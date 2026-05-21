Łódź

Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa

Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Bohaterskie zachowanie kierowcy autobusu MPK Łódź
Źródło wideo: MPK Łódź
Źródło zdj. gł.: MPK Łódź
Prowadził autobus, gdy zauważył leżącą na poboczu kobietę atakowaną przez psa. Obok stał przerażony mały chłopiec. Kierowca się zatrzymał, odgonił psa i wprowadził kobietę z dzieckiem do autobusu.

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 13 na ulicy Złotno w Łodzi. Kierujący autobusem linii 97B Kacper Urbaniak zauważył niepokojące zdarzenie na poboczu drogi.

- Zauważyłem, że pani leży z małym psem w rękach, a atakuje ich duży pies. Obok stał nieruchomo, przerażony wnuczek tej pani, z którym wracała z przedszkola - opisuje zdarzenie kierowca. - Zacząłem krzyczeć, klaskać, zdezorientowałem psa, który uciekł. Wtedy panią podniosłem i zasugerowałem, żeby weszła do autobusu, bo ten pies tam cały czas chodził. Nie widać tego na monitoringu, ale próbował wejść za nami do autobusu - dodaje.

Agresywny pies stał nad leżącą kobietą, która miała na rękach małego czworonoga
Źródło zdjęcia: MPK Łódź

Nie czuje się bohaterem

Mężczyzna sprawdził, czy z kobietą jest wszystko dobrze. - Była w ogromnym szoku, ale powiedziała, że z nią jest wszystko ok. Jej pies miał otwarte oczy i wyglądało, że wszystko z nim w porządku, ale zasugerowałem, żeby podjechała do weterynarza - kontynuuje. - Nie czuję się bohaterem, w sumie nie zrobiłem niczego wielkiego - podsumowuje.

Nagranie ze zdarzenia łódzki przewoźnik opublikował w mediach społecznościowych.

Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Źródło zdjęcia: MPK Łódź

"Warto doceniać takich pracowników"

O komentarz poprosiliśmy rzecznika Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi. - W MPK Łódź mamy wielu fantastycznych pracowników, którzy niejednokrotnie wykazali się empatią. Kacper Urbaniak w ubiegłym roku uzyskał tytuł najlepszego kierowcy komunikacji miejskiej w Polsce. Teraz udowodnił, że nie tylko ma wiedzę oraz umiejętności, ale również wielkie serce. Nie jest obojętny, gdy innym dzieje się krzywda. Warto doceniać takich pracowników - skomentował rzecznik MPK w Łodzi Piotr Wasiak.

Dziennikarz tvn24.pl
