Znalazł je wieczorem na ulicy, szczeniaki czekają na nowy dom

Do zdarzenia doszło 20 listopada wieczorem w dzielnicy Chojny w Łodzi. Do posterunku straży miejskiej przyszedł mężczyzna, który przyniósł pięć szczeniaków.

- Około godziny 20 jechał do pracy i zauważył małe szczeniaki, które biegały same po ulicy Zygmunta. Mężczyzna złapał je, zapakował do samochodu i przywiózł do naszego posterunku przy ulicy Rydla. Animal Patrol zabrał je już do schroniska przy ulicy Marmurowej - zrelacjonował Maciej Karolak z wydziału dowodzenia Straży Miejskiej w Łodzi.

- Szczeniaki były w dobrym stanie, są zdrowe i wiem, że są objęte opieką weterynaryjną. Ciężko stwierdzić, czy ktoś je wyrzucił, czy może komuś uciekły - dodał strażnik miejski. Wszystkie szczeniaki za kilka tygodni trafią do adopcji.