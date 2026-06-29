Łódź Dachował samochód. W środku cztery pijane dorosłe osoby i siedmiolatka Piotr Krysztofiak |

Poważnie wyglądający wypadek pod Wieruszowem. W samochodzie jechała 7-letnia dziewczynka Źródło wideo: OSP KSRG Chojny Źródło zdj. gł.: OSP KSRG Chojny

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Do zdarzenia doszło 28 czerwca na drodze Świątniki-Łagiewniki w powiecie wieruszowskim. Jak informuje policja, 55-letni kierujący samochodem osobowym z niewyjaśnionych przyczyn na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjeżdżając na pobocze drogi, po czym samochód dachował.

Czterech dorosłych nietrzeźwych, w samochodzie 7-latka

Starszy aspirant Piotr Siemicki z policji w Wieruszowie, informuje, że pojazdem podróżowało łącznie pięć osób - kierowca, troje pasażerów w wieku od 34 do 49 lat oraz 7-latka.

- Jej rodzice jak i dorośli pasażerowie znajdowali się w stanie nietrzeźwości. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala na obserwację. Jednak po konsultacji medycznej okazało się, że nie odniosła poważniejszych obrażeń. Wszyscy uczestnicy to mieszkańcy powiatu wieluńskiego. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący miał w organizmie w chwili zdarzenia ponad 1,7 promila alkoholu. Ponadto nie stosował się do wydanego przez sąd zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnej celi, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty - przekazał policjant.

I dodał: - Rodzice dziecka muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi w związku ze sprawowaniem opieki nad córką będąc pod wpływem alkoholu.

55-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Poważnie wyglądający wypadek pod Wieruszowem. W samochodzie jechała siedmioletnia dziewczynka Źródło zdjęcia: OSP KSRG Chojny

Poważnie wyglądający wypadek pod Wieruszowem. W samochodzie jechała siedmioletnia dziewczynka Źródło zdjęcia: OSP KSRG Chojny