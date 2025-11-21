Znalazł je wieczorem na ulicy, szczeniaki czekają na nowy dom

Do zdarzenia doszło 20 listopada wieczorem w dzielnicy Chojny w Łodzi. Do posterunku straży miejskiej przyszedł mężczyzna, który przyniósł pięć szczeniaków.
Pracownik poczty uratował pięć szczeniaków
- Około godziny 20 jechał do pracy i zauważył małe szczeniaki, które biegały same po ulicy Zygmunta. Mężczyzna złapał je, zapakował do samochodu i przywiózł do naszego posterunku przy ulicy Rydla. Animal Patrol zabrał je już do schroniska przy ulicy Marmurowej - zrelacjonował Maciej Karolak z wydziału dowodzenia Straży Miejskiej w Łodzi.
- Szczeniaki były w dobrym stanie, są zdrowe i wiem, że są objęte opieką weterynaryjną. Ciężko stwierdzić, czy ktoś je wyrzucił, czy może komuś uciekły - dodał strażnik miejski. Wszystkie szczeniaki za kilka tygodni trafią do adopcji.
Autorka/Autor: pk/tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska w Łodzi