Łódź Sześć osób, w tym troje dzieci, rannych w wypadku autobusu Anna Winiarska |

Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Do wypadku doszło w niedzielę o godzinie 12.40. - Dyżurny łódzkiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące zderzenia autobusu linii Z213 z osobową Skodą. Osobówką kierowała kobieta lat 60, trzeźwa – przekazał Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Jak poinformował policjant, w chwili wypadku w autobusie znajdowało się 20 osób. - Sześć zostało poszkodowanych. To trzy osoby dorosłe i dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat. Poszkodowani zostali zabrani do szpitala – wyjaśnił Dembiński.

W trakcie działania służb dwa pasy ulicy Kopcińskiego w kierunku ronda Solidarności były zablokowane.

Wypadek w Łodzi Źródło zdjęcia: TVN24