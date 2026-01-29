Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

"Można powiedzieć, że to była zbrodnia na drodze"

Dwie rowerzystki zginęły w wypadku drogowym w Tomaszowie Mazowieckim
"Najprawdopodobniej kierowca seata jechał ze zbyt dużą prędkością i nie dostosował jej do warunków panujących na drodze" (wideo z 23 sierpnia 2024 roku)
Na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił dwie kobiety i odjechał. Był pijany, gdy dotarli do niego policjanci. Został skazany na 16 lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności. - Można powiedzieć, że to była zbrodnia na drodze - zaznaczył prokurator.

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim skazał na 16 lat i sześć miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności 28-letniego sprawcę śmiertelnego wypadku z sierpnia 2024 roku. Oskarżony wjechał autem w dwie przechodzące po pasach kobiety. Obie zginęły na miejscu. Kierowca uciekł.

O wydanym w czwartek wyroku poinformował Waldemar Szymański, zastępca prokuratora rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim. Przekazał, że uzasadniając wyrok sąd wskazał, iż sprawca wypadku wypełnił wszystkie przesłanki przestępstw zarzuconych w akcie oskarżenia.

Prokurator o "zbrodni na drodze"

- Oskarżony prowadził samochód pod wpływem alkoholu i środków odurzających, poruszał się autem z nadmierną prędkością, a po wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy pokrzywdzonym - podkreślił prokurator.

Odnosząc się do wysokości kary prokurator powiedział, że określenie wypadek wywołuje skojarzenie z pewną przypadkowością zdarzeń, a to zdarzenie nie ma nic wspólnego z przypadkowością.

- Można powiedzieć, że to była zbrodnia na drodze - zaznaczył prokurator.

Zginęły dwie rowerzystki. Potrącił je pijany kierowca
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zginęły dwie rowerzystki. Potrącił je pijany kierowca

Na pasach zginęły dwie kobiety

Do tragedii doszło w sierpniu 2024 roku ok. godz. 19 na ul. Mostowej w Tomaszowie Mazowieckim. Kierujący samochodem marki Cupra, jadąc w kierunku centrum miasta na zakręcie zjechał na przeciwny pas ruchu i jadąc pod prąd wjechał na przejście dla pieszych, gdzie potrącił dwie kobiety, przechodzące przez jezdnię po pasach i prowadzące rowery.

Po uderzeniu w kobiety, zderzył się jeszcze z toyotą, której kierowca zatrzymał się przed zebrą, by przepuścić piesze.

Obie kobiety, w wieku 67 i 69 lat, zginęły na miejscu. Ranni zostali też dwaj pasażerowie cupry i kierowca toyoty.

Prowadzący cuprę sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Został wkrótce zatrzymany przez policję. Badanie alkomatem wykazało, że miał około promila alkoholu w organizmie.

Wyrok Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim nie jest prawomocny.

Do wypadku doszło w Tomaszowie Mazowieckim
Do wypadku doszło w Tomaszowie Mazowieckim
Źródło: KP PSP Tomaszów Mazowiecki
Kobiety były na przejściu dla pieszych, gdy uderzyło w nie auto
Kobiety były na przejściu dla pieszych, gdy uderzyło w nie auto
Źródło: KP PSP Tomaszów Mazowiecki
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Tomaszów Mazowiecki

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaTomaszów MazowieckiWypadekWyroki sądowe w PolsceProkuratura
Czytaj także:
Donald Trump
Trump "osobiście poprosił" Putina. "Zgodził się"
Świat
Pies znajdował się w przeręblu
Szczeniak wpadł do przerębla
Białystok
Michał Bilewicz
Siedem lat Bilewicza. Bez nominacji, bo "oczernia Polskę i Polaków"
Filip Czekała
Thomas Rose złożył wieniec pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa
Ambasador USA oddał cześć Polakom poległym na misjach
Polska
Koralowiec Pseudodiploria strigosa
Wygląda jak mózg, choć go nie posiada. Mimo to śpi
METEO
Policjanci skontrolowali kierowcę
"Na widok radiowozu gwałtownie skręcił na stację paliw i próbował ukryć się za ciężarówką"
WARSZAWA
Ile kosztowały nas loty posłów w 2025 roku?
Tysiące lotów, miliony złotych. Kto jest rekordzistą
Sebastian Zakrzewski
shutterstock_2262856419
Koniec z owijaniem w folię. Nowy zakaz
BIZNES
Gaga
Lady Gaga przerwała koncert. "Mam nadzieję, że nasi przywódcy słuchają"
Świat
Autostrada A4 w okolicach Krakowa
Wyższe opłaty na autostradzie. Jest wniosek
BIZNES
Mężczyzna wybił szyby w komendzie policji
Wybił szyby w siedzibie dzielnicowych
WARSZAWA
Mężczyzna podejrzany o oblanie kawą niemowlaka
Oblał niemowlę gorącą kawą. Szukają go dwa państwa
Świat
Paul Patterson
System, który zniszczył setki żyć. Szef odchodzi ze stanowiska
BIZNES
Skutki przejścia burzy Kristin w Portugalii
Nie żyje pięć osób. Wprowadzono stan klęski żywiołowej
METEO
Senator Tammy Duckworth
Stanęła w obronie polskich żołnierzy. Tak wyglądał dzień, w którym "eksplodował" jej świat
Monika Winiarska
"Małżonek pierwszy, małżonek drugi". Czy im tak wolno?
"Małżonek pierwszy, małżonek drugi". Czy im tak wolno zmienić?
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Zaskakujący wynik O'Sullivana. Oto najlepsza szesnastka w Berlinie
EUROSPORT
samolot pasazer zel maska shutterstock_1684239898
Wirus Nipah: jak się ochronić i czego nie robić. Radzi lekarka
Zdrowie
Quentin Tarantino, Paul Dano
"Żenująca" wypowiedź Tarantino o Paulu Dano. Mocna reakcja środowiska
Anna Zaleska
Rosyjskie drony zaatakowały w Ukrainie cywilny pociąg
Wybuchła panika, ludzie rzucili się na podłogę. Pasażer o rosyjskim ataku na pociąg
Świat
Gwardia Rewolucyjna Iranu
"Decydujący krok" Unii w sprawie Iranu
Świat
Mróz Polska zima
Duży mróz na horyzoncie. Odczujemy nawet -30 stopni
METEO
imageTitle
Śmierć w drodze na mecz. Ocalały wskazał możliwą przyczynę tragedii
EUROSPORT
Xi Jinping
W dowództwie nie ma już nikogo. Co to oznacza dla świata?
Maciej Michałek
tesla robot humanoid shutterstock_2657853351
Technologiczny wyścig zbrojeń. "Wspaniała siódemka" z miliardowymi inwestycjami
BIZNES
Kobieta zjeżdżając z górki uderzyła w ławkę (zdjęcie ilustracyjne)
"Zjeżdżając na 'jabłuszku' z impetem uderzyła w betonową podstawę ławki"
WARSZAWA
Stacja Warszawa Wschodnia przejdzie modernizację
Sześć firm chętnych na modernizację Warszawy Wschodniej
WARSZAWA
Krzysztof Paszyk, Jacek Tomczak, Mirosław Maliszewski, Michał Pyrzyk, Tymon Szelągowski
Seria spotkań u prezydenta. Kolejni politycy po rozmowach
Polska
shutterstock_1856541712
Zdradziły go ślady na śniegu
Lublin
Możliwe trasy przelotu obiektu po wejściu w atmosferę
Deorbitacja rakiety Zhuque-3. Jej trasa może przebiegać nad Polską
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica