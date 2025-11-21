Logo strona główna
Łódź

Znalazł je wieczorem na ulicy, szczeniaki czekają na nowy dom

Pracownik poczty uratował pięć szczeniaków
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Źródło: Google Maps
Jechał wieczorem do pracy, gdy zauważył kilka szczeniaków biegających po ulicy. Złapał wszystkie i przekazał strażnikom miejskim. Trafiły do schroniska dla zwierząt, gdzie będą czekać na nowych właścicieli.

Do zdarzenia doszło 20 listopada wieczorem w dzielnicy Chojny w Łodzi. Do posterunku straży miejskiej przyszedł mężczyzna, który przyniósł pięć szczeniaków.

"Usłyszał ciche skomlenie". W kartonowym pudle były szczeniaki
"Usłyszał ciche skomlenie". W kartonowym pudle były szczeniaki

Katowice

Pracownik poczty uratował pięć szczeniaków

- Około godziny 20 jechał do pracy i zauważył małe szczeniaki, które biegały same po ulicy Zygmunta. Mężczyzna złapał je, zapakował do samochodu i przywiózł do naszego posterunku przy ulicy Rydla. Animal Patrol zabrał je już do schroniska przy ulicy Marmurowej - zrelacjonował Maciej Karolak z wydziału dowodzenia Straży Miejskiej w Łodzi.

Pracownik poczty uratował pięć szczeniaków
Pracownik poczty uratował pięć szczeniaków
Źródło: Straż Miejska w Łodzi

- Szczeniaki były w dobrym stanie, są zdrowe i wiem, że są objęte opieką weterynaryjną. Ciężko stwierdzić, czy ktoś je wyrzucił, czy może komuś uciekły - dodał strażnik miejski. Wszystkie szczeniaki za kilka tygodni trafią do adopcji.

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska w Łodzi

Łódź łódzkie województwo łódzkie Psy zwierzęta Straż miejska Animal Patrol Straży Miejskiej w Łodzi
