

- Moja córka chodzi do siódmej klasy i teraz co, ja w przyszłym roku mam szukać dla niej szkoły? - zastanawia się Bartosz Rakowski ze stowarzyszenia Nie Dla Likwidacji Szkoły w Wiączyniu Dolnym. - To jest klasa, kiedy będzie się decydowało o przyszłości mojego dziecka, klasa, w której dziecko powinno mieć stabilność - zwraca uwagę.

Bartosz Rakowski ocenia, że w przyszłym roku szkolnym dzieci powinny mieć "możliwości zdania prawidłowo egzaminów w podstawówce i trafienia dalej do fajnej szkoły, a nie na adaptowanie się w nowej klasie, z nowymi ludźmi". - To jest straszne dla nas - dodaje.

Rodzice walczą o szkołę w Wiączyniu Dolnym
Rodzice walczą o szkołę w Wiączyniu Dolnym
Źródło: TVN24

Jeden z uczniów Julian Czeczotka chodzi do szkoły w Wiączyniu od dwóch miesięcy i dopiero co poczuł się tu dobrze . Teraz obawia się, że będzie musiał wrócić do starej szkoły. Około 250 uczniów jest w niepewności, tak jak ponad 30 nauczycieli.

- Wszyscy żyjemy bardziej nadzieją, że uda się sytuację jeszcze doprowadzić do kompromisu - mówi nauczycielka języka angielskiego Monika Gierszewska.

Dyrektorka ds. nadzoru pedagogicznego Jolanta Harasimiuk podkreśla, że nie ma nic ważniejszego niż dobro dzieci i zaufanie do placówki.

Obawy o dojazd i przepełnienie szkół

W gminie Nowosolna są jeszcze dwie inne placówki, które mają przyjąć uczniów, gdy szkoła w Wiączyniu zostanie zamknięta. - To duże placówki, świeżo po rozbudowie i z pewnością znajdą się tam miejsca dla dzieci z terenu naszej gminy - zapewnia przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Katarzyna Kucharska.

Jak mówią rodzice, problem jest z dojazdem do szkół, bo na drodze stoi rezerwat. Kolejny problem to przepełnienie szkół.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wiemy, ile razy kuratorzy powiedzieli samorządowcom "nie" w sprawie likwidacji szkół
Trudno zlikwidować nawet szkołę prawie bez uczniów. Policzyliśmy, ile razy kuratorzy powiedzieli gminom "nie"
Polska
Trzebinia: wojewoda małopolski wydał zakaz wstępu na tereny zagrożone zapadliskami
Z powodu zapadlisk zamkną szkoły? Spółka Restrukturyzacji Kopalń uspokaja
Kraków
Przyciski bezpieczeństwa SOS w wolskich szkołach
"Akcja likwidacja". Małe szkoły będą znikać
Polska

- Podjęliśmy rozmowy z nadleśnictwem, żeby jednak bus gminny mógł poruszać się drogą, którą nadleśnictwo by nam udostępniło - wskazuje Katarzyna Kucharska.

Rodzice chcą negocjować

Rodzice przygotowali listę propozycji na rozwiązanie tej sytuacji i czekają na możliwość rozmowy. - Jesteśmy w stanie się dogadać i znaleźć takie rozwiązanie jako stowarzyszenie, jako rodzice, żeby tę szkołę móc ocalić, żeby móc zorganizować te magazyny, jak są potrzebne. Apelujemy do władz gminy: proszę nie likwidujcie naszej szkoły - mówi jeden z rodziców Dominika Kłosińska.

Wójt zapytany, czy możliwe jest jeszcze spotkanie w sprawie szkoły, odpowiada: "Jeżeli to, co będzie przedstawione, będzie mogło być zrealizowane, jak najbardziej". - Możemy się spotkać i rozmawiać o konkretach - dodaje.

Dziennikarze "Polski i Świata" zapytali o sprawę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wskazuje, że ustawa o obronności nie jest ustawą nadrzędną nad innymi ustawami.

- Jeśli chodzi o wojewodę łódzkiego, były prowadzone rozmowy. Wiemy, że te rozmowy będą prowadzone z panem wójtem - mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. - Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej daje możliwości adaptacyjne budowy nowych obiektów pod magazyn - podkreśla. - Tutaj liczymy, że pan wójt przemyśli swoją decyzję - dodaje.

pc

Autorka/Autor: Ewa Wagner

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

EdukacjaPolska i ŚwiatMSWiASzkoła
