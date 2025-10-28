W dwa dni zatrzymali 100 osób. Jedna z nich ukrywała się od 13 lat

zatrzymania

Akcja, która została przeprowadzona w ubiegłym tygodniu, organizowana jest regularnie i angażuje funkcjonariuszy ze wszystkich powiatów. Wśród zatrzymanych osób był między innymi ukrywający się od 2012 roku 40-latek. - Był poszukiwany na podstawie trzech listów gończych wydanych przez sądy w Łodzi i Łasku. Mężczyzna w przeszłości zamieszany był w proceder narkotykowy oraz dopuścił się przestępstwa przeciwko mieniu - opowiada komisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.

Po latach ukrywania się wpadł na terenie Włocławka. Mężczyzna był zaskoczony, ale nie stawiał oporu. - Został przewieziony do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, skąd po wykonaniu z nim czynności trafił do placówki penitencjarnej, gdzie spędzi ponad cztery lata - opowiada Machnik.

Policjanci zatrzymali w sumie 100 osób Źródło: KWP Łódź

Jeden na strychu u konkubiny, inny przyszedł sam

Kolejny 40-latek wpadł w Opocznie. - Schował się na strychu u swojej konkubiny, licząc, że uniknie odpowiedzialności. Pomimo że mężczyzna wciągnął schody prowadzące na strych, chcąc zmylić funkcjonariuszy, policjanci nie dali się zwieść i dostali się na górę, gdzie zatrzymali ukrywającego się mężczyznę - relacjonuje policjantka.

W czasie dwudniowej akcji wpadł też 41-latek z Rawy Mazowieckiej, który pracując jako dostawca pizzy, został zatrzymany przez policjantów na terenie Warszawy. Grupę stu zatrzymanych zasilił, też 28-latek, który sam przyszedł do policjantów w Tomaszowie Mazowieckim, żeby załatwić inną sprawę. Na jego nieszczęście, został rozpoznany przez funkcjonariuszy.

Akcja policji trwała dwa dni Źródło: KWP Łódź

W trakcie trwających dwa dni działań na terenie całego województwa funkcjonariusze zlokalizowali łącznie 123 osoby poszukiwane. 25 z nich to osoby poszukiwane listami gończymi.

