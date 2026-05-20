Łódź Mieszkańcy usłyszeli głośny huk. Cztery auta rozbite Oprac. Piotr Krysztofiak |

48-latek wjechał w zaparkowane samochody. Był pijany Źródło wideo: Piotrkowski24.pl Źródło zdj. gł.: Piotrkowski24.pl

Do zdarzenia doszło w poniedziałek późnym popołudniem na ulicy Polnej w Piotrkowie Trybunalskim. Mieszkańcy okolicznych bloków usłyszeli tylko głośny huk. Okazało się, że rozpędzone auto wjechało w kilka zaparkowanych na osiedlowym parkingu samochodów.

Blisko 2 promile alkoholu w organizmie

- 48-letni kierujący Mercedesem nie dostosował prędkości do warunków ruchu i najechał na cztery prawidłowo zaparkowane pojazdy. Funkcjonariusze przybyli na miejsce sprawdzili stan trzeźwości kierowcy, badanie wykazało niemal 1,8 promila alkoholu w organizmie. Pojazd, którym poruszał 48-latek, decyzją prokuratora został zabezpieczony. Za spowodowanie zdarzenia drogowego na mężczyznę nałożono mandat karny - przekazała asp. szt. Katarzyna Dębińska z piotrkowskiej policji.

48-latek wjechał w zaparkowane samochody. Był pijany Źródło zdjęcia: Piotrkowski24.pl

Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty jazdy po pijanemu i spowodowania kolizji. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.